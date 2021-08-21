Информация о том, что житель Биробиджана уехал в командировку, забыв при этом во дворе жилого дома чемодан с 15 миллионами рублей, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 21 августа в социальной сети Facebook.

Цитата из кф Золотой теленок. реж Михаил Швейцер. 1968. СССР Сергей Юрский в роли Остапа Бендера

«Вот какой рассеянный сын Розы Моисеевны», — пишет Анна К.

Многие решили поиронизировать над действительно удивительным случаем, ведь не каждый день в России находят чемоданы, набитые миллионами.

«И ещё ноют, что плохо и бедно живут в России. Так плохо живут, что про чемоданы с миллионами забывают», — отмечает Александр З.

Некоторые комментаторы отмечают, что, судя по всему, рассеянный человек попросту настолько богат, что совершенно не держит в уме, где он их хранит.

«Да уж, есть люди, для которых чемодан — это кошелёк, но надо найти чей. Может, человек продал свой дом и хотел приобрести в другом городе, кто его знает, но найти надо», — считает Тамара З.

Часть людей считает, что, вероятно, у гражданина, забывшего свой чемодан с деньгами, было ещё больше таких чемоданов.

«У таких граждан, судя по всему, чемоданов, может быть, десятки. Ну, один потерялся, подумаешь, бывает», — предполагает Sergei R.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Чемодан с деньгами

Ряд пользователей указывает на то, что человек, скорее всего, думал в первую очередь о своём более важном багаже, который для него намного ценней, нежели чемодан с 15 млн рублей.

«Тот факт, что человек умудрился забыть про 15 млн рублей, это, конечно, интересно, но ещё более интересно то, что у него было в других чемоданах! Что-то ещё более важное, раз можно «забыть» про 15 лямов!» — поделился своим мнением Сергей П.

Отдельные комментаторы заподозрили, что чемодан, вероятно, был оставлен неслучайно, а может быть, был частью какого-то криминального дела.

«Сразу вспоминается истории с тем, как в Великобритании на остановках находят секретные документы, которые якобы кто-то забыл. Может всё обернуться таким образом, что чемодан с миллионами был оставлен специально. Очень интересно узнать, в чём заключался замысел», — пишет Олег Е.

Другие, наоборот, убеждены, что нельзя исключать из версий банальный человеческий фактор, несмотря даже за особую ценность потерянного груза.

«Многие могут увидеть в данном случае некую театральщину, считая, что люди просто так не могут забыть чемоданы с 15 миллионами рублей, но, на самом деле, в России одна из главных бед — дураки», — напоминает Олег К.

Напомним, 19 августа управление МВД России по Еврейской автономной области сообщило о том, что житель Биробиджана уехал в командировку, забыв при этом во дворе жилого дома чемодан с 15 миллионами рублей.