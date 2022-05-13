Приговор Тверского районного суда Москвы в отношении Сайд-Мухамада Джумаева, которого обвиняют в нападении на силовиков на несогласованной акции в Москве 23 января 2021 года, в виде пяти лет лишения свободы стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Колония

«Шах и мат! Так и надо поступать с теми, кто не хочет жить в правовом государстве!» — считает Андрей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что суд вынес справедливое решение, потому что никому не позволено нападать на правоохранителей. Другие, наоборот, считают, что у Джумаева должен был быть условный срок, потому что обстоятельства сподвигли его к драке, а не он сам.

«Я думаю, пять лет колонии за такое преступление — это чрезмерно и не соответствует деянию. На мой взгляд, надо было дать условный срок! Всё-таки парень был эмоционально возбуждён, к тому же толпа вокруг постёгивала к проявлению насилия», — указывает Коля Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что ни в какой другой стране подобный поступок не остался бы без реального наказания. Поэтому решение российского суда отражает принципы цивилизованного мира, согласно которым нельзя применять силу в отношении полиции.

«Нападение на представителя правопорядка не должно оставаться без последствий. Пускай теперь посидит в тюрьме, подумает о своих поступках. А если бы он решил избивать не полицейских, а просто несогласных с его точкой зрения? Тоже бы решили его пожалеть?» — задаётся вопросом Иван Е.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Выдача преступника

Часть людей считает, что, несмотря на всю тяжесть содеянного Джумаевым, всё-таки несправедливо, что он получает реальный тюремный срок, а коррупционеры, ворующие миллиарды рублей, остаются на свободе.

«Не оправдываю его, но почему он получил пять лет, а Сердюков и Васильева за миллиардные хищения — пустышку?» — задаётся вопросом Валерий П.

Ряд пользователей указывает на то, что данный суд проходил в обстановке подготовки к грядущим выборам в России, что якобы не могло не отразиться на решении судебного органа.

«Вы не уловили главную суть! Скоро митинги, голосования и недовольства населения. Но власти ждали восемь месяцев, чтобы показательно дать срок этому парню. Впаяли пять лет, чтобы запугать население, чтобы это население даже не думало выходить на улицу! Специально, чтобы другим неповадно было», — поделился своим мнением Code M.

Нашлись и те, кто убеждены, что российское руководство постепенно выпускает вожжи управления страной из своих рук.

«Всё-таки власти не справляются с ситуацией. Уверен, что скоро из этого драчуна сделают протестную икону, которую будут таскать на следующие митинги в качестве демонстрации якобы тоталитарного режима в России», — пишет Евгений Ч.

Напомним, 19 августа Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сайд-Мухамаду Джумаеву, которого обвиняют в нападении на силовиков на несогласованной акции в Москве 23 января 2021 года, в виде пяти лет лишения свободы.