Если уровень качества жизни на Украине не изменится, молодое поколение граждан Украины планирует выезжать за границу, заявил украинский политолог Андрей Золотарев. По мнению эксперта, 53% граждан Украины в возрасте до 25 лет не видят своего будущего на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

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«В результате мы получим 12 миллионов работающих и 10 млн пенсионеров и несовершеннолетних. В ближайшие годы эти цифры сровняются», — сказал эксперт.

Отток людей за границу, по словам Золотарева, это «побочный эффект… социальной-экономической политики», которую проводит украинская власть. Золотарев также отметил, что внедряемая на Украине земельная реформа приведет к латифундизации села. Крупным агрохолдингам, транснациональным компаниям (корпорациям), по его словам, «украинское село как социальное явление не нужно… им хватит несколько миллионов работающих».

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Мнение эксперта оценили в комментариях на YouTube-канале «Наш». Многие согласились с тем, что демографическая ситуация в стране является результатом антисоциальной политики украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

«Люди тикают из Украины… На те копейки, которые власть платит, пускай поживёт. А завтра подохнет от голода», — эмоционально отреагировал Анатолий.

«Почему не выходят на майдан и не скачут? Значит, народ всё устраивает? Маленькая пенсия, оплата ЖКХ, медобслуживание и т. д.», — добавила Галина П.

«Оккупационный режим» УССР — 52 000 000 чел, 30 лет независимости — 25 500 000. Всё…» — пишет Игорь Н.

«Лучше бы они эвакуировали за границу правительство и чиновников. Можно туда же и судей», — написала Вера Т.

«Голодомор Сталина»: 190 родившихся на 100 умерших. Голодомор хунты: 53 родившихся на 100 умерших», — пишет Rara A.

«Не понял, почему 12 млн работающих и 10 млн пенсионеров и несовершеннолетних? А куда делись ещё 15 млн из 37 млн, согласно переписи?» — не понимает Рубен Г.

«Бегите все, кто при памяти. Чем быстрее, тем лучше. Ничего хорошего не ждёт в этой стране», — отреагировал red hot chili pepper.

«Чумной барак. Народ бы разбежался бы, если бы деньги были на билеты…» — пишет Николай А.

«Власть чего хотела, того и добилась. Останется территория с землёй», — пишет Татьяна П.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Отметим, по мнению депутата украинского парламента Антона Полякова, если ситуация в экономике и социальной сфере Украины не изменится в лучшую сторону, то страна может лишиться до 50% населения уже в ближайшие 50 лет.

«Близится 30-й День Независимости Украины. Этот праздник по традиции считается одним из главных ежегодных патриотических событий в стране… В 1991 году в Украине жили 51,94 млн человек, а уже в 2020 году на территории нашего государства насчитали лишь 41,6 млн. Совсем недавно [бывший украинский министр Дмитрий] Дубилет насчитывал и вовсе 37,2 млн. Вы можете сказать, что для пути в 30 лет это не такие уж значимые цифры. И я отвечу, что, во-первых, очень пугающе выглядит тенденция к сокращению численности населения. А во-вторых, давайте взглянем на ситуацию в последние годы. В 2020 году не стало 616 835 украинцев. За этот же период времени родилось 268 900 наших граждан. Этот показатель на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. На самом деле, шокирующий факт — по количеству новорожденных мы вернулись к показателям XVIII века. Примечательно, что общее население за период с 2019 по 2020 год сократилось на 0,7%. Всё ещё не страшно? Тогда советую вспомнить прогноз ООН, в котором сказано, что до 2100 года Украина потеряет около 45% своего населения. И это оптимистичный прогноз. Если ситуация в экономике и социальной сфере не изменится к лучшему, страна может лишиться до 50% населения уже в ближайшие 50 лет. Мы теряем самое ценное — наших людей», — подытожил на своем телеграм-канале депутат Рады Антон Поляков.

Добавим, ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев отметил, что на Украине необходимо провести перепись населения. По мнению политика, перепись не проводится потому, что «все боятся себе признаться в реальном положении дел», а также используют множество «теневых схем» списания денег (субсидии, льготы) на «мертвых душах».