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Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Меркель указала афганским беженцам на Турцию

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль весь Афганистан, беженцам следует еще более тесно сотрудничать с Турцией. По ее словам, вывод войск США и НАТО из Афганистана произвел эффект домино. Как сообщает Bild Zeitung со ссылкой на источники в Христианско-демократическом союзе (ХДС), на заседании правления партии, обсуждая последние события в Афганистане, Меркель обратила особое внимание на растущую волну беженцев и на необходимость оказания поддержки населению Афганистана. «Мы переживаем тяжелые времена. Сейчас необходимо сосредоточиться на спасении. Кроме того, нам нужно тесно сотрудничать с Турцией», — сказала она.

Очередная помощь Сомали

Как сообщает Cumhuriyet, Турция на безвозмездной основе передала сомалийской армии, которая, как ожидается, в ближайшее время полностью обеспечит безопасность страны, 22 единицы бронированной военной техники — восемь бронемашин с усиленной противоминной защитой «Kirpi» и 14 бронетранспортеров. В церемонии передачи приняли участие посол Турции в Могадишо Мехмет Йылмаз и начальник Генштаба Сомали Одоваа Юсуф Рагех. Бронемашины с усиленной противоминной защитой будут использоваться отрядом специального назначения «Горгор», который ведет борьбу с террористической группировкой «Аш-Шабаб». В него входят сотрудники спецназа, прошедшие обучение в Турции. В прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о предоставлении Сомали гранта в размере 30 миллионов долларов.

nara.getarchive.net Афганцы

Заседание правительства не проводится вот уже три недели

Как передает NTV, заседание Совета министров под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которое не проводилось со 2 августа, вновь перенесено. Причиной тому называют рабочие поездки министров в зоны пожаров и наводнений. Согласно сообщениям СМИ, многие министры находятся в непосредственном контакте с населением в зоне бедствий, вследствие чего заседание кабинета министров было перенесено на неопределенный срок. Основным вопросом повестки дня заседания наряду с лесными пожарами на побережье Турции и наводнениями в Черноморском регионе должен был быть вопрос о том, будет ли возобновлено традиционное обучение в заявленную ранее дату.

Эрдоган направил в Кабул делегацию

Как пишет обозреватель газеты Cumhuriyet Мустафа Балбай, после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль Кабул, в Анкаре распространилась информация о том, что Эрдоган направил в Кабул делегацию для проведения переговоров. По словам обозревателя, делегация не смогла встретиться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и хотела вернуться, однако президент дал поручение «остаться и провести переговоры». «Запад обнаружил у правящей Партии справедливости и развития (ПСР) слабое место… ПСР решили поторговаться по данному вопросу… Турция была одним из пунктов итоговой декларации последнего саммита ЕС, и это благодарность за прием афганских беженцев! В настоящее время восточные границы Турции открыты нараспашку, а западные — закрыты наглухо. ЕС решил контролировать турецкие границы с воздуха. Я был поражен, когда пять лет назад увидел стену на границе с Грецией толщиной около двух метров с колючей проволокой по периметру. Мы точно знаем, что у правительства есть планы в отношении беженцев, которые оно скрывает от общественности. Анкара, как и в случае с Алтындагом, открыта для новых конфликтов!» — сказал Балбай.

Турция отказалась от плана по обеспечению безопасности аэропорта в Кабуле?

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе безопасности, Турция отказалась от плана по обеспечению безопасного функционирования международного аэропорта в Кабуле. Однако, несмотря на это, Анкара готова оказать талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военно-техническую помощь и поддержку в области безопасности. Как пишет Bloomberg, планы Турции по обеспечению безопасности международного аэропорта им. Хамида Карзая в рамках миссии при поддержке США сорваны. Два высокопоставленных турецких чиновника заявили, что с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало неизвестно, будет ли аэропорт функционировать в качестве безопасного коридора для вывоза оставшихся в стране дипломатических миссий.

(сс) Joe Burger Кабул. Афганистан

Почему ЕС хочет обсудить вопрос об афганских беженцах с Турцией?

Как передает Shaber, председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу, обращаясь к председателю правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил: «Вы говорите, что проведете переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Между нами и Афганистаном 2940 км, беженцы прибывают в Турцию через Иран. Так почему, вместо того чтобы переговорить с Ираном, вы хотите провести переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Я еще раз повторяю, что вы не вправе подписывать какое-либо соглашение, которое приведет к новой волне беженцев». Он также отметил, что некоторые европейские лидеры предлагают решить проблему с афганскими беженцами посредством Турции. «Почему лидеры стран — членов ЕС заявляют о необходимости обсуждения вопроса о приеме афганских беженцев не с Ираном, а с Турцией? Мы ведь не являемся их соседями, почему мы? Попробуйте ответить на этот вопрос вы — мой любимый народ. Как вы считаете, согласится ли Иран на заключение подобного соглашения о приеме беженцев?» — спросил Кылычдароглу.

