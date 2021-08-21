Банк России подвел итоги развития банковского сектора в июле. Корпоративное кредитование в июле ускорилось более значительными темпами: до 1,5% (+700 млрд руб.) после 0,4% в июне. Причем этот показатель оказался существенно выше среднемесячного темпа всего первого полугодия в целом (+0,8%). Основными получателями кредитных средств являлись крупные компании из таких отраслей, как телекоммуникации, нефть и газ, пищевая промышленность, транспорт. А основным фактором, послужившим росту корпоративного кредитования, стали, как указывает сам регулятор финансового рынка, ожидания компаний повышения кредитных ставок банками, что, по сути, стало стимулом для смещения бизнесом своих планов по заимствованиям. По-прежнему значимым фактором роста (более 170 млрд руб.) объемов кредитования Банк России считает кредитование застройщиков жилья. При этом ипотечное кредитование замедлилось — по предварительным данным, до 2,0% после 3,0% в июне. Причина — изменения условий программы по льготной ипотеке: в июле в ее рамках было выдано 54 млрд рублей против 185 млрд рублей в июне. Причем часть снижения, вероятно, предполагает Центробанк, была компенсирована выдачами семейной ипотеки после расширения программы с 1 июля на семьи с одним ребенком. Компенсируется ли ростом кредитования застройщиков жилья при снижении объемов ипотечного кредитования нехватка предложения первичной жилой недвижимости на фоне повышения цен на стройматериалы, остается только наблюдать. Снизились и объемы необеспеченного потребительского кредитования: пока незначительно — до 1,7% в июле после 2,0% в июне. В данном случае, отметим, сказалось ожидаемое сворачивание Банком России мер, вводимых для поддержки экономики на фоне пандемии. Как указывает ЦБ, снижение объемов выдачи необеспеченных потребкредитов произошло с повышением с 1 июля макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска до доковидных уровней, причем снижение темпов могло быть еще заметнее, если бы не сезонные факторы, поддерживающие потребительское кредитование (повышенные траты в период отпусков и перед началом учебного года). Но регулятор не намерен останавливаться на достигнутых результатах: для дальнейшего охлаждения темпов роста в данном сегменте Банк России принял решение о дополнительном повышении с 1 октября 2021 года надбавок к коэффициентам риска по выдаваемым высокомаржинальным кредитам и кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН>50%). Хотя, напомним, что по обеспеченным кредитам, таким «длинным», как ипотека, замминистра финансов РФ Михаил Котюков на «Ипотечном марафоне», прошедшем на этой неделе, рекомендовал гражданам принимать решение, лишь если ежемесячный платеж по ним будет забирать не больше 25% семейного бюджета.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Duma.gov.ru Михаил Котюков

Что касается качества кредитного портфеля, то корпоративная просроченная задолженность, как указывает Центробанк, в июле снизилась на значительные 265 млрд рублей после продажи проблемной задолженности одного крупного заемщика (по сути, речь идет о реструктуризации с привлечением нового собственника). В результате сделки было частичное высвобождение резервов, что повлияло на рост прибыли сектора. Между тем, напомним, на днях издание РБК сообщало о том, что большинство российских банков пока не раскрыло отчетность по РСБУ на 1 августа. Но Сбербанк сообщал, что в июле снизил уровень просроченной задолженности в своем кредитном портфеле с 3,2 до 2,2% за счет продажи акций и долга группы «Евроцемент». Сделка была закрыта 16 июля, ее сумма составила 161 млрд рублей, хотя точный объем задолженности «Сбер» не раскрывал. В июле 2020 года группа «Евроцемент», по данным РБК, обеспечила рекордный прирост просроченных долгов в секторе — Сбербанк тогда зафиксировал увеличение корпоративной просрочки на 92,6 млрд рублей и 1,96 млрд долларов. При этом прибыль банковского сектора за июль, как следует из отчета регулятора, составила 229 млрд рублей (доходность на капитал — 25% в годовом выражении), что на 13% выше результата июня (204 млрд рублей). Выросло и число прибыльных банков месяца до 249 с 237, но доля банков в активах сектора, прибыльных по итогам семи месяцев 2021 года, сохраняется на уровне 98%. Более 85% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

