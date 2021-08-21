Роль Ульяновского горисполкома в организации работ на Сурском рубеже
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал Демида Устинова, специалиста Института истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области (г. Ульяновск).
Д. А. Устинов
РОЛЬ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛКОМАВ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА СУРСКОМОБОРОНИТЕЛЬНОМ РУБЕЖЕ
Сурский оборонительный рубеж был возведен в кратчайшие сроки как возможный рубеж для организации противодействия наступлению фашистских войск в случае падения Москвы. В его строительстве приняли активное участие жители областей и республик Среднего Поволжья. Имеется достаточно много работ, посвященных строительству этого рубежа. На наш взгляд, менее других такие исследования проведены в Ульяновской области, возможно, и по причине того, что в конце 1941 г. ее территория входила в основном в состав Куйбышевской и отчасти Пензенской областей. Перед войной г. Ульяновск насчитывал 110 тыс. жителей, был административным центром одноименного района.
Изучение вопроса строительства рубежей усугубляется и секретностью проведения работ. В газетах той поры, в том числе и ульяновской городской газете «Пролетарский путь», о ведении военно-полевых работ оборонительного характера не писалось ни строчки. О строительстве Сурского оборонительного рубежа на территории нынешней Ульяновской области мы узнаем из скудных воспоминаний очевидцев тех событий в Инзенском, Карсунском и Сурском районах, да чудом сохранившихся в Государственном архиве Ульяновской области материалов об организации военно-полевых работ, организатором которых выступил Ульяновский городской исполком.
Так в готовящемся к изданию 2-м томе многотомного издания «Города и поселения Ульяновской области» в рассказе о с. Тияпино Инзенского района близ р. Сура говорится: «…в годы Великой Отечественной войны оставшиеся дома женщины и старики на своих плечах несли тяготы сельского труда. Кроме этого, местные жители с осени 1941 г. мобилизовывались на строительные работы по строительству Сурского рубежа обороны, в тяжелых зимних условиях строительные бригады, состоявшие в основном из женщин и подростков, возводили укрепления из окопов, землянок и огневых точек». О строительстве Сурского оборонительного рубежа остались воспоминания и у жителей карсунского села Кадышево, также расположенного на р. Сура. В частности, Е. Бурыкина, рассказывая о событиях тех дней, вспоминала, что в их село прибыли несколько сотен женщин из засурских мордовских сел. Их распределили на постой по местным домам, в том числе жили и в ее доме. После работы на морозе, возводя противотанковые рвы, приходя в ее дом с порога говорили: «Быстрее, Дуня, затапливай баню, будем отогреваться». Остались подобные воспоминания о строительстве Сурского оборонительного рубежа А.Я. Малкиной, жительницы с. Сельдь под Ульяновском.
Ульяновский горисполком с 23 октября 1941 г. начал большую работу по мобилизации населения города на строительные работы по сооружению оборонительных рубежей и направлению в штаб военно-полевого строительства (ВПС) в Тагай рабочей силы. Для оперативной работы в Ульяновске была создана структура («пятерка») из сотрудников исполкома в составе: Солнцев, Сергеев, Ларионов, Афанасьев, Петрова, которые собирались на свои заседания (согласно протоколам) сначала каждый день, затем — через день. На втором заседании пятерки 24 октября 1941 г. была утверждена рекомендованная горкомом ВКП (б) разнарядка по численности рабочей силы, направляемой на ВПС:
1, 2. Учреждения и предприятия 3500
3. Трест № 21 2000
4. Трест № 15 1000
5.Нефтеспецстрой 500
5а. Учебные заведения 1000
6.Заволжье (дом. хоз.) 1500
7. Ульяновск (дом. хоз.) 3500
Всего планировалось привлечь около 13 000 чел. Учитывая, что основная масса привлекаемых на строительство людей были женщины с детьми, было принято решение (протокол № 3
За всеми, кто был мобилизован на строительство оборонительных рубежей, сохранялась заработная плата, даже выдавался аванс 2-недельного заработка, а ульяновский горторг из 33 мобилизованных сотрудников выделил 6 чел. для обслуживания торговлей работников ВПС со дня организации работ.