Сотрудники авиакомпании Türk Hava Yolları ищут убежище в Канаде

Согласно сообщению корреспондента газеты Sözcü Тайлана Бююкшахина, некоторые бортпроводники авиакомпании Türk Hava Yolları подали прошение о предоставлении убежища в Канаде. Председатель профсоюза работников авиакомпаний Сечим Сечкин Кочак заявил, что причиной этому послужили сложные жизненные условия. Он также отметил, что сотрудники авиакомпаний испытывают аналогичные опасения относительно молодого поколения. «В Турции резко вырос уровень нестабильности и неопределенности по многим показателям, к примеру — в социальной сфере. Также сказывается и то, что сотрудники авиакомпаний видят, как обстоят дела в других странах. Там они знакомятся с новыми людьми. Возможно, они расценивают этот шаг как выход из тупика», — сказал Кочак.

Лада Котова ИА Красная Весна Магазины. Квебек. Канада

Макрон: «Мы должны оградить Европу от надвигающейся волны миграции»

Как передает Euronews, с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) события в Афганистане продолжают оставаться в центре особого внимания. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в Афганистане произошел исторический переломный момент. «Европа не может в одиночку нести ответственность. Нам необходимо защитить себя от потока нелегальной миграции, которая может поставить Европу под угрозу и создать условия для развития всех форм контрабанды», — сказал Макрон. Он также подчеркнул, что для предотвращения волны миграции необходимо работать в координации с такими странами, как Пакистан, Иран и Турция, которые являются транзитными или принимают у себя беженцев.

Граждан Турции эвакуируют

Как сообщает Ahval News, министр национальной обороны Хулуси Акар заявил: «Мы приняли все необходимые меры, мы не можем подвергать опасности жизни наших солдат в Афганистане. На прошлой неделе было совершено 72 рейса. Эвакуация турецких граждан уже началась. Для этого мы используем самолеты ВВС. Эвакуационные мероприятия будут продолжаться». Эвакуация турецких граждан также осуществляется самолетами авиакомпании Türk Hava Yolları. «Мы с пониманием отнеслись к обращению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Он также отметил, что переговоры ведутся со всеми сторонами и эвакуационные мероприятия будут продолжены.

14 генералов приговорены к тюремному заключению

Как передает Sözcü, 16-я палата по уголовным делам Высшего кассационного суда оставила в силе пожизненный приговор в отношении 14 человек, обвиняемых в причастности к военному перевороту 28 февраля 1997 года, в том числе бывшего второго начальника Генштаба Чевика Бира, бывшего главнокомандующего жандармерией Февзи Тюркера, бывшего генерального секретаря Генштаба генерал-майора Эрола Озкаснака и бывшего командующего 1-й армией Четина Догана. Решение, вынесенное в отношении генералов, известных как «евразийцы» и «эргенеконисты», было воспринято как борьба между правительством и евразийцами.

Давид Альфаро Сикейрос. Одиночное заключение. 1961

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Согласно заявлению министерства национальной обороны, в «результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного террористами в районе проведения операции «Пенче-Йылдырым», геройски погибли трое наших братьев по оружию, двое — ранены».

Британская исследовательская компания Scrap Car Comparison опубликовала список самых дорогих и самых дешевых стран мира для приобретения автомобиля. Первое место в списке стран по степени дешевизны автомобилей заняла Австралия, а самой дорогой страной признана Турция.

Госдепартамент США включил Турцию в категорию стран, запрещенных для путешествий. Он также обновил информацию на своем веб-сайте и присвоил Турции наивысший четвертый уровень опасности.

Академик Хакан Гюнеш заявил, что миссия Турции по обеспечению безопасного функционирования аэропорта в Кабуле была отложена в связи с тем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро взяли под контроль весь Афганистан. Он также отметил, что Турция может быть одной из первых стран, признавших движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что Запад очень быстро забудет страшные кадры кабульского хаоса.

Авиакомпании, число пассажиров которых из-за пандемии сократилось практически вдвое, сообщают о рекордных убытках. Вслед за авиакомпанией Türk Hava Yolları о рекордном убытке объявила и авиакомпания Pegasus. Согласно финансовому отчету, опубликованному на Платформе публичного раскрытия информации (KAP), убыток авиакомпании Pegasus составил 662,5 млн турецких лир, за тот же период прошлого года — 927,1 млн турецких лир.

Депутат Республиканкой народной партии от Анкары Сервет Юнсал заявил, что возможности в сфере здравоохранения ухудшились и что тяжелые условия труда вынуждают врачей уезжать за границу. «За первые 5 месяцев 2021 года за границу уехали 442 врача, а за последние два с половиной года — 2420 врачей», — сказал Юнсал.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что количество случаев заражения «Дельта"-штаммом коронавируса в Турции растет с каждым днем и уже превысило 90% от общего числа зараженных. Он также отметил, что, несмотря увеличение количества зараженных «Дельта"-штаммом, локдаун вводиться не будет.