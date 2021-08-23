Президент РФ Владимир Путин поддержал проект строительства южного автотранспортного обхода Саратова. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Instagram.

Gov.cap.ru Дорога

Володин, избранный в думу от Саратовской области, рассказал, что обсуждал строительство этой дороги с главой государства, и президент поддержал включение проекта в адресную программу 2022 года.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Для региона это мегапроект. Пожалуй, самый большой за многие годы. Протяженность его 44,5 км, включая мостовой переход через Волгу — 11,1 км. Южный обход должен стать продолжением объездной дороги вокруг Саратова со стороны Волгоградской развязки и выйти на левый берег Волги через мостовой переход, тем самым замкнув кольцо вокруг Саратова и Энгельса, соединившись с трассой Саратов — Озинки. Это решение очень важно для развития всей Саратовской области, оно позволит более динамично развиваться нашей агломерации, одной из самых крупных в России, где проживает более 1 млн 200 тысяч человек», — приводит слова председателя Госдумы страница его сторонников в соцсети.

https://www.instagram.com/p/CS1M7NhMAzH/

Согласно прикреплённой к публикации схеме, новая трасса станет продолжением Саратовской кольцевой автодороги и замкнёт её, сформировав кольцо. Южный обход должен пересечь Волгу на значительном отдалении от центра Саратова, неподалёку от нового Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина, разбитого на месте приземления первого космонавта Земли. Русло здесь широкое, более 10 км, однако строительство моста могут облегчить речные острова. Мост через Волгу станет третьим автомобильным в районе Саратова и Энгельса.

«Обход Саратова имеет колоссальное значение для всей транспортной инфраструктуры региона. Новая дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, разгрузить улично-дорожную сеть», — прокомментировал проект глава Росавтодора Роман Новиков.

Instagram.com/volodin.saratov Карта дороги

Кольцо СКАД объединит Саратов, Энгельс и ряд небольших населённых пунктов. По диаметру автодорога сопоставима с МКАД, но, учитывая разницу по численности населения столицы России и бывшей столицы Поволжья, пользуются ей не так активно. Основа трафика — транзитные большегрузы, в том числе следующие по международному маршруту из Казахстана через автомобильный пункт пропуска «Озинки». Для объезда Саратовской агломерации из Казахстана в сторону Тамбова и дальше Москвы более удобен южный обход, который фактически станет прямой дорогой. Сейчас же пользуются тем, что есть, объезжая через север. Приходится делать внушительный крюк. При этом караваны фур образуют продолжительные вереницы, «забивая» поток.

Alexxx Malev Мост. Саратов

Кроме того, южный обход может оказаться более удобным для въезда в Саратов из левобережных районов Саратовской области. Сейчас легковые автомобили из Ершовского, Дергачёвского, Новоузенского и других районов вообще не выезжают на СКАД, чтобы не «стоять» за фурами, а отправляются сразу в центр Энгельса, на старый мост через Волгу, в центр Саратова, а оттуда в точку назначения. Появление южного обхода позволит выбирать удобный путь следования, что в целом положительно скажется на трафике в центре агломерации.

Тем не менее почему у этого проекта есть приставка «мега», кроме, собственно, масштабов строительства, на первый взгляд не очевидно. Транзитный трафик есть, но он пока не такой активный. Для избавления от пробок, возможно, хватило бы простого расширения действующих участков СКАД. Трафик из районов тоже несравним с внутригородским в Саратове и Энгельсе, а местные жители больше бы обрадовались новому мосту в городской черте. Например, возле Казачьего острова, ранее такое решение обсуждалось.

Ответ может быть связан с расчётным ростом трафика между Россией и Казахстаном через АПП «Озинки» и развитием новой федеральной автодороги — А-298, частью которой и станет южный обход. Через Саратовскую область мог пройти маршрут транспортного коридора «Европа — Западный Китай», но в итоге выбор пал на Оренбургскую область. При этом направление через Саратов также решено было развивать, видимо, как альтернативное или вспомогательное. И возле Саратова путь из Китая пересекает другой международный транспортный коридор — «Север — Юг». У этой логистической особенности есть неплохой потенциал.

Алексей Еремин ИА Красная Весна Грузовой порт. Энгельс

Другим объяснением могут стать пока не объявленные планы региональных властей по развитию территорий вокруг СКАД. Одним из таких проектов, конечно, станет уже упомянутый Парк покорителей космоса. Из него уже сейчас стремятся сделать привлекательную зону отдыха, точку притяжения, но этому мешает удалённость объекта и недостаточная транспортная доступность.

Нуждается в развитии и наиболее депрессивный район Саратова, Заводской, расположенный как раз на юге города. С этой стороны агломерации также мало освоен волжский берег — главная драгоценность этих мест. Ну и, конечно, дорога всегда способствует частному домостроению, с которым у Саратова большие проблемы. Новых посёлков с продуманной современной инфраструктурой мало, в основном индивидуальная застройка ведётся в старых СНТ, где нет дорог, социальных объектов и минимум инженерных коммуникаций.