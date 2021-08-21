Мобилизация населения Мордовии на строительство Сурского рубежа
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал кандидата исторических наук доцента Национального исследовательского Мордовского государственного университета (г. Саранск) Сергея Митина.
С. В. Митин
УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОРДОВИИ В МОБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУРСКОГО РУБЕЖА В 1941 ГОДУ
Положение в августе—сентябре 1941 г. на фронтах Великой Отечественной войны складывалось таким образом, что многие тыловые области и республики, в том числе и Мордовия, почувствовали на себе тяжелое дыхание войны, так как они становились прифронтовыми.
В этот тяжелый период военное и партийное руководство страны разрабатывало планы создания стратегического эшелона вооруженных сил в составе девяти резервных армий на рубеже: Вытегра — Рыбинск — Горький — Саратов — Сталинград — Астрахань. В ночь на 5 октября 1941 г. данный план был принят Государственным Комитетом Обороны. ГКО считало недопустимым отступление восточнее намеченного рубежа, поскольку в данном случае поражение Советского Союза стало бы очевидным.
Эти события имели прямое отношение к Мордовии и ее жителям. Если соединить этот рубеж в одну линию, то он должен был проходить по территории нашей республики, а точнее в районе г. Саранска, но для возведения укреплений была выбрана территория, расположенная восточнее, вдоль правого берега Суры. Это было надежнее с точки зрения оборонительных целей, так как р. Сура являлась дополнительным естественным рубежом.
С 10 октября 1941 г. вдоль юго-восточной границы Мордовии стала проводиться их топографическая съемка и привязка на местности будущих оборонительных объектов. В эти дни руководящие партийные и советские организации прорабатывали варианты предстоящих работ, их объем, формы и методы реализации намеченных планов. Становилось ясно, что данные работы по строительству оборонительных рубежей невозможно будет выполнить силами лишь одних военных, а именно саперных и инженерных частей. Поэтому Совнарком СССР для выполнения поставленных задач по строительству решил привлечь на оборонительные работы колхозное крестьянство. 3 ноября 1941 г. от Совнаркома СССР в Совнарком МАССР была направлена телеграмма, в которой указывалось, что крестьяне будут привлекаться на оборонительные работы в порядке трудовой повинности и что правлениям колхозов Мордовии для обеспечения колхозников, привлекаемых на оборонительные работы, разрешать выделять из «общественных фондов необходимое количество продовольствия на весь период пребывания колхозников на оборонительных работах».
Данная телеграмма была разослана по всем райкомам республики. Она явилась сигналом подготовки к предстоящим работам. Партийные и советские работники на местах выискивали продовольственные ресурсы, необходимые инструменты, вели учет трудоспособного населения.
Необходимость начать строительство укрепленного рубежа стала очевидной во второй половине ноября 1941 г., когда под Москвой сложилась критическая ситуация — враг подошел к столице на некоторых участках до 25—30 км. Немецко-фашистские войска в любой момент могли прорвать советскую линию обороны и устремиться дальше на восток, попутно другими частями окружая Москву. В это время было неясно, чем мог завершиться этот военный кризис у стен Москвы, и поэтому было решено подготавливать оборонительные рубежи на востоке.
После соответствующих указаний Москвы, 23 ноября 1941 г. Совнарком МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП (б) приняли совместное постановление о строительстве специальных укреплений, проходящих по территории МАССР и соседним областям. В данном документе в явочном порядке было расписано все, что нужно было делать, кто, когда и что выполняет. В постановлении уже указывалось количество людей, необходимых для выполнения поставленных задач по строительству, количество лошадей, техники и необходимых инструментов. По плану намечалось привлечь на строительство 67 тыс. чел. из 22 районов республики, 50 тракторов, 4700 лошадей. Для обслуживания мобилизованных выделялось 22 врача, 63 чел. младшего медперсонала, 22 техника-строителя, 22 землеустроителя, 44 дорожных работника. Предусматривалось почти все, любая мелочь: на каждые 10 чел. — 8 железных лопат, 3 лома, 3 топора, 2 колуна, одна поперечная пила и другой необходимый инструмент. Также в данном постановлении был записан пункт о немедленном рассмотрении дел о нарушении закона о трудовой и гужевой повинности.
