22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал кандидата исторических наук доцента Национального исследовательского Мордовского государственного университета (г. Саранск) Сергея Митина.

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

С. В. Митин

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОРДОВИИ В МОБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУРСКОГО РУБЕЖА В 1941 ГОДУ

Положение в августе—сентябре 1941 г. на фронтах Великой Отечественной войны складывалось таким образом, что многие тыловые области и республики, в том числе и Мордовия, почувствовали на себе тяжелое дыхание войны, так как они становились прифронтовыми.

В этот тяжелый период военное и партийное руководство страны разрабатывало планы создания стратегического эшелона вооруженных сил в составе девяти резервных армий на рубеже: Вытегра — Рыбинск — Горький — Саратов — Сталинград — Астрахань. В ночь на 5 октября 1941 г. данный план был принят Государственным Комитетом Оборо­ны. ГКО считало недопустимым отступление восточнее намеченного рубежа, поскольку в данном случае поражение Советского Союза ста­ло бы очевидным.

Эти события имели прямое отношение к Мордовии и ее жителям. Если соединить этот рубеж в одну линию, то он должен был прохо­дить по территории нашей республики, а точнее в районе г. Саран­ска, но для возведения укреплений была выбрана территория, распо­ложенная восточнее, вдоль правого берега Суры. Это было надежнее с точки зрения оборонительных целей, так как р. Сура являлась допол­нительным естественным рубежом.

Cap.ru Реконструкция строительства Сурского оборонительного рубежа

С 10 октября 1941 г. вдоль юго-восточной границы Мордовии стала проводиться их топографическая съемка и привязка на местности бу­дущих оборонительных объектов. В эти дни руководящие партийные и советские организации прорабатывали варианты предстоящих работ, их объем, формы и методы реализации намеченных планов. Станови­лось ясно, что данные работы по строительству оборонительных ру­бежей невозможно будет выполнить силами лишь одних военных, а именно саперных и инженерных частей. Поэтому Совнарком СССР для выполнения поставленных задач по строительству решил при­влечь на оборонительные работы колхозное крестьянство. 3 ноября 1941 г. от Совнаркома СССР в Совнарком МАССР была направлена телеграмма, в которой указывалось, что крестьяне будут привлекать­ся на оборонительные работы в порядке трудовой повинности и что правлениям колхозов Мордовии для обеспечения колхозников, при­влекаемых на оборонительные работы, разрешать выделять из «обще­ственных фондов необходимое количество продовольствия на весь пе­риод пребывания колхозников на оборонительных работах».

Данная телеграмма была разослана по всем райкомам республики. Она явилась сигналом подготовки к предстоящим работам. Партий­ные и советские работники на местах выискивали продовольствен­ные ресурсы, необходимые инструменты, вели учет трудоспособно­го населения.

Необходимость начать строительство укрепленного рубежа стала очевидной во второй половине ноября 1941 г., когда под Москвой сложилась критическая ситуация — враг подошел к столице на неко­торых участках до 25—30 км. Немецко-фашистские войска в любой момент могли прорвать советскую линию обороны и устремиться даль­ше на восток, попутно другими частями окружая Москву. В это время было неясно, чем мог завершиться этот военный кризис у стен Мос­квы, и поэтому было решено подготавливать оборонительные рубежи на востоке.

После соответствующих указаний Москвы, 23 ноября 1941 г. Сов­нарком МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП (б) приняли совмест­ное постановление о строительстве специальных укреплений, прохо­дящих по территории МАССР и соседним областям. В данном доку­менте в явочном порядке было расписано все, что нужно было де­лать, кто, когда и что выполняет. В постановлении уже указывалось количество людей, необходимых для выполнения поставленных задач по строительству, количество лошадей, техники и необходимых ин­струментов. По плану намечалось привлечь на строительство 67 тыс. чел. из 22 районов республики, 50 тракторов, 4700 лошадей. Для об­служивания мобилизованных выделялось 22 врача, 63 чел. младшего медперсонала, 22 техника-строителя, 22 землеустроителя, 44 дорож­ных работника. Предусматривалось почти все, любая мелочь: на каж­дые 10 чел. — 8 железных лопат, 3 лома, 3 топора, 2 колуна, одна поперечная пила и другой необходимый инструмент. Также в данном постановлении был записан пункт о немедленном рассмотрении дел о нарушении закона о трудовой и гужевой повинности.

