Население Украины к 2030 году сократится до 36 миллионов человек. Об этом ранее заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова.

Василий Перов. Сцена у могилы (фрагмент). 1859

«Депопуляция на Украине будет идти, мы прогнозировали цифру 36 миллионов [человек] на 2030 год, но сейчас уже ясно, что будет меньше», — отметила эксперт.

По мнению ученой, проблема страны не в численности населения, а «в бедности, в неравенстве, в позорном для общества качестве жизни большинства пенсионеров».

Прогноз украинского демографа обсудили читатели телеграм-канала аналитика Андрея Ваджры. Многие подвергли сомнению утверждение ученой, отметив, что и сейчас на Украине вряд ли население 36 млн.

«Что ж сразу не до 45 млн? Фантазировать надо с размахом», — отреагировал Дмитрий Б.

«Это не оптимистический, а фантастический прогноз. На Украине уже сегодня реальная численность населения ниже 36 миллионов», — отметила Наталья Ф.

«А там сейчас разве есть >36 млн?» — в свою очередь также задался вопросом Ваня С.

«Территорию необходимо вернуть в состав России. Равно как и Беларусь, Молдавию и Прибалтику», — считает Василий И.

«Не… [много] ли насчитали? 36 млн», — отреагировал Олег В.

«Может, цифру 36 они взяли вместе с теми, кто в России, Канаде, США, Польше и в Испании?» — предположил Илья.

Dpsu.gov.ua На украинском пограничном пункте пропуска

«Более 10 млн — гастарбайтеры — вечно в разъездах. Так что постоянно живущих 23−26 млн. Хотя тоже не факт. Истинная статистика на Украине — тайна за семью печатями», — добавил Михаил Ш.

«Начнём с того, что статистики там с 91-го вообще толком не было. Что такое укростатистика. Тут считаем, тут не считаем, тут рыбу заворачиваем… Или по принципу: это тебе, это мне, это снова тебе… и т. д…» — пишет Илья.

«[Украинский юрист Татьяна] Монтян говорит… по хлебу 25 [млн]… Зеленский говорит 60 [млн] с всемирной диаспорой. Откуда 36? Хотя. В моем городе население по сравнению с СССР визуально не уменьшилось. (Загруженность транспорта, люди в магазинах и парках)…» — пишет Сергей К.

«К 2030 году наконец-то проведут перепись? Сомневаюсь», — пишет Сергей.

«Из почти 52 млн в 1991г… на Украине осталось 25 млн постоянно проживающих и 10 млн живущих кто где… Это ли не катастрофа?.. Это хуже любой катастрофы! Это — геноцид! Мы не учитываем, что из них около 10 млн — пенсионеры! А три года назад пенсионеров было более 11 млн. Каждые три года — минус 1 млн пенсионеров…» — написала Наталья Nata.

«На Украине должно остаться ровно столько людей, сколько нужно для того, чтобы выращивать то, что транснациональные компании посадят…» — отреагировал Михаил Ш.

(сс) Половко Сергей Николаевич Могилы солдат — участников АТО

Отметим, ранее Элла Либанова заявила, что на Украине средняя продолжительность жизни населения в целом ниже среднего показателя в мире, включая страны Африки.

По мнению украинского политолога Андрея Золотарева, Украина превращается в страну массовой эвакуации населения.

«Проблема заключается в потере качества жизни. Когда 53% молодых людей до 25 лет не связывают свое будущее с Украиной. В результате мы получим 12 миллионов работающих и 10 млн пенсионеров и несовершеннолетних. В ближайшие годы эта цифра сравнится», — отметил политолог.