22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Демида Устинова, специалиста Института истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области (г. Ульяновск).

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

Д. А. Устинов

РОЛЬ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛКОМАВ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА СУРСКОМОБОРОНИТЕЛЬНОМ РУБЕЖЕ

Сурский оборонительный рубеж был возведен в кратчайшие сроки как возможный рубеж для организации противодействия наступлению фашистских войск в слу­чае падения Москвы. В его строительстве приняли активное участие жители областей и республик Среднего Поволжья. Имеется достаточ­но много работ, посвященных строительству этого рубежа. На наш взгляд, менее других такие исследования проведены в Ульяновской области, возможно, и по причине того, что в конце 1941 г. ее терри­тория входила в основном в состав Куйбышевской и отчасти Пензен­ской областей. Перед войной г. Ульяновск насчитывал 110 тыс. жите­лей, был административным центром одноименного района.

Изучение вопроса строительства рубежей усугубляется и секрет­ностью проведения работ. В газетах той поры, в том числе и ульянов­ской городской газете «Пролетарский путь», о ведении военно-поле­вых работ оборонительного характера не писалось ни строчки. О стро­ительстве Сурского оборонительного рубежа на территории нынеш­ней Ульяновской области мы узнаем из скудных воспоминаний оче­видцев тех событий в Инзенском, Карсунском и Сурском районах, да чудом сохранившихся в Государственном архиве Ульяновской области материалов об организации военно-полевых работ, организатором ко­торых выступил Ульяновский городской исполком.

Так в готовящемся к изданию 2-м томе многотомного издания «Горо­да и поселения Ульяновской области» в рассказе о с. Тияпино Инзенского района близ р. Сура говорится: «…в годы Великой Отечественной вой­ны оставшиеся дома женщины и старики на своих плечах несли тяготы сельского труда. Кроме этого, местные жители с осени 1941 г. мобилизо­вывались на строительные работы по строительству Сурского рубежа обо­роны, в тяжелых зимних условиях строительные бригады, состоявшие в основном из женщин и подростков, возводили укрепления из окопов, землянок и огневых точек». О строительстве Сурского оборонительного рубежа остались воспоминания и у жителей карсунского села Кадышево, также расположенного на р. Сура. В частности, Е. Бурыкина, расска­зывая о событиях тех дней, вспоминала, что в их село прибыли не­сколько сотен женщин из засурских мордовских сел. Их распределили на постой по местным домам, в том числе жили и в ее доме. После работы на морозе, возводя противотанковые рвы, приходя в ее дом с порога говорили: «Быстрее, Дуня, затапливай баню, будем отогреваться». Ос­тались подобные воспоминания о строительстве Сурского оборонитель­ного рубежа А.Я. Малкиной, жительницы с. Сельдь под Ульяновском.

Cap.ru Реконструкция строительства Сурского оборонительного рубежа

Ульяновский горисполком с 23 октября 1941 г. начал большую работу по мобилизации населения города на строительные работы по сооруже­нию оборонительных рубежей и направлению в штаб военно-полевого строительства (ВПС) в Тагай рабочей силы. Для оперативной работы в Ульяновске была создана структура («пятерка») из сотрудников испол­кома в составе: Солнцев, Сергеев, Ларионов, Афанасьев, Петрова, ко­торые собирались на свои заседания (согласно протоколам) сначала каждый день, затем — через день. На втором заседании пятерки 24 ок­тября 1941 г. была утверждена рекомендованная горкомом ВКП (б) разнарядка по численности рабочей силы, направляемой на ВПС:

1, 2. Учреждения и предприятия 3500

3. Трест № 21 2000

4. Трест № 15 1000

5.Нефтеспецстрой 500

5а. Учебные заведения 1000

6.Заволжье (дом. хоз.) 1500

7. Ульяновск (дом. хоз.) 3500

Всего планировалось привлечь около 13 000 чел. Учитывая, что основная масса привлекаемых на строительство людей были жен­щины с детьми, было принято решение (протокол № 3 от 25.10.1941 г. ) об открытии дополнительно на время мобилизации одного детсада, и один детсад перевести на круглосуточную работу. Для непос­редственного руководства мобилизацией и отправкой рабочей силы на Тагайское ВПС через ст. Киндяковка было решено прикрепить чле­нов «пятерки»: к 1-му отделению милиции тов. Сергеева; ко 2-му от­делению милиции тов. Афанасьева. Все мобилизованные долж­ны были прибыть в пункты сбора к 1-му или 2-му отделению мили­ции после получения повестки следующего содержания: «Исполком ул. Горсовета предлагает Вам <…> 10 ноября 1941 года в 9 часов явить­ся на сборный пункт 2 отделения милиции для отправки Вас на ра­боты в порядке платной трудповинности. При явке захватите с собой железную лопату или лом, топор или поперечную пилу, кружку, миску, ложку и постельную принадлежность. За неявку Вы будете привлече­ны к ответственности по ст. 59 часть 6 Уголовного Кодекса». Все повестки-предписания были напечатаны в типографии.

За всеми, кто был мобилизован на строительство оборонительных рубежей, сохранялась заработная плата, даже выдавался аванс 2-не­дельного заработка, а ульяновский горторг из 33 мобилизован­ных сотрудников выделил 6 чел. для обслуживания торговлей работ­ников ВПС со дня организации работ.

