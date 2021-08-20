По итогам шести месяцев текущего года смертность населения на Украине превысила уровень 2020 года на 21,6%, сообщили 18 августа в пресс-службе государственной службы статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Отметим, ранее украинский телеканал «Наш» организовал опрос среди своих зрителей. Зрителям телеканала предложили ответить на вопрос, почему украинцы «не рожают», выбрав один из трех предложенных вариантов ответа. 78% ответили, что причина того, что на Украине мало рожают? — неимение денег. 15% в качестве причины указали политическую нестабильность. 7% считают, что украинцы не рожают, потому, что «хотят жить для себя». В голосовании приняли участие порядка 40 тысяч человек.

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Зрители телеканала также имели возможность прокомментировать результат опроса на YouTube-канале «Наш». Многие пояснили, почему не хотят рожать в такой стране, как Украина.

«В условиях геноцида, который проводит власть, зачем детей подвергать мучительным издевательствам?» — отреагировал Сергей Б.

«Зачем рожать в стране, где жизнь человека ничего не стоит?» — задался вопросом Виктор С.

«Дети стали роскошью в нашей стране. Плюс политическая нестабильность. Что их ждёт?! Большая часть населения не может даже квартплату осилить», — отметила Людмила Т.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

«Зачем рожать в стране, где идёт геноцид собственного населения? Не все это понимают, поэтому дети все же рождаются… Люди надеются, что все стабилизируется… У меня такой надежды нет… Зачем… [обрекать] детей на страдания? Полечить не за что, выучить не за что? Прокормить очень нелегко. Какое будущее их ждёт? Растить пушечное мясо для геополитиков? Если б можно было знать заранее, что нелюди придумают — не рожала б…» — отреагировала Светлана З.

«Потому, что? помимо отсутствия денег и политической нестабильности, мы также являемся 51-м штатом США вот уже 7 лет, поэтому и не рожаем новых детей!» — пишет Валентин К.

«Нищету плодить нет желания и смысла», — написала Людмила П.

«Потому, что нет уверенности в завтрашнем дне, так же и на хваленом Западе, куда бежит, как голая в баню, Украина. Нет уверенности в завтрашнем дне, поэтому и там коренное население вымирает, и восполнение идёт за счёт мигрантов из беднейших стран. Это свойственно капиталистической системе, в отличие от социализма в СССР, где до 1991 года численность населения увеличивалась за счёт рождаемости, потому, что была уверенность в завтрашнем дне», — добавил Ivan S.

«В советское время жили все не очень богато и всё-таки рожали. Была уверенность в будущем…» — отметил Марцелл Олди.

«Посмотрите, что народ жрет? Как можно родить здорового ребёнка, а потом, родивши, кормить как попало. Уровень жизни в Украине 57−58 лет», — написала Таня П.

«А зачем? Чтобы плодить нищебродов и батраков для наших олигархов и Евросоюза?» — спросила Татьяна М.

«Тут даже не в деньгах дело. Сегодня нет, завтра есть. Здесь просто нет элементарного: ни медицины, ни образования, ни юридической защиты и т. д.» — считает R. Akhtemiichuk.

«А кому рожать?! Вся молодежь выезжает!» — добавила Jana S.

«Высокая рождаемость была при Януковиче. Мы знали, что у нас есть защита и работа. Сейчас, когда американские агрессоры устроили в Украине кровавый переворот и геноцид народа, мы не можем рожать, безопасности нашим детям никто не обеспечит», — отреагировала Эль С.

Филипп Малявин. Девочка . 1910-е

«Некоторые даже вопроса не поняли. При чём здесь грощи (деньги — М. Р.)? Извините меня, но после Октябрьской революции 1917 года тоже у людей денег не было, а сколько нарожали детей? Дело не в грошах, а в том что люди не хотят рожать детей для государства, которое кинуло их на произвол», — пишет Марат В.

«Потому, что не видят будущего для детей в такой стране. Мои дети уехали. Никогда не думала, что буду этому радоваться», — отметила tania c.

«Рабов рожать? Врагу не пожелаешь жить в этой колонии», — отреагировала Елена О.

«Может, люди поумнели и поняли, что не надо плодить нищету, если нет возможности дать ребёнку нормальную жизнь в этой стране», — написала Снежная Королева.

«Потому, что не живут, а благодаря властям вот уже 30 лет выживают. Какой смысл рожать, выращивать, обучать будущих рабов???» — подытожил Владимир К.

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