В Челябинске торжественно открыли бюст бывшего губернатора Челябинской области Петра Сумина. Монумент находится возле Государственного исторического музея, торжественная церемония состоялась 20 августа.

Council.gov.ru Сумин Петр Иванович

Инициатором установки объекта стал благотворительный фонд «Бирюзовый» в лице одного из его основателей Кирилла Чиглинцева. Место для бюста выбрали не случайно — музей был создан по инициативе Сумина. Бюст сделали из бронзы и поставили на гранитном постаменте.

Сумин возглавлял Челябинскую область в 1996—2010 годах. В 1990-х регион находился в так называемом красном поясе. Свою губернаторскую должность глава региона оставил 22 апреля 2010 года. А 6 января 2011-го его не стало. В честь него назвали две улицы. Одна находится в Челябинске, а вторая — в Пласте, по месту его рождения.

«Более десяти лет Петра Ивановича нет с нами, но тот вклад, который он внес в развитие Челябинска и всей Челябинской области, трудно переоценить. Установка этого памятника является заслуженной благодарностью Петру Ивановичу от всех южноуральцев за существенные позитивные изменения в период его работы», — сказала мэр Челябинска Наталья Котова на церемонии открытия монумента именитому земляку.

Cheladmin.ru В Челябинске установили бюст Сумина Петра Ивановича

Судя по комментариям в соцсетях, многих граждан возмутила установка его бюста. «Народному губернатору» припомнили и расцвет коррупции, и то, что при нём были приватизированы многие предприятия. Хотя, наверное, вряд ли в этом был виноват именно Сумин — подобные явления отмечались по всей стране.

Один из пользователей задал вопрос, что такого сделал Сумин, что ему установили бюст в центре города. «В арбитражном суде на приёмке работала девушка, тёмненькая такая, с короткой стрижкой. Так вот, она в десяток раз больше сделала для людей, чем этот персонаж. Давайте ей памятник поставим?» — написал некий пользователь на портале 74.ru. И он не одинок в своём недоумении.

Cheladmin.ru В Челябинске установили бюст Сумина Петра Ивановича2

Некий Игорь считает, что памятник Сумину можно было открыть в другом месте, чтобы «минимизировать раздражение тех челябинцев, кто ещё жив и помнит его подвиги». О каких именно подвигах идёт речь, он, впрочем, не уточнил. А пользователь kazuliabra написал: «Закройте памятник обратно, не интересует он жителей города!!!» Некоторые другие форумчане излагают свои мысли короче, от «по-моему, это перебор» до «идиотизм». «Лучше бы уж бюст Памелы Андерсон поставили… Хоть глаз бы порадовался…» — заявил один форумчанин.

«Единственное место, где уместен памятник Сумину, — это на его могиле на кладбище. Вполне достаточно», — пишет ещё один пользователь интернета.

Cheladmin.ru В Челябинске установили бюст Сумина Петра Ивановича3

Некий Гость написал, что по сравнению с нынешними представителями власти Сумин кажется ему ангелом. Есть у Петра Ивановича и защитники, которые считают, что он действительно заслужил монумента в центре города и давно было пора его поставить. Некий Komdiv подчёркивает, что руководитель региона был народным губернатором. Только в Челябинске при нём создали кардиоцентр, конно-спортивный клуб, ледовую арену «Трактор» и ещё много всего. Другой пользователь отзывается о Сумине как о нормальном человеке и хорошем руководителе.

«Царствие ему небесное, добро помню», — написал гражданин.

Также интернет-пользователи обсудили уместность установки бюста Сумина без привязки к тому, заслужил он этого или нет. Форумчанин ГОСТ главный посчитал, что в благоустройство музея этот монументальный объект немного не вписывается. А Андрей Г. считает, что было бы лучше, если бы в память о бывшем губернаторе посадили какое-нибудь крупное, мощное долгоживущее дерево. «Это было бы гораздо символичнее, красивее и ценнее для города», — считает пользователь соцсети «ВКонтакте».

Некий Арсений считает, что бюст не нужно было устанавливать. Но раз его всё же поставили, то пусть стоит. «Памятник этот, наверное, олицетворяет целый пласт истории того времени», — отмечает гражданин. И добавляет: «В будущем ребёнок спросит, кто это такой, а ты ему расскажешь такую историю того времени…».

Cheladmin.ru Вдова Сумина Ольга Ильинична

Ещё один гражданин выступил уже с другим пророчеством. «Пройдут десятилетия, и памятник уберут, и улицу переименуют», — считает челябинец. Возможно, так и будет. Жизнь покажет.

Установка бюста Сумина дала некоторым горожанам повод предложить, как отмечать труд тех руководителей, которые, по их мнению, только зря занимали либо занимают своё место и впоследствии стали объектом внимания следователей. «Может, доску позора, и на ней фамилии вписывать?» — внёс предложение один из граждан. Дмитрий Л. поддержал эту инициативу и уточнил: «С надписью «За добросовестное отношение к развалу региона!»».