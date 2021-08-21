В Херсоне упал самый высокий в Херсонской области Украины флагшток с трезубом, который устанавливали ко Дню независимости страны. Об этом 20 августа сообщил телеграм-канал Klymenko Time.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Флагшток

По информации журналистов, никто из людей не пострадал, но пострадал автомобиль Lexus, припаркованный рядом.

«Стоявший рядом Lexus — в труху», — добавили журналисты.

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Инцидент возымел широкий отклик в украинских социальных сетях. Произошедшее, в частности, обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие отметили, что падение флагштока весьма символично.

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«Люди, держитесь подальше от празднеств — это опасно для жизни», — написала Тоня.

«Как говорил Жванецкий: «Чем поливали, то и получили!». Славься, о великий шут и презираемый президент!!!» — отметил Seals1978.

«Даже трезубцу стало стыдно за то, что творится в Украине, за такого президента — жизнь закончил самоубийством», — пишет Александр Л.

«Какая независимость, такие и флагштоки. Что праздновать? Вот 30 лет разрухи и беззакония отметим. Не чокаясь…» — добавила Оксана Л.

«Красивый, душевный жест со стороны флагштока… Он полностью подчеркнул всю сущность «незалежности» этого случайного образования на территории украинской земли!» — отметил sven s.

«Все, что нужно знать про сегодняшнее государство», — отреагировал Никита.

«Это знак! Рухнула незалежность», — добавил один из комментирующих.

«Упал так же, как независимость Украины…» — отметила Ирина К.

Chief39, pixabay, cc0 Флаг Украины на болоте

«Флаг не могут установить, чтобы не упал. Незалежность та же участь ждет», — пишет Podarok.

«У Порошенко люди падали, у Зелибобика флагштоки. Вселенная подает знаки. Рушится все неспроста», — написала Светлана С.

«Какая независимость — такой и флагшток, упал, прогнулся и не отжался», — добавил Вячеслав К.

«Очень символично ко дню «незалежности», не правда ли? Какая незалежность, такие и символы», — отметила Галина З.

«В этом падении вся суть Украины. Падение вниз и разруха», — отреагировал Саша И.

«Надеюсь, убитый «Лексус» принадлежит «патриоту флагштока?» — поинтересовалась Наталья Л.

«Небось, зацепился за высокий уровень жизни народа незалежной… не удержался и терепунькнулся (упал. — О. П.)…» — добавил Анатолий Л.

«Силу тяжести забыли декоммунизировать», — отреагировал один из читателей.

«И эти люди собрались покорять космос и строить, по словам Зеленского, новый, современный флот…» — пишет «A. П. Чехов».

«Весьма символично. Всё, что венчает «тризуб», обязательно скоро рухнет», — отметил Иван П.

«Главное, что никто не погиб! А то что рухнул — так не беда! Украина 7 лет назад рухнула в пропасть!!!» — отреагировала Ирина К.

«Вопрос к жителям других областных центров: вам не страшно приближаться к таким флагштокам??? Ведь их, видимо, установили в таких местах, где обычно бывает много народа», — поинтересовалась Ольга Б.

«Упал вместе с независимостью», — подытожил Виктор М.

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