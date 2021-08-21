Информация о том, что МИД Испании не позволил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Contando Estrelas Испанский флаг

"Накануне испанцы униженно умоляли талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не трогать их военных в Афганистане, кивая при этом на американцев и уверяя, что мы их тоже не любим. А сейчас закрыли российским судам вход в свой порт в угоду всё тем же американцам. Интересно, как оценят эти метания испанцев сами американцы?» — задаётся вопросом Сергей К.

Brian Burnell Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»

Многие пользователи пришли к выводу, что испанское правительство, судя по всему, решило угодить своему хозяину из-за океана. Другие напомнили, что Россия сама достаточно жёстко ведёт себя с кораблями НАТО в Чёрном море.

«Ну, понятное дело. У нас как в Чёрное море корабли НАТО зайти пытаются, так вопли на всю планету. Наши их пытаются и выдавливать, и глушить. Как мы с ними, так и они с нами. Ничего удивительного в этом нет», — считает Максим П.

Некоторые комментаторы отмечают, что между Испанией и российской стороной просто произошло недопонимание. Поэтому нет никакой причины для того, чтобы считать запрет на стоянку в порту оскорбительным жестом.

Brian Burnell Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»

«Нормальная, заурядная ситуация. Одни запросили (чтобы застраховать себя от возможных будущих дипломатических осложнений), другие не предоставили информацию о деталях экспедиции ВМС, что тоже неудивительно. Такое бывает», — поделился своим мнением Артём Р.

Часть людей считает, что Российская Федерация оказывала помощь Испании в тушении пожаров. Необходимо перестать пытаться вести дружеские отношения с очевидными хамами.

«Испания — это где российские самолёты пожары тушили? На будущее надо делать выводы, помогать им или оставить гореть», — пишет Ismail K.

David Navas Сеута

Ряд пользователей указывает на то, что российской стороне стоит задуматься о том, чтобы ввести против Испании продовольственные санкции.

«В испанских апельсинах и помидорах нужно срочно найти бензоперен. И прямые рейсы в эту страну следует закрыть из-за ковида. И вообще, испанцы ещё за Реконкисту не покаялись и за уничтожение индейцев майя. Пусть заедают свои апельсины помидорами, пока Сеуту маврам не вернут», — указывает Alex D.

Нашлись и те, кто уверен, что Испанию ждут огромные проблемы, поэтому России стоит только посочувствовать Мадриду.

«В сегодняшней геополитической напряжённости они стали играть в опасную игру. Там у Англии территориальные претензии, тут сотни тысяч афганских беженцев. Так что всё будет нормально», — написал Tom K.

Напомним, 20 августа газета Pais опубликовала материал, согласно которому МИД Испании не позволил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки.