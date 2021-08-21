Религиозные американцы являются большими скептиками в вопросе инопланетной жизни, чем те, кто менее религиозен. Опрос, оценивающий отношение к внеземной жизни, был проведен в июне, незадолго до того, как министерство обороны США опубликовало официальный отчет о неопознанных летающих объектах (НЛО).

Иван Шилов ИА REGNUM Вселенная

Американцы, которые посещают церковь хотя бы раз в неделю, лишь в 44% случаев соглашаются, что разумная жизнь существует за пределами Земли. Эта цифра достигает 75% среди неверующих американцев. При этом 54% взрослых, которые молятся каждый день, утверждают, что разумная жизнь существует на других планетах. Среди атеистов показатель составляет 80%.

По этому поводу ученые говорят, что идея о существовании разумной жизни во Вселенной уже много лет не дает покоя христианским теологам, так как поднимает всевозможные вопросы. Например: Исус умер и за инопланетян тоже? Есть ли у инопланетян свои особые отношения с Богом? Могут ли инопланетяне грешить?

На этом фоне папа Франциск заявил, что если инопланетянин захочет принять крещение, он с готовностью ему поможет.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск I

Многие религиозные традиции учат, что внеземная жизнь возможна, говорит Дэвид Вайнтрауб, профессор астрономии в Университете Вандербильта. Однако более консервативные американцы, включая евангелистов, гораздо меньше верят в возможность существования внеземной жизни.

Только 40% белых евангелистов в США утверждают, что разумная жизнь, вероятно, существует на других планетах. Cреди белых протестантов цифра составляет 65%, среди католиков — 67%, и среди протестантов-афроамериканцев — 55%.

По словам Вайнтрауба, идея о существовании НЛО угрожает некоторым консервативным христианам и их учениям о буквальном сотворении Вселенной. Религиозные американцы также менее склонны верить в эволюцию, согласно исследованию Pew за 2019 год.

«Дело не в существовании внеземной жизни. Речь идет о том, как эта информация влияет на структуру власти в конкретной церкви», — объяснил Вайнтрауб и добавил, что тема инопланетян ставит перед религиозными лидерами новый философский и теологический вопрос.

Дарья Драй ИА REGNUM Католическое рождество

Напомним, что, согласно июльскому отчету Белого дома, разведслужбы США и американские военные не обнаружили никаких доказательств существования инопланетных существ.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Они верят в волшебное небо, которое исполнит желания, если они будут хорошо себя вести. Но концепция разумной жизни, существующей на других планетах в бесконечной Вселенной, для них выглядит абсурдной», — пишет @JamesNemec.

«Я ничего не имею против любой формы религии, но людям давно пора больше полагаться на науку, чем на сказки прошлого. Единственное, что религия сделала для нас хорошего, — это дала нам моральный компас, но это не поможет нам двигаться в будущее», — считает @primeimages.

«Ну, естественно, потому что это дискредитирует все их фантазии. Кто захочет поклоняться Богу, который не упомянул о том, что мы не одни во Вселенной?» — спрашивает @Grohlgu.

«Если Бог создал нас, то мог бы создать и других… Почему верующие думают, что они такие особенные. Бог, что, должен отчитываться вам обо всем?» — отвечает @PKOPEC17.

Ян Брейгель Младший. Бог создаёт Солнце, Луну и звёзды

«Некоторые также считают, что динозавры вымерли, потому что были слишком большими, чтобы поместиться в ковчеге. Или что за 5000 лет, прошедших со времен Ноя, 2две собаки на ковчеге стали предками более 200 пород собак, начиная от чихуа-хуа и заканчивая овчарками», — отмечает @vardmin.

«Я пропустил ту часть, где Моисей отправился на Галапагосские острова и спас этих единственных в своем роде существ, не встречающихся больше нигде на Земле», — отвечает @aldonova1982.

«Самое смешное, что большинство религий на самом деле УЧАТ, что разумная жизнь существует. «Ангелы» не считаются «земными». Но никто никогда не устанавливает эту связь. Они просто следуют своим принципам, вместо того чтобы критически осмыслить свои идеалы», — подчеркивает @dafishinabarrel.

Карл Блох. Христос в Гефсиманском саду. 1873

«Водород — самый распространенный элемент во Вселенной. Он может превращаться в воду и накапливаться в различных областях Вселенной, а также превращаться в лёд на разных планетах, например, на Земле, чтобы вызвать эволюцию. Многие вещи на Земле являются инопланетными: золото, астероиды, вирус, горстка насекомых и т. д. Иногда эти элементы попадают в звездную пыль и газы, когда планета только формируется. Много сценариев», — указывает @VinSihavong.

«Если мы созданы по образу и подобию Божьему, то кто был моделью для инопланетян?» — задается вопросом @TedWilcox7.

«Мы были созданы по духовному образу Бога, а не по физическому», — объясняет @ThomasN24267408.

«Если мы являемся высшей формой интеллекта во Вселенной… я очень разочарован», — заявляет @clockatmidnight.

«Я был воспитан католиком и по мере взросления понял, что религия любого рода — это просто культ, не допускающий непредвзятого отношения к существованию. Если кто-то думает, что мы — единственный вид в этой Вселенной, то вам нужно больше марихуаны в жизни. Религия навязывает убеждения без открытого мышления», — осуждает @Southside_Eddie.

Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания Иные миры

«Если в результате Божьего замысла или эволюции на других планетах есть жизнь, даже разумная жизнь, это не умаляет моего понимания Божьего могущества… это, скорее всего, усугубит его», — пишет @jtaylor527.

«Разве они не верят, что ангелы прилетели с другой планеты? Разве это откровение не похоже на описание космического корабля?» — интересуется @cmo3963594.

«И все же они верят в несуществующее, всемогущее существо, которого никто не видел, и нет никаких доказательств того, что это существо существует», — подчеркивает @KC_Hiker.

«Также: Высоко «религиозные» американцы менее склонны верить в существование разумной жизни на Земле. Ну, у них есть на это все причины», — шутит @StrangeShadows.

Напомним, что в декабре 2017-го The New York Times впервые сообщила, что в министерстве обороны США существует целевая группа, занимающаяся неопознанными воздушными явлениями. В министерстве раскрыли, что группа «выявляет, анализирует и каталогизирует» информацию о необычных предметах в небе, которые «могут потенциально нести угрозу национальной безопасности США». Работников министерства попросили сообщать, если они увидят что-либо странное; таким образом руководство пыталось избавиться от стереотипа, что сообщать о вещах такого рода позорно и неудобно.