Задачей райкомов ВКП (б) было обеспечение мобилизованных крестьян политработниками и агитаторами. Райкомы выделяли на весь период работы политруков из расчета на каждые 300 чел. мобилизованных — одного политработника.
Мобилизация трудоспособного крестьянства на спецстроительство на местах началась 25 ноября 1941 г. В села направлялись коммунисты, которые вместе с председателями сельских Советов и колхозов, секретарями первичных партийных организаций и активистами проводили учет и организовывали сбор крестьян для отправки на спецстроительство. Они также вели разъяснительную и агитационную работу, организовывали сбор продуктов, фуража, необходимого инвентаря.
Нередко прибывших коммунистов сопровождали сотрудники НКВД или милиции, так как были случаи, когда во время сбора или отправки крестьян сотрудники силовых ведомств принудительно приводили неявившихся. Для каждого района были определены маршруты движения, срок прибытия и место квартирования. Легче было мобилизованным из тех районов, на территории которых пролегала железная дорога. Например, мобилизованным из Саранского района предписывалось прибыть к месту работы 29 ноября. И мобилизованные за один день на нескольких поездах были переброшены к месту строительства. Мобилизованным из Ладского района предписывалось прибыть на место строительства также 29 ноября. Доставка крестьян к месту строительства аналогично проводилась железнодорожным транспортом за один день. Крестьяне должны были явиться «к 12 часам дня на станцию Лада для отправки на строительство».
Больше проблем со своевременным прибытием на место строительства возникло у крестьян тех районов, где отсутствовала железная дорога: Ельниковского, Старошайговского, Краснослободского, Большеигнатовского, Мельцанского. Мобилизованным из этих районов предписывалось явиться на место строительства позднее, а именно 30 ноября или 1 декабря. На это решение повлияло также и то, что эти районы были удалены от места намечаемого строительства. Большое количество крестьян прибывало на работу пешком.
Говоря о мобилизации, следует указать на то, что она проходила весьма напряженно. Начинались сильнейшие морозы первой военной зимы, к холоду прибавлялась нехватка продовольствия. И в такое суровое время крестьян обязывали уходить из дома на месяц (в постановлении говорилось, что крестьяне мобилизуются не менее чем на месяц). Как следствие, определенное количество крестьян уклонялось от мобилизации. Доходило до таких случаев, когда в с. Новотроицк Старошайговского района местный врач за соответствующую плату выдавал справки о том, что данный человек болен и не может отправляться на строительство. В с. Налитово (в настоящее время Пуркаево) Дубенского района крестьяне, не желающие идти на работу, откупались у местного председателя сельского Совета. Также заметное отставание наблюдалось в Рузаевском районе, из которого на строительство прибыло 2170 чел. вместо 4 тыс. запланированных.
Серьезное отставание наблюдалось в деле обеспечения мобилизованных транспортом, инструментами и другим инвентарем. Из 22 районов было мобилизовано: 31 трактор вместо 50, ощущалась нехватка лошадей, из инструментов особенно не хватало железных ломов. Советское и партийное руководство МАССР, предвидя трудности в обеспечении мобилизованных инструментами, поручило их изготовление Саранским промышленным предприятиям — 1000 ломов, маслозаводу — 500 ломов и 500 лопат, стройтресту — 850 ломов, управлению трудрезервов — 2500 ломов.
Общая протяженность оборонительной линии, на которой должны были трудиться мобилизованные из Мордовии, составляла 80 км, и проходить она должна была по правому берегу р. Суры. Участки строительства распределялись следующим образом. Крайние точки спец — строительства: от места впадения в р. Суру р. Барыш и участок железной дороги Рузаевка — Инза. 104-е полевое строительство располагалось на участке от устья р. Барыш до с. Котяково. 54-е полевое строительство — от с. Котяково до с. Тияпино. 19-я саперная бригада — от с. Тияпино до с. Ильино. Оборонительный рубеж должен был представлять из себя противотанковые рвы, эскарпы, отсеченные рвы, блиндажи, окопы и лесные завалы. Также в систему полевых укреплений входили землянки и командные пункты.
