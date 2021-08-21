Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора оппозиционного издания «Страна» Игоря Гужвы и аффилированных с ним лиц. Также СНБО Украины ввел санкции против политического деятеля и блогера Анатолия Шария, а также его супруги.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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Новость обсудили на странице бывшего депутата Рады Елены Бондаренко в социальной сети Facebook, а также на странице украинской журналистки Дианы Панченко. Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Первый независимый». Многие раскритиковали украинскую власть за подавление свободы слова в стране.

«Но только вот диктатор всё равно Янукович (хотя при нем и писали, и говорили все, что хотели), а нынешняя шобла — это демократичные демократы», — написала Алла И.

«Видимо, пора всё-таки всем объединиться. Через «не хочу», — отметил Саша Г.

«А мне кажется, слишком чудесно без единого сопротивления потренировались NewsOne и ZIK, и «112 Украина» (запрещенные на Украине телеканалы. — О. П.), получилось чудесно, все сглотнули, чего дальше не попробовать теперь канал «НАШ», а вообще, это беспредел ужасный. Ну какая свобода слова, ее нет. Грустно и печально наблюдать, увы, другие каналы не смотрю — полное падение нравов и беспросветность. Если депутаты ничего не могут, что может простой обыватель… Да ничего», — отреагировала Наталия К.

Цитата из кф «Охота», реж. Крэйг Зобел. 2019. США С кляпом во рту

«Диктаторы живут долго, но бессмысленно. Они заканчивают либо на виселице, либо в забвении. Поэтому цепляются за власть до последнего. Диктаторы никогда не останавливаются — их останавливают», — добавил Awb Andrey.

«Было бы честнее Зеленскому ввести санкции против самого себя за то, что отверг предвыборные обещания и обманул народ Украины! Зеленский повсюду ищет врагов, и невдомек ему, что главный враг Украины — это он сам, разрушающий экономику страны, забывший про свои предвыборные обещания, ничего не сделавший для установления мира!» — написал Олег Ш.

«Если первые санкции хоть как-то обосновывались и обсуждались, то сейчас уже всем… [все равно] и просто объявляют фамилии… Это просто какой-то шизофренический бред…» — отреагировала Елена З.

«А не пора ли ввести санкции против Зеленского, Данилова и всей этой своры мерзавцев?!» — задалась вопросом Ирина Г.

«Ждем осени, думаю, осенью еще одно повышение [цен] на газ. Холода настанут, а на майдане будет жарко», — добавил Dober.

«Квартал 95» (студия, сооснователем которой является Владимир Зеленский. — О. П.) всё больше и больше смахивает на террористическую организацию, сродни с фашистской. Гнобит свой народ без зазрения совести. А чтобы никто не возникал, затыкает СМИ, рассказывающие о беспределе в стране», — отметил ELK90.

«Санкции уже звучат, как награда! Прям начинаешь задумываться», — шутит один из читателей.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

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«СНБОУ ввели санкции против «Страны» и Шариев. «Нашему» угрожают отъемом лицензии. Видимо, совсем худо дела идут у Зеленского и его юзиков («Юзик» — актер студии «95 квартал» и депутат Рады Юрий Корявченков. — О. П.)», — написала на своей странице в социальной сети Facebook экс-депутат Рады Елена Бондаренко.

«Сегодняшние позорные санкции — ещё одно дно и показатель трусости и гнилости этой власти. Но есть и хорошие новости. У каждого диктатора есть проблема. Он не знает, когда остановиться», — добавила на своей странице в социальной сети Facebook украинская журналистка Диана Панченко.

«Зеленский вводит санкции против Анатолия и Ольги Шарий, а также главреда «Страны» Гужвы. Накануне Нацсовет по ТВ запустил процедуру отзыва лицензии у канала «Наш». Мне кажется, это очень символично. Надеюсь, это напомнит всем, что все мы таки да в одном окопе», — отметил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

«На самом деле Зеленский вводит санкции и закрывает «пророссийские» СМИ в Украине только для того, чтобы мы окончательно перешли на российские. Потому что его сериалы на русском языке, запрещённые в Украине, можно смотреть только на ТВ России», — не без сарказма подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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