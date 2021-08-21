Информация, согласно которой основатель компании Tesla Inc Илон Маск заявил на презентации в Пало-Альто, что фирма намерена представить в 2022 году прототип робота-гуманоида Tesla Bot, стала поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

D J Shin Роботы

"Сколько он уже лохов обул, а они всё равно, как бараны, за ним бегают. Пол-Америки на теслах? Ха-ха! При всём желании их делают 500 тыс. в год. Чтобы пол-Америки на них ездило, потребуется 300 лет. Китай делает электричек по два млн в год, причём лучше и технически, и по качеству. Только китайские машины никто не пиарит, как продукцию Маска», — отмечает Александр Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что планы Маска зачастую остаются неосуществленными, поэтому ждать реального рабочего прототипа робота с искусственным интеллектом от Tesla не стоит.

Илон Маск thierry ehrmann

«Он элементарный автопилот в простом электроавтомобиле допилить не может годами! Опять сказки рассказывает! А что у всех память как у рыбок? Он же обещал, что мы ещё в позапрошлом или прошлом году должны были высадиться на Марсе! А на орбите околоземной уже как несколько лет, по его обещаниям, должны уже летать, как в Диснейленд!» — напоминает Никогда Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что намерение Маска выглядит очень интересным, но люди уверены, что технологический прогресс пока что не дошёл до того уровня, чтобы производить подобных роботов.

«Почему нет? Только сроки уж слишком невероятные. Самые лучшие из ходячих роботов ещё далеки до походов полноценных в магазин!» — уверен Андрей Б.

Часть людей считает, что такие машины не несут для человечества никакой пользы, а скорее наоборот — принесут кучу бед.

Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». Реж. Джеймс Кэмерон. 1991. США Робот

«Маск по обыкновению лукавит, как, впрочем, большинство писателей-фантастов. Живой слуга обходится многократно дешевле, чем антропоморфный робот», — считает пользователь под псевдонимом Цап Царапка.

Ряд пользователей указывает на то, что робот, может, и не будет производиться на конвейере, но тем не менее во время его разработки могут появиться интересные технические решения, которые обязательно пригодятся человечеству.

«Всё-таки очевидно, что такие «разработки», как и его ретрофутуристичный пикап, являются привлекалочкой для инвесторов, хотя и оставляют после себя интересные технические новшества, которые могут в будущем найти своё применение», — пишет Иван Е.

David van der Mark Логотип Tesla

Нашлись и те, кто отмечает, что постоянное обсуждение заявлений американского бизнесмена необходимо прекращать.

«Илон Маск, Илон Маск. Вам не надоело? По моему мнению, этот Маск обычный предприимчивый делец, и не более того. Деньги есть, ума не надо», — пишет Коля Н.

Напомним, 20 августа портал Teslarati опубликовал информацию, согласно которой основатель компании Tesla Inc Илон Маск заявил на презентации в Пало-Альто, что фирма намерена представить в 2022 году прототип робота-гуманоида Tesla Bot.