За счет чего выросло число прибыльных банков и какие из них оказались в их числе, регулятор не поясняет, но можно предположить, что это отчасти технический результат банков, являющихся дочерними организациями тех или иных крупных банковских институтов в ходе переоценки активов, докапитализации и сезонного роста объема госсредств на счетах. В июле 2021 года были отозваны лицензии у двух небольших кредитных организаций с совокупной долей менее 0,1% в активах сектора, тогда как в течение первого полугодия четыре кредитных организации были реорганизованы в форме присоединения. Кроме того, несмотря на полученную сектором прибыль, балансовый капитал сектора вырос на 183 млрд рублей, что, как указывает ЦБ РФ, ниже заработанной прибыли из‑за выплаты дивидендов (совокупно около 60 млрд руб.) отдельными банками. Запас капитала также восстановился до 6,0 трлн рублей, что составляет около 10% объема кредитного портфеля, но следует учитывать, подчеркивает регулятор, что он распределен среди банков неравномерно. Средства юридических лиц в июле сократились на 248 млрд рублей (‑0,7%), но в основном это связано с выплатами налогов компаниями из нефтегазовой отрасли. Средства населения хоть и умеренно, но выросли — на 150 млрд рублей, или 0,5% (в июне +0,4%). Как и в предыдущие месяцы, росли остатки на текущих счетах, но примечательно, что срочные вклады практически стабилизировались, было лишь небольшое снижение на 0,2% после более существенных сокращений на 0,9% в мае и на 0,8% в июне. Регулятор предполагает, что такая динамика связана с ростом депозитных ставок — средняя максимальная по рублям увеличилась на 0,8 п. п., до 5,55%, в третьей декаде июля по сравнению с третьей декадой апреля (начало цикла повышения ключевой ставки). Вместе с тем произошел значительный рост государственных средств (+1,1 трлн руб., или 13,3%), что связано как с поступлениями в бюджет основных ненефтегазовых налогов (НДФЛ, НДС, налог на прибыль), так и с увеличением объема квартального налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Общий объем государственных средств достиг 9,4 трлн рублей — это 9,3% от обязательств сектора (в июне — 8,3%). Но к концу года объем госсредств снизится по мере трат Минфина в рамках исполнения бюджета. Но риска ликвидности Центробанк не видит, так как эти средства поступят обратно в банковскую систему в виде средств клиентов‑бюджетополучателей. Но есть нюансы: поступить они могут не в те же банки и не в том же объеме, где сейчас размещаются средства Минфина, но возможный дисбаланс, указывает регулятор, должен урегулироваться через межбанковский рынок. Кроме прочего, около 40% обязательств перед Минфином, подчеркивает ЦБ РФ, обеспечены высоколиквидными ценными бумагами, которые банки смогут использовать при необходимости для получения ликвидности, в том числе у Банка России. Более того, эмиссионная активность Минфина России остается невысокой, что по предположениям регулятора связано с профицитом бюджета и существенным объемом ранее привлеченных средств — общий объем размещенных на аукционах ОФЗ составил около 154 млрд рублей, около 56% из которых (85 млрд руб.) выкупили российские банки, что сопоставимо с июньским уровнем. В июле же вложения в долговые ценные бумаги практически не изменились (+3 млрд руб.). Небольшой рост вложений в ОФЗ компенсирован снижением портфеля корпоративных облигаций.

M.goverment.ru Здание Центробанка России

В целом же в июле объем ликвидных активов сектора (денежные средства, требования к Банку России и незаложенное рыночное обеспечение) незначительно увеличился — до 15,4 трлн рулей. Это, отмечает Центробанк, комфортный уровень, достаточный для покрытия 32% совокупных средств клиентов в рублях. Около 4,6 трлн рублей, достаточных для покрытия 9% средств клиентов, банки могут привлечь у Банка России под залог нерыночных активов (кредитов, соответствующих требованиям Банка России). Адекватным уровнем регулятор считает и объем ликвидных активов в иностранной валюте, выросший на 1,3 млрд долларов, до 46,6 млрд долларов, в основном по корреспондентским счетам в банках‑нерезидентах. Что позволяет покрыть около 20% валютных средств клиентов, или 14% всех валютных обязательств.