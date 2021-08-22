Договариваться о транзите газа Украина должна в первую очередь с Российской Федерацией, а также с Германией, Францией, Австрией и Бельгией. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил аналитик экспертного правительства Валентин Землянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Землянский добавил, что Киеву нужно договариваться о транзите газа через территорию Украины также и с такими странами, как ФРГ, Франция, Австрия и Бельгия.

«А с другой стороны, господину Кулебе (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба — М. Р.)… нужно… поехать на Запад, в Брюссель, и начинать переговоры с Германией, Австрией, Францией, Бельгией. Это, кстати, те страны, которые в «Северном потоке — 2» участвуют и будут газ из него получать… Ехать и договариваться о поставках газа, о транзите газа через территорию Украины», — сказал эксперт.

Заявление аналитика обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие из комментирующих сошлись на том, что договариваться нужно было ранее, а на сегодняшний день украинская ГТС крайне изношена, и транзит газа через территорию Украины обойдется покупателям дороже, что, естественно, им вовсе не выгодно.

«А нахрена Германии, Австрии и прочим покупать дорогой газ через Украину, если они могут брать напрямую и дешевле? Ну включите уже мозги! Ну хоть ненадолго!..» — отреагировала Наталья К.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Они хотят сохранить транзит газа без договоров с поставщиком газа Россией? Хочется спросить, а откуда и куда? С Марса на Венеру?» — с сарказмом поинтересовался Agent Raphael.

«Более того, они хотят транзита по цене выше, чем в обход, да еще через свой участок газопровода, у которого амортизация (читай износ) за 80% перевалила», — ответил ему Arbogastic.

«В общем, они милостиво позволят транзит на своих условиях, если поставщик починит им трубу. Такое ощущение, что никто на Украине не догадывался, что страна-«агрессор» и поставщик газа — это одна страна. Странные вещи, да?» — задался вопросом qwerty ytrewq.

«А вы же отвернулись от «немытой России». И зачем вам российский газ?» — поинтересовался nupagadi nanu.

«Проблема в том, что теперь Украина не монополист в транзите, и цену задирать за транзит не выйдет, и цена будет ниже раза в два…» — отметил Вася П.

«У украинцев интересная логика. Все проблемы Украины должны решать все, кроме Украины. Походу Ангела Меркель должна стать канцлером Украины», — отреагировал MrIgorek81.

«Крым как-то живёт без воды, ну и вы без газа проживёте! Как вы говорите? «Оккупант» обязан обеспечивать? Ну тогда к США и «цивилизованному миру» обращайтесь…» — написала Анна К.

«Очень правильно сказал Землянский, что Украина уже не империя, и это всё фантомные боли о прошлой жизни. А без России никуда, вам же говорили», — пишет Надежда Т.

«Как только труба окончательно обветшает, так и транзит закончится. Европейцы ее ремонтировать не будут. Шантаж Украиной Европы станет невозможным…» — отметил andrei k.

Bnews.kz Газовый транзит

«Пилите ГТС, пока металл в цене», — добавила Нина К.

«Договариваться с Путиным нужно было раньше, а теперь нужно договариваться с «Запорожсталью»… о графиках поставки металлолома», — отметил Федор Л.

«Да не будет вообще транзита, вы сами-то понимаете? Что этой советской трубе уже 40 лет!!! И она не вечна. Так что ни этих старых советских АЭС, ни трубы не будет. Надо новые АЭС строить и т.п.» — отреагировал Buratino.

«Единственный путь — передать трубу Германии, и вопрос с транзитом будет решен, но не по схемам «реверсивного получения газа», а также по нормальным тарифам транзита. Но, боюсь, кормящихся с трубы украинцев это не обрадует», — написал Владимир С.

«Вот цена жлобства (возможность бесконтрольной «крадижки» (воровства — М. Р.) газа) Киева, когда в своё время не только не создали консорциум, но и не уступили акции Газпрому по газотранспортной системе Украины, имели бы хотя бы в приличном состоянии эту систему и действительные гарантии по прокачке газа…» — подытожила Nina n.

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