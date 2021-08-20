В Карачаево-Черкесии изменен статус Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 16 августа премьер-министром Михаилом Мишустиным, он стал национальным парком.

Smolnikov Andrey Тебердинский заповедник

«Правительство Российской Федерации постановляет преобразовать Тебердинский государственный природный биосферный заповедник в Тебердинский национальный парк общей площадью 112 606,95 гектара на землях особо охраняемых территорий и объектов. <…> Отнести Тебердинский национальный парк к ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в документе.

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Об этой новости стало известно 19 августа. О том, что вопрос смены статуса крайне взволновал жителей республики, говорит почти 1370 прочтений о постановлении за неполные сутки на официальной странице правительства РФ в Instagram. При этом ни одного положительного комментария темы нет — мнение большинства о решении властей РФ в отношении заповедника можно выразить несколькими предложениями: «Руки прочь от наших заповедных земель! Народ КЧР против! Почему нас не спросили?».

Drevotochets (Малафеева Елена) Тебердинский заповедник

«На основании чего вы, многоуважаемые, решили перевести статус?! Народ республики категорически против! Нету воды, нет газа, зарплат, работы! Да ничего уже нет, кроме природы! И ту решили уничтожить?! Народное достояние. Руки прочь от наших земель! Кому не хватает леса и дерева, — на Колыму! Там, говорят, прекрасные лесоповалы!» — написали представители одного из правовых центров.

«В горнолыжном посёлке Домбай и в городе Теберда и так все земли распроданы частным лицам. Гостиницы друг на друге, вырубаются вековые ели под новые постройки! Заповедник — единственное место, куда не могут добраться, так называемый «лакомый кусочек» для власть имущих. О природе и экологии никто не думает, только о наживе», — обвинила власти Елена Х.

«Любые столь радикальные изменения для региона должны обсуждаться с его населением. Важно вовлекать народ, объясняя — зачем: все плюсы и все минусы, а не только ставить перед фактом. Ведь не секрет, что сегодня стала возможной приватизация земель национальных парков, есть огромный риск, что природа моей родной республики потеряет то, что её так выгодно отличает от большинства регионов страны. Я настаиваю на публичных слушаниях и обсуждениях данного вопроса, и без согласия и вовлечённости населения данное решение ни в коем случае не принимать! Надеюсь, вы завели эту страницу, чтобы слышать народ»,— обратился к правительству РФ Аслан К.

Nina Zhavoronkova Тебердинский заповедник

«Новый статус позволит вырубить лес и распродать земли», — раскрыл секрет Полишинеля Тимур.

«Это катастрофа! В России не умеют грамотно развивать экотуризм! Уже сегодня, проехав по Теберде и Домбаю, видно, какой урон нанесён природе! Везде мусор, незаконные постройки, незаконный захват земли! И наше правительство на все закрывает глаза. С изменением статуса уничтожат всё! Оставьте наши леса в покое! Мы хотим, чтобы наши будущие поколения могли наслаждаться красотой нетронутой природы! Но вместо этого им достанутся правительственные дачи, обнесённые забором и охраняемые силовиками! Красную Поляну уже всю поделили! Теперь добрались и до нас»,— возмутилась Dariya.

Возмущенные жители Карачаево-Черкесии задаются вопросом, кому и когда пришло в голову принять решение о смене статуса Тебердинского заповедника. Почему об этом не было известно широкой общественности и при принятии такого судьбоносного для большой части территории Карачаево-Черкесии не спросили мнение народа? И главное — кому все это выгодно? Многие высказали мнение о том, что власти вводят народ в заблуждение рассказами о якобы необходимости проведения санитарных работ по рубке деревьев, чему помехой статус заповедника — дескать, только со сменой статуса в природном оазисе станет возможным оздоровление лесов.

«О каком оздоровлении лесов вы тут пишите? Данное решение позволяет вести хозяйственную деятельность там, а не сохранять природу!» — считает BaT.

All-dombay Тебердинский заповедник

«Это место дорого каждому истинному патриоту родной земли. Леса заповедника и без изменения статуса обязаны обследовать, холить и лелеять! Не будите лихо, пока оно тихо, одумайтесь, это перебор!» — предупредил 8elvizar8.

Следы коррупции в этом деле увидел практически каждый комментатор. Статус сменили для того, чтобы земли в красивейшем месте нашей страны достались власть имущим, считают неравнодушные граждане.

«Уберите прочь ваши коррупционные щупальца», — потребовал Sea_Sky.

«Уже, наверное, и место приметили, где свои дворцы будут строить!» — уверена Ayşe.

«Руки прочь от нашей жемчужины! Нынче люди — не дураки и знают, для чего это делается и чем это грозит», — пригрозил некто М.

«Лакомый кусочек для российских олигархов, так?» — нашла причину изменения статуса Амина Б.

«А кто вам позволил? Вы у народа спросили? Почему вы решаете, что делать на нашей земле? И так засрали (простите) Домбай и Архыз, теперь вам и заповедник подавай?! Не испытывайте терпение народа», — пригрозил пользователь с ником Di.

«Построят очередные несуразные отели и гостиницы, ларечки с хычинами и будут грести лопатой деньги. Природа угасает, и ничего нашим потомкам не останется!» — нарисовал печальное будущее заповедника еще один комментатор.

Несмотря на возмущение многих жителей Карачаево-Черкесии переменой статуса Тебердинского заповедника, комментариев этого события от официальных властей региона — главы республики Рашида Темрезова и правительства КЧР — до сих пор нет.

Kremlin.ru Рашид Темрезов

Справка: из официальных данных, опубликованных на сайте Тебердинского государственного биосферного заповедника, расположенного на северном склоне Главного Кавказского хребта, известно, что его площадь составляет более 112 тыс. га, на его территории находятся 180 озер, в лесах водятся 290 видов представителей фауны.

Заповедник был основан в 1935 году решением Карачаевского облисполкома, после чего в течение года его преобразовали в Тебердинский высокогорный акклиматизационный государственный полный заповедник.