Число людей, ежедневно вакцинируемых от коронавируса на территории Подмосковья, сократилось в разы. Такой вывод следует из официальных данных, убедился корреспондент ИА REGNUM, изучив приводимую региональными властями статистику.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Так, 20 августа зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что число вакцинированных от COVID-19 граждан в Подмосковье составляет более 3,2 млн человек. Двумя неделями ранее, 6 августа, областные власти отчитались о том, что количество привитых от коронавируса превысило 3 млн человек.

Таким образом, за 14 дней число вакцинированных увеличилось примерно на 200 тысяч. Несложно сосчитать, что ежедневные показатели вакцинации в этот период составляли около 14,2 тыс. человек. Много это или мало для региона, где, только по официальным данным, проживает свыше 7,7 млн человек?

Для сравнения: в июле число ежедневных вакцинаций на территории Подмосковья доходило до 60 тысяч. То есть за месяц показатели ежедневной вакцинации населения обвалились в четыре с лишним раза. 12 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства сообщил, что в течение недели, с 5 по 11 июля, на территории Подмосковья прививались в среднем более 57 тыс. человек в сутки.

«Мы, благодаря пониманию с жителями и работе блока здравоохранения, идем неплохим темпом — 57 тыс. вакцин (в день. — прим. ИА REGNUM), это средний показатель за прошедшую неделю», — сказал глава Подмосковья.

Kremlin.ru Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Всю следующую неделю темпы вакцинации на территории региона не только не снижались, а напротив — росли. И уже 19 июля глава областного минздрава Стригункова докладывала, что на территории Подмосковья показатели превысили отметку в 60 тыс. человек.

«Мы наращиваем темп вакцинации. У нас количество вакцинаций в сутки достигает 60 и более тысяч. Это связано с тем, что растут вакцинации вторым компонентом», — сказала Стригункова.

Первый тревожный звоночек от властей поступил ровно через неделю — 26 июля. Тогда на очередном заседании правительства области министр здравоохранения Подмосковья вынуждена была констатировать, что среди вакцинированных растет исключительно доля тех, кто прививается вторым компонентом, а число тех, кому делают укол впервые, — снижается.

«Общее количество вакцинаций вторым компонентом в неделю выросло, а первым компонентом — снижается. А ведь именно первый компонент дает нам возможность добиться уровня вакцинации в 60%», — доложила Стригункова об опасной тенденции.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Эта отрицательная динамика, как следует из приводимых подмосковными властями цифр, продолжается до сих пор. Вероятно, что двигателем этого процесса стала отмена ограничений для непривитых граждан, тогда как их введение спровоцировало резкий рост числа ежедневных вакцинаций. Напомним, что прошедшим вакцинацию лицам выдавали специальный QR-код, на основании которого они могли посещать, к примеру, заведения общественного питания и ряд других объектов.

Тогда эти механизмы вкупе с введенными ограничениями позволили остановить третью волну пандемии, после чего и требования о наличии QR-кода, так и не успев заработать в полную силу, из обязательных были переведены в разряд рекомендаций, и, как следствие, показатели ежедневной вакцинации резко пошли на спад.

Справедливости ради заметим, что прививочная кампания в Подмосковье является одной из лучших среди регионов России. К примеру, план по вакцинации 60% взрослого населения на данный момент выполнен в Московской области примерно на 85%. Однако эти показатели устанавливались до появления новых, более заразных и опасных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, для защиты от которых, по мнению ряда экспертов, необходимо привить свыше 60% взрослого населения.