Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что введённые против него санкции России являются лучшей оценкой его работы и «подарком» ко Дню независимости Украины, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 22 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Политики Украины

"У него хоть один счёт в Российской Федерации был? Может, карта банковская хотя бы? Нет? Квартира в Москве? Тоже нет? Ну тогда он прав — это комплимент!» — считает Виктор Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что, с точки зрения пиара, Данилову действительно следует радоваться, ведь он оказался в опале Кремля, что очень выгодно смотрится среди русофобской политической элиты на Украине.

«Русофобы на Украине счастливы и гордятся тем, что могут беспрепятственно издеваться над русскими под опекой тётушки Меркель и дяди Сэма. Они остаются безнаказанными, и Москва ничего не может с этим поделать», — указывает Сергей С.

Некоторые комментаторы убеждены, что персональные санкции позволят украинскому чиновнику получить преференции со стороны западных стран.

«Для него санкции со стороны России только в радость. Он прекрасно понимает, что рагулята вечно не будут править и эти санкции для него — билет в Канаду или США, куда уходили бандерлоги с нацистскими обозами после ВОВ», — поделился своим мнением Сергей Д.

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Часть людей считает, что санкции со стороны России всё-таки затрагивают финансовые аспекты деятельности Данилова, поэтому, на самом деле, он крайне недоволен сложившейся ситуацией.

«На самом деле, конечно, он не рад. Бизнес у него, получается, в России уже был, кроме того, из-за этого страдает его окружение, у которого есть интересы в Российской Федерации. Для голоштанного майданщика санкции России — ничто, а вот для состоятельного человека, пускай и чиновника, — это, конечно, неприятный фактор», — пишет Андрей К.

Ряд пользователей указывает на то, что данный чиновник теперь не сможет принимать участие в политической активности, связанной со взаимоотношениями с Российской Федерацией.

«Это такой комплимент, в результате которого он никогда не сможет участвовать ни в одних переговорах с Россией. Любая делегация от Украины, которая решает какой-либо вопрос с Россией, не сможет включить его в свои ряды. Всем жителям Украины, которые выступают против России, необходимо раздать такие подарки. Да и вообще всем тем, кто не любит Россию, всем русофобам», — отмечает Армен К.

Iranreview.org Санкции

Отдельные комментаторы отмечают, что, пока не станет ярко видно, как Данилов страдает от санкций со стороны России, граждане нашей страны не будут удовлетворены работой нашего государства по наказанию русофобов.

«Сказали «А», говорите и «Б». Вслед за этим должны последовать реальные действия, чтобы он перестал радоваться. Иначе это не борьба, а профанация», — написал Иван К.

Напомним, 21 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Facebook, что введённые против него санкции России являются лучшей оценкой его работы и «подарком» ко Дню независимости Украины.