Работа по строительству оборонительных сооружений началась 1 декабря 1941 г. Зима 1941—1942 гг. была суровой, с сильными морозами. В таких условиях суточный объем работы на человека был довольно большим. Норма выработки для мужчин составляла 2 куб. м, для женщин — 1,75 куб. м в день. Такие силовые затраты не могли восполнить скудное питание. Котловое довольствие было организовано по минимуму военной поры. По имевшимся планам продовольственной заготовки по Ардатовскому и Ромодановскому районам подсчитано, что в день на одного человека в идеале должно было выходить в среднем: 80 г мяса, 1 кг хлеба (зерном), 100 г крупы, 20 г масла, 1 кг картофеля. Но работа шла бы быстрее и успешнее, если бы данное продовольствие вовремя доставлялось на линию спецстроительства. Однако в обеспечении мобилизованных продовольствием наблюдалось отставание. В связи с этим был большой процент невыхода на работу, низкая производительность труда и много случаев дезертирства. Из 2170 чел., мобилизованных в Рузаевском районе, дезертировало 400 чел. Из прибывших 3120 чел. из Ромодановского района к 27 декабря осталось 1600 чел. Из мобилизованных крестьян Козловского района дезертировало 273 чел. Но дезертирство наблюдалось не везде. Например, в батальоне № 73, в котором работали мобилизованные крестьяне из Атяшевского района, из 147 колхозников колхоза «Труд» не дезертировал ни один человек, а также за все время работы не было ни одного прогула. И причиной тому было бесперебойное обеспечение продуктами и фуражом.
18 декабря 1941 г. на бюро Мордовского обкома ВКП (б) партийные работники отмечали, что крестьяне дезертируют с мест строительства не от хорошей жизни. Пытаясь решить вопросы с продовольственным обеспечением, по распоряжению обкома ВКП (б) на трассе спецстроительства была развернута торговля различными товарами первой необходимости — промышленными и продовольственными. Однако основная масса работающих — крестьяне — ничего не могли купить из-за отсутствия денег, и они по-прежнему испытывали голод. К этому надо добавить, что зарплата крестьянам на спец-строительстве начислялась, как и в колхозах, трудоднями, а всем остальным работающим она начислялась в рублях, как и по месту основной работы.
Продолжая решать накопившиеся проблемы на спецстроительстве, Совнарком МАССР и партийное руководство активно стали проводить работу по наведению здесь порядка. Правительство республики направило телеграмму в райисполкомы: «По имеющимся данным ряд районов, особенно Рузаевский, Мельцанский, Ладский, Кадошкинский, Инсарский в последнее время игнорируют решения СНК и обкома от 23 ноября о спецстроительстве, не возвращают обратно на строительство людей, самовольно оставивших строительство, не доставляют своевременно продовольствие работающим на строительстве колхозникам… Исходя из этого, СНК и Обком обязывают: 1) В двухсуточный срок самовольно оставивших строительство людей вернуть обратно; 2) В трехсуточный срок доставить на спецстроительство продовольствие и фураж».
Также следует остановиться на рассмотрении состава мобилизованного крестьянства. Самый большой процент работающих на спецстроительстве составляли женщины. Мужскую половину на строительстве представляли подростки и пожилые, приближающиеся к 60 годам крестьяне. Подростки выполняли в основном транспортную работу на лошадях — перевозили лес, продукты, выполняли различные поручения. Причем первые 20 дней работа шла не очень быстро: не хватало то одного, то другого. В организации управления спецстроительством было много непродуманного. Штаб 19-й саперной бригады находился в Саранске, что было чрезвычайно нерационально. Поэтому 22 декабря 1941 г. этот штаб перенесли ближе к месту строительства, в с. Сабаево. Снабжение мобилизованных также стало улучшаться с 20-х чисел декабря. Недостающие ранее инструменты были изготовлены на заводах и отправлены к месту строительства. Продукты также стали поступать регулярнее. Их стали выдавать в долг такие местные заготовительные организации, как Заготзерно, Заготскот и др. На строительстве стал постепенно налаживаться быт мобилизованных крестьян. На объектах было организовано соревнование, появились свои передовики и стахановцы. Причем женщины работали не меньше и не хуже мужчин.
