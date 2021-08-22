Информация, согласно которой Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило ввести налоговый вычет за аренду квартир, спровоцировала жаркую дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 22 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США «Увеличить налоги!»

"А давайте теперь вообще все заработанные деньги отдавать нашему ненасытному государству! Задрали уже со своими налогами!» — возмущается Сергей А.

Многие пользователи пришли к выводу, что государство не получит желаемого результата, потому что такой механизм не убедит граждан сдавать своё жильё в аренду официально.

«Налоговый вычет — это фуфло. Больше уплаченного НДФЛ 13% тебе не вернут, а все остальные налоги у нас налогами не считаются и возврату не подлежат. Не будет это работать», — считает Иван К.

Некоторые комментаторы отмечают, что налоговые отчисления за аренду приведут лишь к росту цен подобной услуги.

«Ну, страдать будут те, кто снимают квартиры. Арендатор сошлётся на новый налог и просто поднимет арендную плату. Это при том, что множество людей снимают жильё, потому что у них нет денег на свою квартиру», — указывает Максим Ж.

Часть людей считает, что такие меры приведу к столкновению арендодателей с арендаторами, потому что в данном вопросе у них будут совершено разные интересы.

«Не понял. Налоговый вычет получит квартиросъемщик, а хозяин квартиры заплатит налог? Да? А если квартиросъемщик сдаст хозяина, тот ему квартплату ведь поднимет! У нас законы придумывают неадекваты какие-то!» — пишет Алексей П.

Ряд пользователей указывает на то, что ситуация, когда владельцу квартиры приходится платить налоги за то, что он предоставляет своё жильё в аренду, кажется им крайне несправедливой.

«При покупке квартиры были уплачены налоги, при владении квартирой платится налог, с ЗП арендатора платится налог. С какого перепугу владелец жилплощади должен ещё один налог платить?» — задаётся вопросом Дмитрий Ш.

Отдельные комментаторы отмечают, что ничего страшного в этой инициативе нет и данный механизм уже давно практикуется за рубежом.

«Арендодатель как субъект, извлекающий доходы из владения, обязан наряду с другими субъектами предпринимательской деятельности вносить в казну государства часть доходов. Это основа налогового законодательства, и если вас не устраивает такая законодательная система — вперёд глотать пыль по судам. Меняйте Конституцию, в конце концов. Или рискуйте, уклоняясь от налога, но налог справедлив, во всём мире так же», — отмечает Николай И.

Напомним, 21 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появилась информация, согласно которой Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило ввести налоговый вычет за аренду квартир.