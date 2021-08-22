Таможенная и пограничная служба США (CBP) в этом году изъяла тысячи поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19. На этой неделе сотрудники CBP в Мемфисе задержали еще одну партию «низкокачественных» справок, которая переправлялась из Шэньчжэня (Китай) в Новый Орлеан. Это была лишь одна из 15 партий, отправленных за одну ночь в несколько разных городов.

Рене Магритт. Фальшивое зеркало. 1935

На поддельных справках есть места для имени и даты рождения, названия фирмы — производителя вакцины и места вакцинации. В данном случае бумаги были низкого качества, с множеством опечаток, недописанными словами и ошибками в испанском языке на обратной стороне. За этот фискальный год, который в США начался в октябре 2020 года, только в Мемфисе было изъято порядка 3017 карточек.

На этом фоне сотрудники CBP обратились к желающим приобрести поддельные сертификаты. «Эти прививки бесплатны и доступны везде. Если вы не хотите делать прививку, это ваше решение. Но не надо заказывать подделку, тратить время моих офицеров, нарушать закон и подставлять самих же себя», — сказал Майкл Нейперт, директор регионального отдела Мемфиса.

«Офицеры CBP в региональном отделении Мемфиса по-прежнему борются с контрабандой подделок и помогают защищать наше сообщество. Но знайте, что, заказывая поддельную справку о вакцинации, вы используете время моих офицеров, которые также арестовывают фентанил и метамфетамины», — добавил Нейперт.

(сс) Nightryder84 Мемфис

Напомним, что в данный момент в ряде городов США вводится или рассматривается возможность введения обязательной вакцинации для входа в определенные места или на определенные мероприятия. Между тем в Чикаго был арестован фармацевт, который заработал более $1200 на продаже справок на eBay. Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«У нас с мужем есть сертификаты о вакцинации. Один из них выглядит так, будто в округе, где проводились прививки, закончились официальные карточки и формат был скопирован на хлипкий картон. Думаю, даже я могла бы их продублировать, а я очень неумелая в вопросах подделки», — пишет donna1948.

«Мы получаем вирус из Китая, мы получаем маски из Китая, а теперь мы получаем поддельные карты из Китая. Вот что значит все включено», — иронизирует vet1969.

«Не забудь про TikTok», — отвечает notmyheadaches.

«Довольно печально, что наши преступники даже не могут сделать свои собственные поддельные справки. Речь не идет о чем-то сложном, документы не так сложны, как валюта… Но, видимо, они все же слишком сложны, и процесс печати был передан в Китай», — отмечает RugbyLock.

Paul Nicholson Фальшивая долларовая купюра

«Если они не хотят, чтобы офицеры тратили время, то, возможно, паспорта вакцинации НИКТО не должен требовать», — указывает persn.

«Если Китай уже изготовил и распространяет поддельные справки, подумайте, как легко было получить поддельные бюллетени для голосования в 2020 году. Но ведь это невозможно, верно?» — комментирует Ms. Nottingham

«То есть демократы, требующие паспорта вакцинации для похода в ресторан, не являются расистами, а республиканцы, требующие удостоверение личности для голосования, являются. Значит я имею право сделать аборт, но не имею права отказаться от вакцины?» — возмущается yourargumentisinvalid.

«Я бы хотел, чтобы на моем сертификате был серийный номер или что-то в этом роде, чтобы сделать его более официальным… он выглядит слишком легко подделываемым, особенно теперь, когда он нужен для посадки в самолет и т.д.», — считает Fisher303.«Даже на моем чеке из поликлиники есть серийный номер», — отвечает kadore7.

«Вот идея, о которой я где-то прочитал: Вместо справки сделать так, чтобы каждый получал отпечаток… где-нибудь в легко сканируемом месте… скажем, на ладони или на лбу. Не разрешать никому работать, ходить в школу, покупать или продавать что-либо или путешествовать, если у них нет этого доказательства вакцинации. Не могу вспомнить, где я прочитал эту идею. Это было что-то, что кто-то написал очень, очень давно», — подсказывает gritsnsand.

Hhs.gov Вакцинация. США

«Кто-нибудь уже проголосовал на выборах, которые будут в 2024-м?» — шутит raccoonboy.

«Пару человек оштрафовали на $16 тыс. каждого за полет в Канаду с поддельными справками. Оказывается, там их действительно проверяют… упс», — напоминает Cpt.Sarcastic.

«Да ладно… Правительство заставляет американцев, но не нелегалов, вводить несанкционированные химикаты в наши тела… 1−2-3 раза. Время для гражданского неповиновения!» — считает LizzyJ830.

«Вы когда-нибудь задумывались, почему люди покупают их? Мне кажется, что мы находимся в какой-то стране третьего мира, которой управляет диктатор», — уверен suburbanchiguy140.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость предоставлять университетам документы о прохождении вакцинации от коронавируса вынудила многих американских студентов подделывать справки. Это происходит на фоне того, как в мире распространяется штамм коронавируса «Дельта», и все большее количество учебных заведений требуют от своих студентов в обязательном порядке предоставить справки о вакцинации. Без такой бумажки учащимся запрещается посещать лекции. При этом и профессора, и студенты беспокоятся по поводу того, как легко подделать документы. В интернете развивается целая индустрия, готовая удовлетворить тех, кто отказывается от вакцинации по личным или религиозным причинам.