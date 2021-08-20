В 2020 году российские авиакомпании перевезли почти 70 млн пассажиров — на 46% меньше чем в 2019 году. Международные перевозки сократились почти в четыре раза. Причина в пандемии COVID, если б не она, то, по мнению аналитического агентства АКРА, в 2022 году пассажирские перевозки в РФ могли бы достичь 142 млн человек. Но на Чукотке аэропорты расширяют, в округе отмечается естественный и миграционный прирост населения, в ближайшие годы здесь будут созданы тысячи новых рабочих мест.

Отдел информационной политики аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа Роман Копин на встрече с жителями села Новое Чаплино

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин рассказал ИА REGNUM о положительных изменениях в жизни региона.

Владимир Станулевич: В инстаграме, в связи со строительством школы, Вы написали, что в Анадыре прирост школьников. Отток населения с Севера остановился?

Роман Копин: Последние пять лет отток населения действительно снизился, а в 2018—2019 годах отмечался миграционный прирост населения региона в целом и столицы округа в частности.

Кроме того, в субъекте всегда отмечается естественный прирост населения. Так, последние семь лет число родившихся ежегодно составляло от 711 человек в 2012 году (максимальное значение) до 525 человек в 2019 году (минимальное значение).

Отдел информационной политики аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа Аэропорт Певек в зимнем тумане

Владимир Станулевич: Какая статистка по отъезду русского населения с Чукотки и что с численностью коренного населения?

Роман Копин: В начале 1990 годов из паспортов граждан Российской Федерации исключено упоминание национальности.

В настоящее время национальную структуру субъекта Российской Федерации можно отследить только по итогам Всероссийской переписи населения. Итоги переписи 2020 года еще не подведены и будут опубликованы ориентировочно в 2023 году, тогда же можно будет проанализировать изменение структуры населения региона по национальной принадлежности.

Отдел информационной политики аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа Залы аэропорта Певек

Владимир Станулевич: Нагрузка на аэропорты Чукотки растет. Что делает власть, чтобы увеличить возможности аэропортов Вашего региона? Ваше отношение к недавнему распоряжению правительства РФ о закрытии 45 малых аэропортов?

Роман Копин: В настоящее время межрегиональная сеть воздушных перевозок, выполняемых с территории округа, включает в себя девять маршрутов (Москва — Анадырь — Москва, Москва — Певек — Москва, Хабаровск — Анадырь — Хабаровск, Петропавловск-Камчатский — Анадырь — Петропавловск-Камчатский, Магадан — Омолон — Магадан, Магадан — Кепервеем — Магадан, Магадан — Анадырь — Магадан, Владивосток — Анадырь — Владивосток, Анадырь — Иркутск — Анадырь).

К числу новых маршрутов, организованных в 2019—2021 гг., относятся Владивосток — Анадырь — Владивосток, Якутск — Певек — Якутск, Магадан — Певек — Магадан, Анадырь — Иркутск — Анадырь.

Расширение географии авиаперевозок влечет за собой и увеличение пассажиропотока. Так, в 2017 году количество перевезенных пассажиров на межрегиональных рейсах составило 93 429 человек, а в 2019 году уже 100 719 человек. В 2020 году наблюдалось небольшое снижение пассажиропотока (90 066 пассажиров), что логично связано с ограничениями, введенными из-за COVID-19. В 2021 году планируется, что пассажиропоток выйдет на уровень до пандемии.

На территории Чукотки расположено девять аэропортов, входящих в состав Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» (Анадырь (Угольный) им. Ю. С. Рытхэу, Певек, Бухта Провидения, Лаврентий, Марково, Беринговский, Залив Креста, Кепервеем, Омолон). Ни один из них не включен в распоряжение правительства РФ о закрытии аэродромов гражданской авиации.

Отдел информационной политики аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа Зимний вид на золото-серебряное месторождение «Кекура» в Билибинском районе Чукотки

В 2019—2024 годах в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года за счет средств федерального бюджета предусмотрена реконструкция семи аэропортов: Певек (I очередь), Бухта Провидения, Лаврентий, Марково, Беринговский, Залив Креста, Кепервеем.

Помимо реконструкции аэродромных покрытий проектами предусмотрено возведение новых современных зданий в шести аэропортах: Бухта Провидения, Лаврентий, Марково, Беринговский, Залив Креста, Кепервеем. Это позволит увеличить пропускную способность аэропортов в 3−5 раз и повысить пассажиропоток в 2−3 раза.

К примеру, текущая пропускная способность аэропорта Залив Креста составляет 4,7 пасс./час. После реконструкции планируется, что пропускная способность возрастет до 35 пасс./час.

Также рассматривается возможность по включению в указанные государственную программу и комплексный план мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса г. Певек (II очередь) с возведением нового пассажирского терминала.

Отдел информационной политики аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа Посадка пассажиров в аэропорту Провидения

Распоряжение РФ о закрытии 45 малых аэропортов в основном касается аэродромов, находящихся в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, Архангельской области, Красноярском крае и Иркутской области.

Данное изменение исключительно формальные. Существующие аэродромы сохранятся и продолжат функционировать, но в статусе посадочных площадок. При этом на авиаперевозки смена наименования не повлияет. На Чукотке, к примеру, 34 действующие посадочные площадки. В рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» в 2019—2020 годах за счет окружного бюджета выполнено обустройство четырех взлетно-посадочных площадок в селах. В 2021-м запланировано обустройство ещё пяти.

Отдел информационной политики аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа Плавка руды на золото-серебряном месторождении «Купол»

Владимир Станулевич: Электричество пришло на Баимский ГОК и в его рабочий поселок, на месторождении «Федюшкинское поле». Сколько местных жителей получили работу в проектах Баимки и Tigers Realm Coal, или новые рабочие места — это вахтовики?

Роман Копин: Отмечу, что Баимский ГОК еще не построен, и на месторождении в настоящее время осуществляется строительство взлетно-посадочной полосы, вахтового поселка на 300 человек, внутренних дорог.

Работа вахтовым методом — организация труда, при которой работающие выполняют свои трудовые обязанности вне места постоянного проживания и не могут ежедневно возвращаться домой.

Учитывая, что месторождения находятся на значительном удалении от населенных пунктов, вахтовым методом могут работать и специалисты, постоянно проживающие в регионе.

Отдел информационной политики аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа Рабочее место оператора золото-серебряного месторождения «Купол»

В среднем на указанных инвестиционных проектах 35% работников работают вахтовым методом.

Значительный отток специалистов в 90-х годах, работающих в горнодобывающей отрасли, привел к снижению доли местного населения на работы в горнодобывающей отрасли.