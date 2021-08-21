Заявление первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, в котором он призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «рычать» на крымчан, угрожая им возвращением украинской власти, и пригласил украинские власти в крымские тюрьмы, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 21 августа в социальной сети Facebook.

Герард (Геррит) Доу Спящий щенок (1650)

«Как-то смешно читать, что Зеленский «рычит». Он не умеет рычать. Его хватает только лишь для того, чтобы жалобно скулить», — отмечает Алексей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский рычать не умеет, потому что ему несвойственны такие уверенные животные повадки. Граждане убеждены, что содержание президента Украины в тюрьме не должно упасть на плечи российских налогоплательщиков.

«Да ну. Кормить его ещё за счёт налогоплательщиков России. Пусть у себя сидит», — считает Jurij O.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленскому очень хочется вернуться в Крым, но всё, что его сейчас там ждёт, — это тюрьма.

«У его жены в Крыму недвижимость. Естественно, ему хочется туда вернуться. Если не жить, то хотя бы отдохнуть. Специально для него можем обеспечить комфортабельные нары», — пишет Алла К.

Герард (Геррит) Доу Спящий щенок (1650)

Часть людей считает, что Зеленский действительно может попасть в российскую тюрьму, когда у него не останется никакого иного исхода, кроме как бежать в Россию от разъярённого украинского народа.

«Ну, а что, исход вполне вероятный! Такое возможно, если через небольшое время не будет ни Украины, чтобы ею править по произволу, ни США, куда можно было бы сбежать, наломав дров дома, а то, что останется от ЕС, будет гораздо осторожней в словах в адрес России, и особенно в действиях против её интересов, в частности предоставлении убежища разным проходимцам и преступникам. Разве сложно такое представить? Вот и останется Зеленскому только одно — поехать в российский Крым с покаянием. Возможно, только тюрьмой и отделается, если повезёт», — написал Ohne A.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти однозначно заслужили себе лишение свободы из-за того, сколько бед они принесли жителям Крыма.

«Ну, за те вещи, которые Украина устраивала Крыму, по типу блокирования поставок воды и электричества, я думаю, властям этой страны только и грозит, что тюрьма. Всё-таки подонки по типу Зеленского и Ко могут играть только так низко», — указывает Егор В.

Отдельные комментаторы отмечают, что Фикс упомянул знаменитую фразу из фильма «Александр Невский», которую стоит употреблять тогда, когда победа над врагом уже одержана.

«Внесу ложку дёгтя. Смешно, конечно, но несерьёзно. Нужно же выдерживать стиль государственного чиновника более высокого ранга, а не хайпить и пытаться шутить об одном и том же (тюрьма, СИЗО и т. д.), тем более где ни попадя говорить цитату «Кто к нам с мечом…». Эти слова были произнесены после того, как порубили врагов, а не до. Как завершающий, финальный аккорд победы», — напоминает Aqua F.

Напомним, 20 августа первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил РИА Новости, что президенту Украины Владимиру Зеленского следует прекратить «рычать» на крымчан, угрожая им возвращением украинской власти, и пригласил украинские власти в крымские тюрьмы.