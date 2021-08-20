Когда в Мурманской области возникает «симфония» власти и общества, она удивляет достижениями. Регион в далеком отрыве от остальных по количеству заявок на «арктический гектар», что значит — в идею его жители поверили.

Министерство информационной политики Мурманской области Андрей Чибис на презентации Арктического меню Гастрономической карты России

Второе: область сохранила и увеличила в пандемию свой турпоток, о чем мечтают некоторые ее соседи, имеющие значительно больше достопримечательностей. Так, в Мурманскую и Архангельскую области, по данным региональных министерств культуры, в 2019 году приехали 458 и 427 тысяч туристов соответственно, в 2020 — 350 тыс. и около 200 тыс., а за первое полугодие 2021 года в Мурманскую область туристов приехало столько, сколько в Архангельскую за весь 2020 год!

На вопросы ИА REGNUM ответил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Министерство информационной политики Мурманской области На встрече губернатора А.Чибиса с туроператорами Мурманской области

Владимир Станулевич: В Мурманской области заявки на арктический гектар подали более тысячи человек. Но радоваться рано — гектар выдается без делянок леса, без песчаных карьеров, часто без дорог и электричества. Не следует ли с гектаром бесплатно выдавать пакет необходимых природных ресурсов?

Андрей Чибис: В Мурманской области заявки на получение «Гектара Арктики» подали уже почти 1600 человек. Мы лидируем по количеству заявок, и это число растёт каждый день. Всего по программе в Арктической зоне подано чуть больше 2,5 тысячи. И я хочу поблагодарить заместителя Председателя Правительства Юрия Петровича и Алексея Олеговича Чекункова — министра по развитию Дальнего Востока и Арктики за поддержку в реализации этой программы на нашей территории.

Касательно расположения, у будущего получателя при подаче заявки есть возможность выбрать участок, отрисовать его границы самостоятельно через систему ФИС или обратиться к услугам кадастрового инженера. То есть человек, выбирая землю в определенном населённом пункте, заранее знаком с расположением инфраструктуры и оценивает его под свои личные потребности. И мы понимаем, что надо давать не только землю, поэтому у нас есть ряд инструментов, чтобы у получателя была возможность реализовать именно тот проект, который он хочет.

Министерство информационной политики Мурманской области Загородный клуб водномоторников «Ристикент» в Кольском районе Мурманской области

Это, например, Губернаторский стартап с возможностью получить грант до миллиона рублей или грант на приобретение франшизы в тот же миллион рублей.

Также действует система льготных микрозаймов. Начинающие предприниматели, которые ведут своё дело не более одного года, могут получить до 700 000 рублей под 4% годовых сроком до 3 лет. Сельскохозяйственным предприятиям предоставляется микрозайм на сумму до миллиона рублей под 5% годовых на срок до 3 лет. Для предприятий и организаций, занятых в сфере туризма, — до миллиона под 4% годовых до 2 лет.

Если получатель гектара планирует реализацию туристического проекта, то он может подать заявку на участие в отборе на предоставление субсидии. Можно получить до миллиона рублей на инфраструктурный проект: создание и обустройство гостиничных, туристско-рекреационных комплексов, объектов придорожной и другой туристской инфраструктуры, а также до 500 тысяч рублей на закупку оборудования.

Министерство информационной политики Мурманской области Горнолыжный курорт Большой Вудъявр в Кировске Мурманской области

Владимир Станулевич: Мурманскую область за полгода посетили более 200 тысяч туристов. Архангельскую область 200 тыс. туристов посетило за весь 2020 год, при этом в Мурманской области меньше памятников истории и культуры, чем в Архангельской. Чем привлекаете туристов?

Андрей Чибис: Сразу поправлю. Уже более 250 тысяч туристов в этом году. И даже несмотря на меры ограничений из-за ковида, средняя загрузка гостиниц на летний период — 80%.

Времена меняются, и мы видим нарастающий интерес к Северу как таковому. И туризм стал реальным экономическим сектором — за последние два года доходы от этой отрасли в нашей области составил больше 5 миллиардов рублей. Арктика сегодня в тренде, и «туристический компас» изменил свои предпочтения. Наш Комитет по туризму вместе с региональной командой туриндустрии стараются очень точно чувствовать тренды, которые появляются в современном мире. Начиная от эксклюзивных и необычных туристических услуг и работы с блогерами, проведением ярких событийных мероприятий. Так, Мурманская область входит в топ-5 самых популярных направлений по России среди молодёжи.

Сегодня турист, отправляясь в путешествие, планирует не только знакомство с достопримечательностями и культурой — он очень тщательно мониторит информацию в интернете и социальных сетях, прислушивается к мнению блогеров и инфлюенсеров, обращает внимание на локальную кухню.

Туристский информационный центр Мурманской области подбирает для туристов по-настоящему уникальные маршруты, экскурсии, подходя индивидуально и подбирая гидов. За последние годы нам удалось сформировать запрос у приезжающего туриста на арктическую кухню. Следующим этапом мы видим продвижение наших продуктов и блюд за пределами региона с целью последующего приглашения туриста в Заполярье.

Одним из таких инструментов является организация и проведение гастрономических фестивалей как в Мурманской области, так и за ее пределами.

Сегодня в регионе активно развиты многие направления туризма, среди которых активный, рыболовный, культурно-познавательный, этнографический, экологический, горнолыжный, гастрономический и другие.

Министерство информационной политики Мурманской области Село Териберка Мурманской области, с его залежами брошенных судов и техники, вызвал интерес у десятков тысяч туристов

Хочется заметить, что наш регион принимает гостей круглогодично.

Этой весной мы вместе с туристическим сообществом стали привлекать внимание к фотоохоте на китов, она с огромной скоростью набрала популярность у туристов. На выходных состоится уже известный всем международный фестиваль в Териберке. А с 16 августа стартовал любительский лов камчатского краба. Квота составляет 20 тонн на 1 участок. И также действуют льготные цены для отдельных категорий граждан.

Плюс совсем скоро в регионе начнётся период полярного сияния, которое является одним из самых наших популярных «турпродуктов».

Активно развивается у нас и туристическая инфраструктура. Каждый третий резидент Арктической зоны РФ реализует проект в сфере туризма и гостеприимства. И мы оказываем поддержку нашим турпредпринимателям. Как финансовую, так и на уровне тесного взаимодействия. Буквально на днях встречался с представителями отрасли, где мы честно поговорили о том, над чем предстоит работать — в первую очередь постоянное повышение качества сервиса. И мы со своей стороны также слышим, что необходимо сделать, чтобы они также могли полностью реализовать себя для комфортного отдыха наших жителей и гостей региона.