Cap.ru Реконструкция строительства Сурского оборонительного рубежа

Задачей райкомов ВКП (б) было обеспечение мобилизованных кре­стьян политработниками и агитаторами. Райкомы выделяли на весь период работы политруков из расчета на каждые 300 чел. мобилизо­ванных — одного политработника.

Мобилизация трудоспособного крестьянства на спецстроительство на местах началась 25 ноября 1941 г. В села направлялись коммунисты, которые вместе с председателями сельских Советов и колхозов, сек­ретарями первичных партийных организаций и активистами проводи­ли учет и организовывали сбор крестьян для отправки на спецстрои­тельство. Они также вели разъяснительную и агитационную работу, организовывали сбор продуктов, фуража, необходимого инвентаря.

Нередко прибывших коммунистов сопровождали сотрудники НКВД или милиции, так как были случаи, когда во время сбора или от­правки крестьян сотрудники силовых ведомств принудительно приво­дили неявившихся. Для каждого района были определены маршруты движения, срок прибытия и место квартирования. Легче было моби­лизованным из тех районов, на территории которых пролегала же­лезная дорога. Например, мобилизованным из Саранского района предписывалось прибыть к месту работы 29 ноября. И мобилизован­ные за один день на нескольких поездах были переброшены к месту строительства. Мобилизованным из Ладского района пред­писывалось прибыть на место строительства также 29 ноября. Дос­тавка крестьян к месту строительства аналогично проводилась же­лезнодорожным транспортом за один день. Крестьяне должны были явиться «к 12 часам дня на станцию Лада для отправки на строи­тельство».

Больше проблем со своевременным прибытием на место строи­тельства возникло у крестьян тех районов, где отсутствовала железная дорога: Ельниковского, Старошайговского, Краснослободского, Большеигнатовского, Мельцанского. Мобилизованным из этих районов пред­писывалось явиться на место строительства позднее, а именно 30 но­ября или 1 декабря. На это решение повлияло также и то, что эти районы были удалены от места намечаемого строительства. Большое количество крестьян прибывало на работу пешком.

Cap.ru Реконструкция строительства Сурского оборонительного рубежа

Говоря о мобилизации, следует указать на то, что она проходила весьма напряженно. Начинались сильнейшие морозы первой военной зимы, к холоду прибавлялась нехватка продовольствия. И в такое су­ровое время крестьян обязывали уходить из дома на месяц (в поста­новлении говорилось, что крестьяне мобилизуются не менее чем на месяц). Как следствие, определенное количество крестьян уклонялось от мобилизации. Доходило до таких случаев, когда в с. Новотроицк Старошайговского района местный врач за соответствующую плату вы­давал справки о том, что данный человек болен и не может отправ­ляться на строительство. В с. Налитово (в настоящее время Пуркаево) Дубенского района крестьяне, не желающие идти на работу, откупа­лись у местного председателя сельского Совета. Также замет­ное отставание наблюдалось в Рузаевском районе, из которого на стро­ительство прибыло 2170 чел. вместо 4 тыс. запланированных.

Серьезное отставание наблюдалось в деле обеспечения мобилизо­ванных транспортом, инструментами и другим инвентарем. Из 22 рай­онов было мобилизовано: 31 трактор вместо 50, ощущалась нехватка лошадей, из инструментов особенно не хватало железных ломов. Со­ветское и партийное руководство МАССР, предвидя трудности в обес­печении мобилизованных инструментами, поручило их изготовление Саранским промышленным предприятиям — 1000 ломов, маслозаво­ду — 500 ломов и 500 лопат, стройтресту — 850 ломов, управлению трудрезервов — 2500 ломов.

Общая протяженность оборонительной линии, на которой долж­ны были трудиться мобилизованные из Мордовии, составляла 80 км, и проходить она должна была по правому берегу р. Суры. Участки строительства распределялись следующим образом. Крайние точки спец — строительства: от места впадения в р. Суру р. Барыш и участок желез­ной дороги Рузаевка — Инза. 104-е полевое строительство располага­лось на участке от устья р. Барыш до с. Котяково. 54-е полевое строи­тельство — от с. Котяково до с. Тияпино. 19-я саперная бригада — от с. Тияпино до с. Ильино. Оборонительный рубеж должен был пред­ставлять из себя противотанковые рвы, эскарпы, отсеченные рвы, блиндажи, окопы и лесные завалы. Также в систему полевых укрепле­ний входили землянки и командные пункты.

