Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что существование Крымского моста является неразрешимой проблемой, потому что «география полностью контролируется Российской Федерацией», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 21 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Оказывается, что на страже Крымского моста стоят не российские армия и флот, а силы географии!» — шутит Katia G.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские чиновники совершенно потеряли разум и бросаются абсолютно неадекватными заявлениями.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Очередной раз хочется спросить: вы чего там курите? Как мост может быть проблемой? Почему Азовское море мучает власть в Киеве? Плавайте, никто же не запрещает», — отмечает Natalja M.

Некоторые комментаторы отмечают, что Крымский мост только в самом больном разуме может быть представлен в качестве проблемы.

«Какая проблема? Мост стоит и трудится во благо жителей Крыма. Чем он мешает Кулебе?» — задаётся вопросом Nikita Z.

Часть людей считает, что украинские политики пытаются разыграть беспроигрышную карту, которая позволит им вешать населению на уши любую глупость.

«Неразрешимые проблемы — очень удобная вещь для обещания людям лучшей жизни. Если неразрешимой проблемы не будет, то надо будет работать, говорить правду. Война в Донбассе, мост в Чёрном море — это надолго: хватит на два-три поколения. Хватит придумывать сказки для своего народа!» — обращается Natalia C.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Крымский мост

Ряд пользователей указывает на то, что Россия использует и будет использовать преимущества Крыма себе на пользу.

«А вообще, господа стратеги, особенно украинцы, открою вам военную тайну: после возвращения Крымского полуострова в родную гавань, он стал непотопляемым авианосцем России. И теперь Чёрное море практически российское озеро. Никакие силы, ни НАТО, ни лично США, я уже не говорю о прочих мелких сателлитах, не способны выиграть войну у России в этом регионе. Она контролирует практически каждый квадратный метр этого озера, а те силы, что у неё имеются на этом непотопляемом авианосце, способны уничтожать не только любое иностранное корыто, а целый флот, который только способен зайти в Чёрное море, даже до его подхода к полуострову на сотню морских миль», — написал Юрий П.

ИА REGNUM Крымский мост

Нашлись и те, кто убежден, что Украина бьётся в истерике, потому что перед ней стоит неразрешимая задача — отхапать себе Крым.

«Крым в целом является неразрешимой проблемой Украины, потому что он никогда не вернётся под управление Киева. Того, чего не может быть, того быть и не может», — указывает Иван Е.

Напомним, 20 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «НВ» назвал существование Крымского моста неразрешимой проблемой, потому что «география полностью контролируется Российской Федерацией».