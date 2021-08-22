



Иван Шилов ИА REGNUM США Иран

В ходе состоявшихся в Москве переговоров президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель наряду с многими проблемами международной политики рассматривалась иранская тематика. Путин выразил надежду на то, что после формирования нового правительства Ирана будут предприняты усилия по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, «мы с госпожой канцлером выразили надежду на то, что после формирования нового правительства в Иране будут продолжены энергичные усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий». Он сообщил, что проинформировал Меркель о недавно состоявшемся разговоре с вновь избранным президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

По этой схеме проблема вроде бы упирается в вопрос о сроках формирования нового правительства Ирана. Недавно Раиси представил в парламент новый кабинет, в котором, как считают многие эксперты, преобладают сторонники так называемой жесткой линии. В частности, к таковым относят нового главу МИД Ирана, карьерного дипломата Хосейна Амира Абдоллахияна. В то же время специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли заявил о наличии вопросов в отношении окончательной судьбы СВПД и присоединения Вашингтона к многостороннему соглашению. «Это всего лишь один большой вопросительный знак, — заявил он в интервью американскому изданию NatSec Daily. — Присоединение к многонациональному соглашению не является тем обстоятельством, которое мы можем полностью контролировать».

kremlin.ru Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель

К слову, у США с момента вступления в переговорный процесс по СВПД было несколько вариантов взаимодействий с Тегераном. Смысл одного из них — подписать соглашение к шестой годовщине ядерной сделки (15 июля). Это способствовало бы не только укреплению в Иране позиций сил так называемых реформаторов, но и могло положить начало процессу сближения Запада с Тегераном. Но сейчас многие считают, что противоречия между сторонами оказались глубже, чем казалось на первый взгляд. Представляется, что администрация президента США Джо Байдена допустила серьезный просчет на этом направлении, не сбросив с ног «израильский балласт». Если бы такое удалось сделать, то это серьезно сказалось не только на ситуации в Афганистане и Сирии, но и на всём Ближнем Востоке, то есть там, где серьезно присутствуют иранские интересы.

В дальнейшем США пытались отыграть ситуацию: начать переговоры до инаугурации нового президента Ирана и объявить о ядерной сделке. Однако такого не произошло. По мнению ряда экспертов, американцы, уходя из Афганистана, «стремились высвободить свои силы и одновременно связать Тегеран и Москву на афганском направлении необходимостью противостояния с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Теперь же многое у Вашингтона перестало стыковаться с создавшейся политической обстановкой в Иране и в Афганистане. Прежде всего, в Тегеране поняли, что после обвального вывода американских войск из Афганистана нивелируется фактор военной угрозы со стороны США. Как пишет в этой связи израильское издание Israel Defense, «полный провал в Афганистане — это последний гвоздь, который подтолкнет Вашингтон к дальнейшему сокращению своего военного присутствия на Ближнем Востоке, и теперь Израиль больше не может полагаться на него в противостоянии с Ираном».

Mehr News Agency Сейед Ибрахим Раиси

В сложившейся региональной и международной конъюнктуре Тегеран начинает чувствовать, что инициатива в переговорном процессе с американцами по СВПД переходит на его сторону. В этой связи Мэлли в интервью американскому изданию Politico заявил, что госдепартамент США готовит ряд запасных вариантов на случай невозможности восстановить ядерное соглашение. Один из них заключается в том, что Вашингтон и Тегеран согласятся на другую сделку с параметрами, отличными от нынешнего соглашения. Второй вариант — это набор карательных мер реагирования в координации с европейскими союзниками. Но такие проекты сейчас представляются утопичными: Иран анонсировал необходимость снятия более чем одной тысячи американских санкций времен администрации Дональда Трампа.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Тегеран произвел обогащенный до 20% металлический уран, а новая команда Раиси выдвинула четыре принципиальных условия для возобновления переговоров в Вене. Они таковы: отмена США всех ядерных и неядерных санкций; снятие санкций, а не приостановление их действия; гарантии, что Вашингтон больше не выйдет из сделки; проверка отмены санкций. Конечно, в данном случае есть элементы торга, но Иран, усложняя условия и предлагая свою переговорную «дорожную карту», загоняет администрацию Байдена в сложное положение. Даже если антииранские санкции будут отменены, Белый дом подвергнется жесткой критике, так как многие демократы считают санкции связанными с нарушениями прав человека и «поддержкой терроризма».

Напомним, что США и Иран провели шесть раундов непрямых переговоров по ядерной сделке в Вене. Но никто не знает, состоится ли седьмой раунд, если да, то когда и на каких условиях. Тем не менее происходящее не исключает возможного диалога Тегерана с другими членами «шестерки». В этой связи достаточно вспомнить хотя бы теплое поздравление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со вступлением в должность иранского президента Ибрагима Раиси с ответным приглашением в гости от правительства Ирана.