На военно-полевое строительство направлялся инвентарь (лопаты) и транспорт (в основном гужевой). Жестко отслеживалось выполнение плана направления рабочей силы, за невыполнение плана «пятерка» рассматривала персональные дела по организациям. На строительство оборонительных сооружений привлекались и сотрудники эвакуированных в Ульяновск организаций. Так, от Наркомата речного флота по разнарядке нужно было направить 250 сотрудников, а направлено было только 130. Хотя план был и не выполнен, но руководство Наркомата, понимая значимость строительства оборонительных сооружений, все-таки изыскало резервы и направило 130 чел., даже имея на руках телеграмму за подписью заместителя Председателя СНК СССР А. И. Микояна, запрещающую отвлекать людей на сторонние работы.
Каждый частный случай отказа от направления по мобилизации на ВПС рассматривался на заседаниях «пятерки». Причинами отказа было плохое состояние здоровья, отсутствие зимней одежды и обуви или невозможность оставить одних детей. По каждому персональному случаю принимались взвешенные и справедливые решения. Кому-то отказывали в их просьбе, кому-то предоставлялось время для приобретения одежды и обуви, кому-то, особенно больным с соответствующими документами, отменяли разнарядку решением чрезвычайной «пятерки» горисполкома. Были и дезертиры, не выдержавшие всех тягот строительных работ, их персонально разыскивали, наказывали и возвращали. Но доля таких людей была крайне низкой и не доходила в целом до 5% от общей численности участвовавших в работах людей.
Основная масса мобилизованных горожан приняла участие в строительстве оборонительных сооружений. Так, даже из артели инвалидов «Красная Звезда» было послано 20 чел., а мобилизованных от гостиницы № 1 возглавил сам директор Р.Ф. Тихамиров. Всего в работах на строительстве Сурского оборонительного рубежа, согласно протоколу заседания «пятерки» по мобилизации на ВПС
В военно-полевом строительстве в районе Тагая, помимо жителей г. Ульяновска, участвовали и мобилизованные из сел по р. Сура. Вот как вспоминает со слов матери о тех временах Н.В. Нарышкин из с. Кадышево: «На окопах люди работали с раннего утра и до глубокой ночи. За 7 километров от села (Тагай) был фронт работы. Уходили туда, сказывала мама, ночью и приходили ночью. Питание на окопах было двухразовое: завтрак скудный и скудный ужин. Постель — или совсем голый пол, или вместо голого пола — солома. Дом родной у многих был в 50—100 километрах от места, где рыли окопы <…>
В то суровое, тяжелое для всего нашего народа время, было не до узкого семейного милосердия <…> Беда в нашем Отечестве была всеобщей. В стороне от той страшной беды никто не остался. Десятки миллионов людей оказались ее заложниками; одних сразила пуля врага, других — непосильная для человека, по сути дела лошадиная, работа, а третьих свел в могилу голод <…>
Мама рассказывала, что окопы-траншеи изможденные, испитые до дна голодом, холодом и непосильной работой люди рыли глубиной до трех метров. Выполняли они эту адскую работу терпеливо, тихо, безропотно, но старательно. Они понимали, что без них, женщин, больше никто этого сделать не сможет. Женщины понимали, что то, что они делали, может стать, в случае чего, той самой последней надеждой, которую имели на фронте про запас, носили в себе их отцы, мужья, братья. Короче говоря, женщины выполняли перед Родиной священный долг».
В тяжелых условиях зимы и низких температур в кратчайшие сроки в течение двух месяцев ноября—декабря 1941 г. Сурский оборонительный рубеж по территории современной Ульяновской области в Инзенском, Майнском, Карсунском и Сурском районах был построен. Были возведены многокилометровые окопы, блиндажи, землянки, доты и противотанковые рвы.
Ульяновский горисполком в условиях войны, мобилизации на фронт, размещения эвакуированных предприятий, организаций и госпиталей, налаживания жизни и деятельности большого городского хозяйства в условиях военного времени с честью справился с поставленной задачей организации работ военно-полевого строительства в районе Тагая Сурского оборонительного рубежа, возведя в кратчайшие сроки в суровых погодных условиях необходимые инженерные сооружения. И несмотря на то, что они в конечном итоге не пригодились, трудовой подвиг народа и руководства Ульяновского горисполкома не был напрасен, так как каждый боец Красной Армии знал, что в тылу у них есть надежный тыл, всегда готовый подставить свое хрупкое женское плечо, а враг всегда знал, что помимо героической Красной Армии, с ним сражается весь советский народ на фронте и в тылу. И это в конечном итоге предопределило нашу общую Победу!
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021