Сотрудник Госдепа США Нед Прайс сообщил о предложении властей Украины и ряда других государств принять эвакуируемых афганцев из «группы риска». Об этом 20 августа чиновник заявил на пресс-конференции, сообщает издание «Страна.ua».

Оноре Домье. Беженцы. 1850

По словам чиновника, помогать с переправкой афганцев «в безопасное место» согласились Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан. Размещать афганских беженцев на своей территории помимо Украины, также согласились власти Албании, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Чили, Косова, Северной Македонии, Мексики, Польши, Катара, Руанды и Уганды.

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского политолога и правозащитника Михаила Чаплыги. Многие критически отнеслись к этой информации, отметив, что, прежде всего, Украина должна помочь людям из Донбасса.

«По совести и чести их должна приютить Америка!» — написал Toma W.

«Вы же понимаете, там нет ни совести, ни чести», — ответил ему Александр Д.

Стив Маккари. Афганская девушка (Шарбат Гула). 1984

«Не дождетесь, есть колония», — также ответила Elena V.

«Пускай в Конча-Заспе (где находятся резиденции украинских политиков. — О. П.) селятся. Там дома большие, на всех хватит. Кому не хватит, на Банковую (офис президента Украины. — О. П.). Кто соглашается, тот пускай и принимает», — отметил Сергей Г.

«Это если дети беззащитные или женщины, а приезжают мужики здоровые, как лоси! Не надо их нам!» — отреагировала Елена П.

«Ну на них же денег выделят, а их можно распилить», — написал Евгений А.

«Мы бы своих беженцев из Донбасса приняли нормально, а потом уже остальных», — отметил Денис Я.

«Почему из Донбасса людям нет помощи!!! Почему?» — спросила Инна К.

«Судя по репортажам, дети и женщины на родине, а самолеты штурмовали мужики! Кого всё-таки будем принимать?» — задалась вопросом Irina P.

«Они от нас опять к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убегут», — добавил Сергей С.

«Самое интересное, «власти Украины согласились». Интересно, у этой власти кто-то спросил, или и так знали, что согласятся», — пишет «Ватная Сепаратюга».

«Американцы наворотили, а расхлебывать это всё всему миру, всё как обычно, ничего нового», — отметила Юлия А.

«Зашибись! Полмиллиона переселенцев из Донбасса на подконтрольной нам территории не смогли тут жить, уехали под обстрелы, а этих мы будем содержать… [Зачем] спрашивается? Всех в Америку!» — пишет Оксана Ф.

«Бедные помогать будут бедным», — подытожил Владимир П.

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