Вячеслав Михайлов В 1941 году из-за лютых морозов землю приходилось сначала согревать кострами. Реконструкция строительства Сурского оборонительного рубежа

Работа по строительству оборонительных сооружений началась 1 де­кабря 1941 г. Зима 1941—1942 гг. была суровой, с сильными морозами. В таких условиях суточный объем работы на человека был довольно большим. Норма выработки для мужчин составляла 2 куб. м, для жен­щин — 1,75 куб. м в день. Такие силовые затраты не могли восполнить скудное питание. Котловое довольствие было организовано по мини­муму военной поры. По имевшимся планам продовольственной заго­товки по Ардатовскому и Ромодановскому районам подсчитано, что в день на одного человека в идеале должно было выходить в среднем: 80 г мяса, 1 кг хлеба (зерном), 100 г крупы, 20 г масла, 1 кг картофе­ля. Но работа шла бы быстрее и успешнее, если бы данное продо­вольствие вовремя доставлялось на линию спецстроительства. Однако в обеспечении мобилизованных продовольствием наблюдалось отста­вание. В связи с этим был большой процент невыхода на работу, низкая производительность труда и много случаев дезертирства. Из 2170 чел., мобилизованных в Рузаевском районе, дезертировало 400 чел. Из прибывших 3120 чел. из Ромодановского района к 27 де­кабря осталось 1600 чел. Из мобилизованных крестьян Коз­ловского района дезертировало 273 чел. Но дезертирство наблюдалось не везде. Например, в батальоне № 73, в котором рабо­тали мобилизованные крестьяне из Атяшевского района, из 147 кол­хозников колхоза «Труд» не дезертировал ни один человек, а также за все время работы не было ни одного прогула. И причиной тому было бесперебойное обеспечение продуктами и фуражом.

18 декабря 1941 г. на бюро Мордовского обкома ВКП (б) партий­ные работники отмечали, что крестьяне дезертируют с мест строи­тельства не от хорошей жизни. Пытаясь решить вопросы с продо­вольственным обеспечением, по распоряжению обкома ВКП (б) на трассе спецстроительства была развернута торговля различными то­варами первой необходимости — промышленными и продовольствен­ными. Однако основная масса работающих — крестьяне — ничего не могли купить из-за отсутствия денег, и они по-прежнему испытыва­ли голод. К этому надо добавить, что зарплата крестьянам на спец-строительстве начислялась, как и в колхозах, трудоднями, а всем остальным работающим она начислялась в рублях, как и по месту основной работы.

Продолжая решать накопившиеся проблемы на спецстроительстве, Совнарком МАССР и партийное руководство активно стали прово­дить работу по наведению здесь порядка. Правительство республики направило телеграмму в райисполкомы: «По имеющимся данным ряд районов, особенно Рузаевский, Мельцанский, Ладский, Кадошкинский, Инсарский в последнее время игнорируют решения СНК и об­кома от 23 ноября о спецстроительстве, не возвращают обратно на строительство людей, самовольно оставивших строительство, не до­ставляют своевременно продовольствие работающим на строительстве колхозникам… Исходя из этого, СНК и Обком обязывают: 1) В двухсу­точный срок самовольно оставивших строительство людей вернуть об­ратно; 2) В трехсуточный срок доставить на спецстроительство продо­вольствие и фураж».

Также следует остановиться на рассмотрении состава мобилизо­ванного крестьянства. Самый большой процент работающих на спец­строительстве составляли женщины. Мужскую половину на строитель­стве представляли подростки и пожилые, приближающиеся к 60 го­дам крестьяне. Подростки выполняли в основном транспортную рабо­ту на лошадях — перевозили лес, продукты, выполняли различные поручения. Причем первые 20 дней работа шла не очень быстро: не хватало то одного, то другого. В организации управления спецстроительством было много непродуманного. Штаб 19-й саперной бригады находился в Саранске, что было чрезвычайно нерационально. Поэто­му 22 декабря 1941 г. этот штаб перенесли ближе к месту строитель­ства, в с. Сабаево. Снабжение мобилизованных также стало улучшаться с 20-х чисел декабря. Недостающие ранее инструменты были изготовлены на заводах и отправлены к месту строительства. Про­дукты также стали поступать регулярнее. Их стали выдавать в долг такие местные заготовительные организации, как Заготзерно, Заготскот и др. На строительстве стал постепенно налаживаться быт моби­лизованных крестьян. На объектах было организовано соревнование, появились свои передовики и стахановцы. Причем женщины работали не меньше и не хуже мужчин.

