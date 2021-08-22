События августа 1991-го, когда Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР (ГКЧП) заявил о своём праве на власть в стране, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 22 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Томас Коул. Падение империи

«Советский Союз спасти тогда можно было, если бы ГКЧП использовали китайский опыт и раскатали по асфальту танками всё то, что желало развала государства. То, что вдруг для себя «захотело перемен». Перемен к чему? К чему угодно? Худшее и получили по итогу», — отмечает Поликарп С.

Многие пользователи пришли к выводу, что СССР мог продолжить своё существование, если бы ГКЧП приступило к более решительным действиям. Другие, наоборот, убеждены, что крах Советского Союза был неминуем из-за бездействия со стороны народа.

«Союз, к сожалению, было не спасти, ведь народ оказался нем и немощен. Если бы люди действительно захотели, чтобы страна была едина, то они бы не дали кучке предателей насиловать Родину», — написал Пётр К.

За несколько недель до путча М. Горбачев стоит в окружении своих так называемых друзей, которые совсем скоро проведут Августовский

Некоторые комментаторы отмечают, что рады такому исходу событий.

«Хорошо, что этот монстр Франкенштейна развалился, и очень жаль, что его поклонники до сих пор хотят вернуться в этот дурдом», — поделился своим мнением Дмитрий Ш.

Часть людей считает, что радоваться крушению Советского Союза аморально, ведь в результате этого страна умылась в крови.

«В результате крушения СССР случились гражданские войны, миллионы убитых и нищета населения. Разве с такими лозунгами выступали те, кто ломал страну? Лжецы и предатели!» — пишет Евгений Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что даже новое поколение граждан России считает события того периода крайне значимыми для народа и хотело бы в них разобраться.

«Хоть я и 89-го года рождения, но даже этих лет мне достаточно, чтобы понять, что такое события августа 1991 года. Это настоящая трагедия. И эти события оставили после себя огромный след, который идёт за нами до сих пор», — указывает Антон Ф.

David Broad Августовский путч. Баррикады у Дома Советов

Отдельные комментаторы отмечают, что Союз уничтожили не ради светлого будущего, а чтобы набить брюхо и надеть красивую одежду.

«Это история о том, как пара тысяч либерально настроенных человек в Москве пожелала продать свою Родину за видеомагнитофон и кожаную куртку. А в регионах в это время всё было тихо, мирно и спокойно. Майдан номер один. Кто-то даже телевизор в этот период не включал, ведь дачи, урожаи», — напоминает Василий К.

Напомним, 21 августа пользователи интернета вспомнили и обсудили события августа 1991-го, когда Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР заявил о своём праве на власть в стране.