Фото управления образования Чебоксар Элементы фортификационных сооружений

На военно-полевое строительство направлялся инвентарь (лопаты) и транспорт (в основном гужевой). Жестко отслеживалось выполнение плана направления рабочей силы, за невыполнение плана «пятерка» рассматривала персональные дела по организациям. На строительство оборонительных сооружений привлекались и сотрудники эвакуирован­ных в Ульяновск организаций. Так, от Наркомата речного флота по разнарядке нужно было направить 250 сотрудников, а направлено было только 130. Хотя план был и не выполнен, но руководство Наркомата, понимая значимость строительства оборонительных сооружений, все-таки изыскало резервы и направило 130 чел., даже имея на руках теле­грамму за подписью заместителя Председателя СНК СССР А. И. Мико­яна, запрещающую отвлекать людей на сторонние работы.

Каждый частный случай отказа от направления по мобилизации на ВПС рассматривался на заседаниях «пятерки». Причинами отказа было плохое состояние здоровья, отсутствие зимней одежды и обуви или невозможность оставить одних детей. По каждому персональному случаю принимались взвешенные и справедливые решения. Кому-то отказывали в их просьбе, кому-то предоставлялось время для приоб­ретения одежды и обуви, кому-то, особенно больным с соответству­ющими документами, отменяли разнарядку решением чрезвычайной «пятерки» горисполкома. Были и дезертиры, не выдержавшие всех тя­гот строительных работ, их персонально разыскивали, наказывали и возвращали. Но доля таких людей была крайне низкой и не доходила в целом до 5% от общей численности участвовавших в работах людей.

Основная масса мобилизованных горожан приняла участие в стро­ительстве оборонительных сооружений. Так, даже из артели инвали­дов «Красная Звезда» было послано 20 чел., а мобилизованных от гостиницы № 1 возглавил сам директор Р.Ф. Тихамиров. Всего в рабо­тах на строительстве Сурского оборонительного рубежа, согласно про­токолу заседания «пятерки» по мобилизации на ВПС от 16.12.1941 г. , приняло участие около 8000 ульяновских горожан. Неко­торые мобилизованные горожане возглавили строительные роты, ба­тальоны и полки. Так, мобилизованные от Наркомата внешней тор­говли (НКВТ) были назначены: командиром роты ВПС — А.П. Зацаринский, командиром батальона ВПС — Н.П. Степанов. В Госу­дарственном архиве Ульяновской области собраны списки с адресами проживания в Ульяновске всех участников сооружения Сурского обо­ронительного рубежа. Итоговый список мобилизованных был сформи­рован на 30.12.1941 г.

Реконструкция первого дня строительства Сурского оборонительного рубежа

В военно-полевом строительстве в районе Тагая, помимо жителей г. Ульяновска, участвовали и мобилизованные из сел по р. Сура. Вот как вспоминает со слов матери о тех временах Н.В. Нарышкин из с. Кадышево: «На окопах люди работали с раннего утра и до глубокой ночи. За 7 километров от села (Тагай) был фронт работы. Уходили туда, сказывала мама, ночью и приходили ночью. Питание на окопах было двухразовое: завтрак скудный и скудный ужин. Постель — или совсем голый пол, или вместо голого пола — солома. Дом родной у многих был в 50—100 километрах от места, где рыли окопы <…>

В то суровое, тяжелое для всего нашего народа время, было не до узкого семейного милосердия <…> Беда в нашем Отечестве была все­общей. В стороне от той страшной беды никто не остался. Десятки миллионов людей оказались ее заложниками; одних сразила пуля вра­га, других — непосильная для человека, по сути дела лошадиная, работа, а третьих свел в могилу голод <…>

Мама рассказывала, что окопы-траншеи изможденные, испитые до дна голодом, холодом и непосильной работой люди рыли глубиной до трех метров. Выполняли они эту адскую работу терпеливо, тихо, безропот­но, но старательно. Они понимали, что без них, женщин, больше никто этого сделать не сможет. Женщины понимали, что то, что они делали, может стать, в случае чего, той самой последней надеждой, которую имели на фронте про запас, носили в себе их отцы, мужья, братья. Короче говоря, женщины выполняли перед Родиной священный долг».

В тяжелых условиях зимы и низких температур в кратчайшие сроки в течение двух месяцев ноября—декабря 1941 г. Сурский оборонитель­ный рубеж по территории современной Ульяновской области в Инзенском, Майнском, Карсунском и Сурском районах был построен. Были возведены многокилометровые окопы, блиндажи, землянки, доты и противотанковые рвы.

Вячеслав Михайлов Реконструкция участка Сурского оборонительного рубежа

Ульяновский горисполком в условиях войны, мобилизации на фронт, размещения эвакуированных предприятий, организаций и гос­питалей, налаживания жизни и деятельности большого городского хозяйства в условиях военного времени с честью справился с постав­ленной задачей организации работ военно-полевого строительства в районе Тагая Сурского оборонительного рубежа, возведя в кратчай­шие сроки в суровых погодных условиях необходимые инженерные сооружения. И несмотря на то, что они в конечном итоге не пригоди­лись, трудовой подвиг народа и руководства Ульяновского гориспол­кома не был напрасен, так как каждый боец Красной Армии знал, что в тылу у них есть надежный тыл, всегда готовый подставить свое хрупкое женское плечо, а враг всегда знал, что помимо героической Красной Армии, с ним сражается весь советский народ на фронте и в тылу. И это в конечном итоге предопределило нашу общую Победу!

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубе­жей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегио­нальной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021