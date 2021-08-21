Информация о том, что в Челябинске возбудили дело против охранника, ударившего по голове несовершеннолетнюю посетительницу торгового комплекса, стала поводом для бурной реакции среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Хомутова ИА REGNUM Охранник

"Здоровый дядька наотмашь бьёт по лицу. Какая разница — ребёнка или взрослого. Тем более охранник. Этого психа надо проверить на вменяемость!» — считает Людмила И.

Многие пользователи пришли к выводу, что охранник, решивший ударить девочку по голове, явно невменяем. По мнению граждан, он мог бы просто выгнать детей на улицу.

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«По сопатке бить, конечно, не стоило, но если действительно вела себя по-хамски, то надо было за шкирку вывести из ТРК, ну, и под зад на дорогу дать», — поделился своим мнением Александр К.

Некоторые комментаторы отмечают, что охранник, судя по всему, просто почувствовал своё превосходство над девочкой, что и позволило ему распустить свои руки. В иной ситуации, если бы он решил ударить взрослого человека, он бы только уголовным делом не отделался.

«Не оправдывая эту малолетку, скажу одно: если бы на её месте сидел здоровый мужик, этот «охранник» никогда бы не рискнул распускать свои руки. А так, конечно, она же сдачи не даст. Герой, блин», — пишет Маруся К.

Часть людей считает, что избиение несовершеннолетней взрослым мужчиной говорит только о его слабости.

«Слабак! Тюфяк! Ну и что, что тебе 14-летняя девчонка что-то там сказала нелицеприятное? Ты должен молча и аккуратно предложить покинуть зал или сделать замечание её родителю. Трогать детей чужие взрослые не имеют права, тем более избивать», — указывает Коля Н.

Ряд пользователей указывает на то, что несовершеннолетние, которые бросаются оскорблениями, должны знать, что порой такие вещи оборачиваются трагическими событиями.

«Несмотря ни на что, девочке это будет большим уроком. Мир — это не розовые пони, люди всякие бывают, за языком следить нужно. А ведь где-то за такое и убить могли!» — отмечает Andrey Y.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Подростки

Отдельные комментаторы отмечают, что уголовное дело утонет в череде других подобных случаев, сигнализирующих о болезни, которая поразила наше общество.

«Как завели дело, так его и закроют. И ничего не изменится. Сообщать об этом не стоило вовсе. Типичная бытовая ситуация в больном российском обществе», — написал Дмитрий Б.

Напомним, 20 августа портал 74.ru опубликовал информацию, согласно которой в Челябинске возбудили дело против охранника, ударившего по голове несовершеннолетнюю посетительницу торгового комплекса.