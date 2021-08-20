Приезд на Украину константинопольского патриарха Варфоломея, приуроченный ко дню независимости, назвал «символичным» украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Иван Айвазовский. Константинополь. 1884

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Отметим, как сообщает телеграм-канал PavlovskyNews, накануне, 20 августа, верующие канонической Украинской православной церкви устроили акцию протеста против приезда на Украину патриарха Варфоломея. Люди выстроились вдоль Бориспольской трассы. Несколько групп верующих с плакатами главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия расположились по маршруту передвижения патриарха Варфоломея из аэропорта в Киев. Верующие хотели донести до Константинопольского патриарха, что они не поддерживают томос (грамоту о церковной независимости. — М. Р.), который Варфоломей дал в начале 2019 года так называемой «ПЦУ» (раскольники).

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Прибытие на Украину главы Константинопольской православной церкви обсудили на украинских YouTube-каналах «Первый казацкий» и NEWSONE. Многие критически отнеслись к визиту патриархата Варфоломея на Украину.

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«Ребята, это тот случай, когда надо выводить на улицы Киева тысяч 500 [человек]», — отметил А. Т.

«Посмел все-таки. Где совесть?» — поинтересовалась Аліна К.

«Приехал за владениями. Ему [экс-президент Украины Петр] Порошенко и [бывший председатель Рады Андрей] Парубий обещали… Приехал за тем, что ему не принадлежит. Андреевской церкви маловато», — отреагировала Наталья В.

Химич Юрий Иванович. София Киевская. 1965

«Свою Софию отдал в ислам, а к нашей Софии руки протягивает», — добавила Галина В.

«Вся моя семья поддерживает только УПЦ… А этот Стамбульский Варфоломей пусть идет в Стамбул молиться в мечети, которую они сделали в Соборе Святой Софии в Стамбуле», — пишет Наталья Б.

«Гоните его обратно в Стамбул вместе с томосом! От него только беды и агрессия в православии», — добавила Людмила Р.

«И мы не знаем такого Варфоломея, у нас нет такого, есть наш блаженнейший [митрополит Онуфрий, глава канонической УПЦ]», — отметила Мария М.

«Да какой же он патриарх, если он приехал на светский праздник, не на православный. Пусть бы приехал 28-го июля (День Крещения Руси. — М. Р.) и послушал, как его организация (раскольники, так называемая «ПЦУ». — М. Р.) вместо Символа Веры (краткое и точное изложение основ христианского вероучения, которое читается на богослужениях. — М. Р.) поёт гимн Украины», — пишет Мария К.

«После всего произошедшего кто может уважать Варфоломея? С какими глазами он приехал на Украину. С отмороженными, по всей видимости», — отреагировала Татьяна Б.

Добавим, по мнению украинского политолога Юрия Дудкина, политические круги США и Украины хотят использовать православных Украины в своей политике.

«В Украине… всех православных хотят использовать в своей политике большие политические круги. В том числе и в Соединенных Штатах, в том числе и в Украине… Раскол начался не с Порошенко. Он начался гораздо раньше. Он начался еще в начале 90-х… В начале 90-х, мы все прекрасно помним… как власть и именно тогдашний президент Леонид Кравчук использовали религию и верующих в этом политическом шовинизме… Когда государство вмешивается в дела религии и церкви, происходят страшные события… Войны, развивающиеся на религиозной почве, — самые кровавые и самые страшные, самые длительные. Вот Украину… пытаются из-за рубежа привести к этому плачевному результату. Пока что не удается, ведь… украинский народ, украинские верующие в основном демонстрируют единство с каждым годом… Мы верим в то, что все-таки мы когда-то объединимся, что православие объединится…» — рассказал 20 августа в эфире канала NEWSONE украинский политолог.

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Напомним, в 2019 году патриарх Варфоломей легализовал украинских раскольников из так называемой «Украинской православной церкви Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви». После того как эти две «церкви» объединились в одну, так называемую «Православную церковь Украины» (ПЦУ), глава ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко) в Стамбуле получил томос об автокефалии. Отметим, что РПЦ в связи с позицией патриарха Варфоломея по Украине, в 2018 году приостановила поминовение главы Константинопольской православной церкви на богослужениях.

Добавим, что на Украине имеется каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая находится в общении с Русской православной церковью и признана всем мировым православием. Большинство православных верующих на Украине соотносят себя с канонической УПЦ.