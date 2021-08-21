Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью BBC, что он уверен в своем министре иностранных дел Доминике Раабе, которого многие британцы осуждают за бездействие с момента ухудшения ситуации в Афганистане. Политики и пользователи социальных сетей призывают министра уйти в отставку.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Вы всё ещё уверены в нём?» — спросил журналист BBC.

«Абсолютно, и я могу вам сказать, что всё правительство работает над тем, что мы можем сделать, чтобы решить проблему, чтобы вернуть как можно больше людей», — сказал политик.

Большинство пользователей не успокоены заявлением Джонсона, потому что он и его правительство вместо решения проблем отдыхают. В комментариях напомнили, что Доминик Рааб даже не связался с министром иностранных дел Афганистана, потому что был в отпуске.

«Это далеко не вдохновляет уверенностью, когда человек, который пропустил пять конференций кабинета министров в начале пандемии, прыгает к защите Рааба. Не важно, это британцы, умирающие от COVID-19, или афганцы, встречающие кровавый режим, в правительстве у Бориса Джонсона отпуск важнее, чем достойные вещи», — прокомментировала @Piper_Anna.

Многие пользователи вспомнили историю бывшего министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, который ушёл в отставку спустя месяц после того, как Борис Джонсон заявил о своём доверии к нему. Хэнкок уволился 26 июня, на следующий день после призывов к отставке.

Richard Townshend Мэтт Хэнкок

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«Мне кажется, он говорил то же самое о Джавиде (Саджид Джавид, министр здравоохранения. — Д. С.), когда он был канцлером… прямо перед тем, как уволил его, и о Мэтте Хэнкоке… прямо перед тем, как уволил его», — напомнил @CateHeil.

«Я имею в виду, он и в Мэтте Хэнкоке был уверен?» — написал @foxcubofwm.

Комментаторы отметили, что Джонсон часто говорит об уверенности именно в тех министрах, которыми не довольны британцы, после этого кажется, что увольнение из правительства Великобритании практически невозможно.

«Он часто говорит то же самое о Уильямсоне, Пател, Сунак (министр образования, министр внутренних дел, канцлер казначейства. — Д. С.) и других, практически невозможно стать уволенным Борисом Джонсоном. Кажется невероятным, что Хэнкок ушёл», — написал @Pedro_jock.

«Точно так же, как он говорил о своей уверенности в бывшем министре здравоохранения? Процедура на Даунинг-стрит заключается в том, что надо сказать «извини» — и тебя простят, неважно, что ты натворил?» — поинтересовалась @kirsti_kean.

Twitter.comsajidjavid Саджид Джавид

Некоторые пользователи выразили свое беспокойство теми политиками, в которых Джонсон не уверен, они не верят, что можно принимать решения хуже.

«Если он уверен в Раабе, Дженрике (министр местного самоуправления. — Д. С.), Пател, Хэнкоке, то я был бы обеспокоен теми, в ком он не уверен», — прокомментировал @joyceshorrocko1.

В комментариях предположили, что все эти министры шантажируют Джонсона, поэтому он их и не увольняет.

«Что у всех этих министров есть на него? Почему он так боится их уволить?» — спросил @BThunderdragon.

Ряд комментаторов объяснили «уверенность» во всех министрах тем, что Борис Джонсон ведет себя так же, если не хуже, при увольнении министров, ему самому придется уйти в отставку.

«Он не может их уволить за то, что они изменяют или отдыхают во время кризиса, иначе ему придется самому уйти в отставку. Возможно, он не уволит и за расизм, принятие непонятных денег на ремонт или отпуск, или даже за грубую некомпетентность по той же самой причине», — отметил @marc_rennard.

Philafrenzy Перед резиденцией премьер-министра Великобритании

Часть комментаторов считает, что мнение Бориса Джонсона не должно влиять на сохранение должности министра, важно мнение общества, а общество Раабом недовольно.

«Действительно, но обществу тоже необходимо иметь ту «абсолютную» уверенность в Доминике Раабе. Говоря как член общества, я знаю, что у меня её нет! Абсолютно!» — прокомментировал @mommabeartweets.

Многие комментаторы ждут увольнения или отставки Доминика Рааба в ближайшее время. В комментариях рассчитывают на уход министра в течение следующих 24 часов, после выходных или на следующей неделе.

Number 10 Доминик Рааб

«Это политическое выражение для фразы «он уйдет к концу выходных или как только я найду ему замену», — отметил @Vikinglands.

«Так что, через 48 часов Рааб уйдёт?» — предположила @Kavanna1985.

Напомним, на чрезвычайном парламентском заседании по ситуации в Афганистане, которое прошло 18 августа, лидер Лейбористской партии Кир Стармер критиковал поведение Доминика Рааба перед всей Палатой общин. «Министр иностранных дел оставался в отпуске, пока наша миссия в Афганистане была разрушена. Он даже не поговорил с послами в регионе. Невозможно координировать международный ответ с пляжа», — заявил Стармер.