Вячеслав Михайлов Медпункт. Реконструкция Сурского оборонительного рубежа

Однако, судя по многим документам, энтузиазм на строительстве не был высоким. Они не отразили того массового трудового самопо­жертвования, которое наблюдалось во время других работ, как то: различные субботники, сбор металла, различные сельскохозяйствен­ные кампании. Документы, освещающие ход данных кампаний, пест­рят перечислениями трудовых достижений, фамилиями передовиков, количеством выработанной продукции. В документах же, освещающих ход строительства оборонительных сооружений, фактов о трудовых достижениях приводится сравнительно мало. Причиной этому явилось то, что крестьяне Мордовии строили оборонительные рубежи «поза­ди» своего места жительства. Враг надвигался с запада, а мордовское крестьянство возводило укрепление на восточной границе Мордовии. Любой человек мог прийти к выводу, что если немецко-фашистские войска двинутся дальше на восток и остановятся перед укрепленным рубежом, Мордовия окажется захваченной. Мобилизовав на строитель­ство данного рубежа крестьянство Мордовии, руководство страны до­пустило просчет. Не было ли разумнее мобилизовать на данное строи­тельство крестьян Пензенской и Ульяновской областей? В данном случае чувство защищенности у крестьян этих областей было бы моральным подспорьем в работе, не было бы того угнетенного состояния из-за возможной в любой момент оккупации.

Запланированный объем работ не был выполнен за 30 намечен­ных дней. Понадобилось еще более половины месяца, чтобы закон­чить работы первой очереди. 15 января 1942 г. руководители строитель­ства рапортовали о завершении первого этапа работ. Несмотря на час­тые случаи дезертирства, на почти полное отсутствие энтузиазма, вы­сокая оценка в данном рапорте давалась колхозному крестьянству. В нем, в частности, говорилось: «Мощный коллектив колхозников Мордов­ской республики проделал огромную работу и к 15 января 1942 г. за­кончил работу, выработав свыше 1 млн кубов земли, построив боль­шое количество противотанковых и огневых сооружений».

После окончания работ крестьян стали отпускать домой. Нужно отметить, что Мордовский обком ВКП (б) позаботился о благополуч­ном возвращении крестьян, чтобы оно прошло без осложнений. Всем секретарям райкомов была разослана телеграмма, в которой говори­лось: «Обком партии предлагает вам немедленно обязать всех предсе­дателей сельсоветов, колхозов при переходе возвращающегося населе­ния после окончания работ спецстроительства предоставлять кварти­ры для отдыха-ночлега, оказывать товарищескую помощь в предостав­лении горячей пищи и т. д. Установите личное наблюдение за безот­казным обслуживанием передвигающихся колонн».

Cap.ru Реконструкция строительства Сурского оборонительного рубежа

Итак, работа, возложенная на крестьянство Мордовии, частично была выполнена. В рапорте на имя первого секретаря Мордовского обкома ВКП (б) В. П. Петушкова отмечалось, что руководящими ра­ботниками спецстроительства составлены списки для награждения пре­миями работавших на строительстве: «Просим вас наше ходатайство удовлетворить и отметить колхозников, рабочих и служащих, а также и командно-политический состав участников строительства оборон­ных сооружений».

Совет Народных Комиссаров и бюро Мордовского обкома ВКП (б) приняли постановление о премировании колхозников, рабочих и слу­жащих. Учитывая, что на строительстве трудилось более 50 тыс. чел., численность представленных к премиям была довольно незначительной. Всего премиями, размер которых был в основном от 100 до 150 руб., было награждено 336 чел. Из них около 93% были крестьянами, ос­тальные — военные, рабочие, служащие. Бюро Мордовского обкома ВКП (б) обязывало председателей исполкомов райсоветов в декадный срок произвести выдачу премий. Кроме награждения отдельных лю­дей, были также отмечены ряд колхозов и их правления, «которые повседневным вниманием и заботой к удовлетворению нужд колхоз­ников своего колхоза обеспечили успешное выполнение своих планов на спецстроительстве».

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубе­жей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегио­нальной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021