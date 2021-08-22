На территории Попаснянской территориальной общины (оккупированная Украиной часть Луганской Народной Республики) завершено строительство радиотелевизионной станции, которая будет вещать на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, сообщает пресс-служба министерство развития общин и территорий Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

«Около 200 000 человек с обеих сторон линии разграничения будут иметь доступ к украинскому контенту», — отметил украинский министр.

Новость в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие скептически отнеслись к тому, что кто-то в ДНР и ЛНР будет смотреть украинское телевидение.

«Да чего уж, надо было самую большую в мире строить! И вещать, так уж на всю галактику!» — с сарказмом отметил «Алексей Необязательно Петроградский».

«Ну хорошо, построили, а как заставлять будут людей смотреть это *овнище?» — поинтересовалась Лилия Р.

«Остальное заглушить! Иначе смотреть никто не будет!» — ответил Лилии Р. Михаил Г.

«Больше деньги в стране не на что потратить. Самое смешное, что сигнал и так пробивается, но «патриотам» абы (лишь бы — М. Р.) бабло попилить при строительстве», — написала Анна А.

«Смотрел я это «вещание», «Дом» называется. Шлак зачетный, хуже этой бредятины я еще не видел… Живу в Луганске», — добавил Сергей Ш.

«Авто под ней предусмотрительно не ставим», — отреагировала Сара С., напоминая об инциденте с падением флагштока в Херсоне.

(сс) KODA foto Алексей Чернышов

«Будут свой русофобский «шлак» туда транслировать и рассказывать, как хорошо они живут в Украине без «ватанов». Этой «полезной» информации так не хватает Донбассу», — отметил Jurij O.

«Надеются, что безумные новости из Украины кто-то будет смотреть? Чисто посмеяться над новостями», — отреагировал Вадим Б.

«Мы и без их выжигателя мозгов вполне успешно мониторим их пропагандистские СМИ, не \смотря на то, что ещё в 2014 наелись этого свидомого поноса. А вот им бы не помешала альтернативная точка зрения. Только вот все эти «точки» там под запретом», — отметил Данила Д.

«Хохма в том, что… [украинскую] муть не будут смотреть даже на оккупированных укронацистами территориях», — добавил Александр В.

«Одуреть, за семь лет наконец-то вышку смогли построить…» — с сарказмом подытожил Дмитрий М.

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