Однако, судя по многим документам, энтузиазм на строительстве не был высоким. Они не отразили того массового трудового самопожертвования, которое наблюдалось во время других работ, как то: различные субботники, сбор металла, различные сельскохозяйственные кампании. Документы, освещающие ход данных кампаний, пестрят перечислениями трудовых достижений, фамилиями передовиков, количеством выработанной продукции. В документах же, освещающих ход строительства оборонительных сооружений, фактов о трудовых достижениях приводится сравнительно мало. Причиной этому явилось то, что крестьяне Мордовии строили оборонительные рубежи «позади» своего места жительства. Враг надвигался с запада, а мордовское крестьянство возводило укрепление на восточной границе Мордовии. Любой человек мог прийти к выводу, что если немецко-фашистские войска двинутся дальше на восток и остановятся перед укрепленным рубежом, Мордовия окажется захваченной. Мобилизовав на строительство данного рубежа крестьянство Мордовии, руководство страны допустило просчет. Не было ли разумнее мобилизовать на данное строительство крестьян Пензенской и Ульяновской областей? В данном случае чувство защищенности у крестьян этих областей было бы моральным подспорьем в работе, не было бы того угнетенного состояния из-за возможной в любой момент оккупации.
Запланированный объем работ не был выполнен за 30 намеченных дней. Понадобилось еще более половины месяца, чтобы закончить работы первой очереди. 15 января 1942 г. руководители строительства рапортовали о завершении первого этапа работ. Несмотря на частые случаи дезертирства, на почти полное отсутствие энтузиазма, высокая оценка в данном рапорте давалась колхозному крестьянству. В нем, в частности, говорилось: «Мощный коллектив колхозников Мордовской республики проделал огромную работу и к 15 января 1942 г. закончил работу, выработав свыше 1 млн кубов земли, построив большое количество противотанковых и огневых сооружений».
После окончания работ крестьян стали отпускать домой. Нужно отметить, что Мордовский обком ВКП (б) позаботился о благополучном возвращении крестьян, чтобы оно прошло без осложнений. Всем секретарям райкомов была разослана телеграмма, в которой говорилось: «Обком партии предлагает вам немедленно обязать всех председателей сельсоветов, колхозов при переходе возвращающегося населения после окончания работ спецстроительства предоставлять квартиры для отдыха-ночлега, оказывать товарищескую помощь в предоставлении горячей пищи и т. д. Установите личное наблюдение за безотказным обслуживанием передвигающихся колонн».
Итак, работа, возложенная на крестьянство Мордовии, частично была выполнена. В рапорте на имя первого секретаря Мордовского обкома ВКП (б) В. П. Петушкова отмечалось, что руководящими работниками спецстроительства составлены списки для награждения премиями работавших на строительстве: «Просим вас наше ходатайство удовлетворить и отметить колхозников, рабочих и служащих, а также и командно-политический состав участников строительства оборонных сооружений».
Совет Народных Комиссаров и бюро Мордовского обкома ВКП (б) приняли постановление о премировании колхозников, рабочих и служащих. Учитывая, что на строительстве трудилось более 50 тыс. чел., численность представленных к премиям была довольно незначительной. Всего премиями, размер которых был в основном от 100 до 150 руб., было награждено 336 чел. Из них около 93% были крестьянами, остальные — военные, рабочие, служащие. Бюро Мордовского обкома ВКП (б) обязывало председателей исполкомов райсоветов в декадный срок произвести выдачу премий. Кроме награждения отдельных людей, были также отмечены ряд колхозов и их правления, «которые повседневным вниманием и заботой к удовлетворению нужд колхозников своего колхоза обеспечили успешное выполнение своих планов на спецстроительстве».
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021