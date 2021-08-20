Тяжёлое социально-экономическое положение Украины и стремительный отток населения из страны, ставшие результатом деятельности правящей элиты в Киеве, побудили пользователей интернета к жаркой дискуссии. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 20 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из т/с «Девушки из Львова». Реж. Войцех Адамчик. 2013. Польша Украинские гастарбайтеры в Польше

"Украина — это уже говорящее слово, которое ассоциируется с нищетой, коррупцией, бандитизмом, нацизмом и войной. Я бы на месте украинцев бежал из своей страны, а уж о продолжении потомства даже заикаться бы не стал», — написал Александр С.

Многие пользователи вспоминают, что некогда смотрели на Украину с искренней завистью, но их оценки сильно поменялись, после государственного переворота в 2014 году.

«Было время, году так в 2005-м, когда Украина представляла собой лучшую версию России. Там и Европа ближе, и смена правителей постоянно начала происходить. Так бы оно и шло к лучшему, если бы не майдан. После него от страны остаётся выжженное поле. В таком месте люди не живут», — отмечает Инга О.

Некоторые комментаторы отмечают, что жизнь на Украине стала попросту невыносимой, поэтому демографическая ситуация оставляет желать лучшего. Кроме того, множество украинцев пытаются найти лучшую жизнь за пределами своей Родины, что также негативно сказывается на численности населения.

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«Люди бегут из Украины! Я думаю, практически у каждого есть знакомый украинец, который мог бы подтвердить данные слова. Бежит кто куда, хоть в Россию, хоть в Европу, хоть в Турцию, неважно. В современной Украине жить просто тошно. Неудивительно, что Киев отказывается проводить полноценную перепись населения. А то ведь вдруг окажется, что на территории страны находится уже далеко не 40 млн граждан», — указывает Олег Е.

Часть людей считает, что главным камнем преткновения для украинского общества стала реформа здравоохранения после прихода к власти в 2014 году откровенных прозападных марионеток.

«Если судить по деградации системы здравоохранения на Украине, то удивительно, что там вообще ещё кто-то живой ходит. Не страна, а чудо. Чудо, что Украина вообще всё ещё существует», — пишет Евгений Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина стремительно теряет население из-за недостатка рабочих мест, а также из-за низкой оплаты труда.

«Работы практически на Украине уже нет. Шахтёры бес конца своими касками стучат, а толку ноль. Этой власти в Киеве народ не нужен, для них он бремя. А им-то и надо лишь, что наворовать побольше, да свинтить куда подальше», — считает Ринат Г.

Александр Дейнека. У табельной. Донбасс. 1924

Нашлись и те, кто убежден, что такая тенденция неминуемо приведёт Украину к окончательному распаду, а виновниками всего этого будут киевские власти, которые убили своё государство ради наживы.

«На Украине пока что, конечно, не наступил полный конец, но ясно видно, куда всё движется. С такими правителями страну ждёт крах. Если не из-за гражданской войны, то, по крайней мере, из-за экономической катастрофы, в которую Киев всё глубже и глубже погружает страну», — поделился своим мнением Алексей П.

Напомним, тяжёлое социально-экономическое положение Украины и стремительный отток населения из страны, ставшие результатом деятельности правящей элиты в Киеве, привели к жаркой дискуссии среди пользователей интернета.