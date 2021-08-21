Совместная пресс-конференция президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, прошедшая в Кремле, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и Владимир Путин

«Фрау Меркель, отмените санкции против России перед уходом. Это будет благородно с Вашей стороны», — обращается Юлия Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что перед своим уходом с поста канцлера Германии Меркель могла бы отменить санкции против России. Это вкупе с борьбой за строительство «Северного потока — 2» может заслужить для неё большое уважение со стороны российского государства.

«Меркель нужно наградить государственной наградой Российской Федерации за содействие строительству «Северного потока — 2». Хотя лучше после того, как газопровод будет окончательно запущен», — поделился своим мнением Руслан Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что Меркель не продемонстрировала желания идти в сторону сближения с Россией. На это указывает то, что она не упустила возможности упомянуть осуждённого в Российской Федерации блогера Алексея Навального.

«Встретилась Меркель с Путиным, чтобы демонстративно произнести фамилию Навального. Не даст Европа России руку дружбы, будет унижать до конца. Меркель это прекрасно демонстрирует, а наши чиновники сидят да кивают», — указывает Олег П.

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Часть людей считает, что Меркель уже ничего не решает в Германии, поэтому встреча с ней не носит большого смысла.

«На кой чёрт встречаться с Меркель? Она уже хромая утка. В Берлине её уже провожают на покой, а у нас встречают. Она ничего, по сути, не решает. Российским властям не удастся создать картинку диалога с Европой, Россию там всё ещё не любят», — пишет Пётр Л.

Ряд пользователей указывает на то, что излишнее возбуждение по поводу встречи Путина с Меркель выглядит странным.

«А что случилось? Ну встретилась Меркель с Путиным, в чём проблема? Что так многих взбудоражила эта встреча? Смотрю, граждане Украины подтянулись, либералы попёрли в комментариях. Вам-то что от этой встречи? Это вообще последний визит Меркель в роли канцлера», — отмечает Лариса Л.

Отдельные комментаторы призвали лидеров принудить украинское правительство выполнять Минские соглашения, чтобы в Донбассе наконец-то установился полноценный мир.

«Может, пора им договориться о том, чтобы на Донбассе восстановился мир? Почему Германия не может принудить Украину перестать обстреливать Донецк и начать выполнять Минские соглашения?» — задаётся вопросом Игорь У.

Напомним, 20 августа в Москве состоялась совместная пресс-конференция президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.