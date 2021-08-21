Информация о том, что рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении — до 19,6 тысячи рублей, для девочки — на 3,9%, до 24,1 тысячи рублей, стала поводом для жаркой дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

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"Сходили купили на четвёртый класс, вышло больше 20 тысяч рублей. И это еще ранец пока не надо было покупать, но на пятый класс уже придётся. Ладно форма, но сменка тоже нужна, кеды на физкультуру, в чём в школу ходить? 10 тысяч от президента очень даже пригодились. Ребёнок каждый год растёт. Так это ещё не все тетради купили. Хорошо ещё, что откладывали на это денежку», — поделилась своей историей Галина В.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

Многие пользователи пришли к выводу, что помощь государства для граждан с детьми оказалась очень кстати, когда ценник на сбор ребёнка в школу перевалил за два десятка тысяч. Другие же вообще не видят никаких проблем в росте цен на школьные товары.

«Никогда не испытывал проблем со сбором детей в школу и, честно признаться, не задумывался, сколько это стоит. Иду в магазин и покупаю всё, что нужно. Может, вы работать начнёте и перестанете скулить?» — обращается Андрей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные цены выглядят для людей заоблачными. Гражданам приходится выкручиваться из ситуации и закупаться в более дешёвых местах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

«Ну, конечно, 20 тысяч, ведь им каждый год надо новый портфель за сто евро. Интересно: кто считает эти расходы? Посмотреть бы в их либеральные рожи. У нас люди собирают всё самое дешёвое и на вырост», — отмечает Наталия Г.

Часть людей считает, что для желающих всегда есть более экономные альтернативы, поэтому панику поднимать из-за роста цен не имеет никакого смысла.

«Что-то как-то многовато. Нужно в самых дорогих магазинах закупаться, чтобы такая сумма вышла. Можно куда дешевле всё купить. И магазины с формой недорогой тоже есть. Найти в интернете, а потом прийти в магазин и купить (или доставку заказать). А чтобы такую сумму набрать, как в статье, нужно ещё постараться», — считает Анна Б.

Ряд пользователей уверены, что если бы не обязательный дресс-код в школах, то родителям было бы не так сложно собрать ребёнка в школу.

«Два комплекта школьной формы для девочки — 12 000 рублей. И это без обуви, без спортивной формы. Где попало это не купишь, а директора школ сами выбирают форму, прямо как модельеры», — указывает Евгений Б.

Нашлись и те, кто убежден, что в результате таких цен на школьные товары многие граждане прибегают к невыгодным для себя мерам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьные товары

«Сейчас опять микрокредитов наберут под 365% годовых и потом окажутся в луже. Так, в принципе, каждый конец августа у большинства и происходит. Народ сознательно загоняется в кабалу!» — уверен Максим Б.

Напомним, 20 августа РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на данные Росстата, согласно которым рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении — до 19,6 тысячи рублей, для девочки — на 3,9%, до 24,1 тысячи рублей.