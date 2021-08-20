«Это геноцид!» — соцсети Украины о демографической ситуации в стране
Население Украины к 2030 году сократится до 36 миллионов человек. Об этом ранее заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова.
«Депопуляция на Украине будет идти, мы прогнозировали цифру 36 миллионов [человек] на 2030 год, но сейчас уже ясно, что будет меньше», — отметила эксперт.
По мнению ученой, проблема страны не в численности населения, а «в бедности, в неравенстве, в позорном для общества качестве жизни большинства пенсионеров».
Прогноз украинского демографа обсудили читатели телеграм-канала аналитика Андрея Ваджры. Многие подвергли сомнению утверждение ученой, отметив, что и сейчас на Украине вряд ли население 36 млн.
«Что ж сразу не до 45 млн? Фантазировать надо с размахом», — отреагировал Дмитрий Б.
«Это не оптимистический, а фантастический прогноз. На Украине уже сегодня реальная численность населения ниже 36 миллионов», — отметила Наталья Ф.
«А там сейчас разве есть >36 млн?» — в свою очередь также задался вопросом Ваня С.
«Территорию необходимо вернуть в состав России. Равно как и Беларусь, Молдавию и Прибалтику», — считает Василий И.
«Не… [много] ли насчитали? 36 млн», — отреагировал Олег В.
«Может, цифру 36 они взяли вместе с теми, кто в России, Канаде, США, Польше и в Испании?» — предположил Илья.
«Более 10 млн — гастарбайтеры — вечно в разъездах. Так что постоянно живущих 23−26 млн. Хотя тоже не факт. Истинная статистика на Украине — тайна за семью печатями», — добавил Михаил Ш.
«Начнём с того, что статистики там с 91-го вообще толком не было. Что такое укростатистика. Тут считаем, тут не считаем, тут рыбу заворачиваем… Или по принципу: это тебе, это мне, это снова тебе… и т. д…» — пишет Илья.
«[Украинский юрист Татьяна] Монтян говорит… по хлебу 25 [млн]… Зеленский говорит 60 [млн] с всемирной диаспорой. Откуда 36? Хотя. В моем городе население по сравнению с СССР визуально не уменьшилось. (Загруженность транспорта, люди в магазинах и парках)…» — пишет Сергей К.
«К 2030 году наконец-то проведут перепись? Сомневаюсь», — пишет Сергей.
«Из почти 52 млн в 1991г… на Украине осталось 25 млн постоянно проживающих и 10 млн живущих кто где… Это ли не катастрофа?.. Это хуже любой катастрофы! Это — геноцид! Мы не учитываем, что из них около 10 млн — пенсионеры! А три года назад пенсионеров было более 11 млн. Каждые три года — минус 1 млн пенсионеров…» — написала Наталья Nata.
«На Украине должно остаться ровно столько людей, сколько нужно для того, чтобы выращивать то, что транснациональные компании посадят…» — отреагировал Михаил Ш.
Отметим, ранее Элла Либанова заявила, что на Украине средняя продолжительность жизни населения в целом ниже среднего показателя в мире, включая страны Африки.
По мнению украинского политолога Андрея Золотарева, Украина превращается в страну массовой эвакуации населения.
«Проблема заключается в потере качества жизни. Когда 53% молодых людей до 25 лет не связывают свое будущее с Украиной. В результате мы получим 12 миллионов работающих и 10 млн пенсионеров и несовершеннолетних. В ближайшие годы эта цифра сравнится», — отметил политолог.