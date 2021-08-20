После падения афганского правительства сотни российских военных машин и артиллерия были замечены в Таджикистане на «видимом расстоянии» от границы с Афганистаном, в то время как США ускоряли процесс эвакуации, сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Как пишет издание, Россия показала, что теперь она будет защищать Центральную Азию от потенциальной жестокости соседей. Сейчас Россия, Китай и Пакистан укрепляют своё влияние в регионе, а вот Америка и Индия его проигрывают. Побег американцев из Афганистана назвали «победой пропаганды в глобальном масштабе». Также журналисты заявили, что Россия на протяжении многих лет выстраивала дипломатические отношения с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Некоторые пользователи написали, что единственной причиной, по которой Россия возвращается в Афганистан, стали полезные ископаемые, которые она хочет заполучить, как и США.

«Россия придумывает сценарий для афганских нетронутых минеральных ресурсов и редкоземельных элементов, докажите мне, что я не прав!» — прокомментировал @j_abbot.

Momp.gov.af Добыча минералов в Афганистане

«Как и Соединённые Штаты, они хотят доступных природных ископаемых», — отметил @RealBesbk.

Часть пользователей поинтересовалась, почему российские власти так уверены в успехе сегодня.

«Почему Россия думает, что у них все получится в этот раз?» — спросил @fstop414.

Многие комментаторы напомнили о советско-афганской войне в 1980-х и пожелали России удачи.

«Помните, что последний раз, когда русские были в Афганистане, для них всё не очень хорошо сложилось», — написал @Dog_Envirognito.

В комментариях отметили, что американцам не стоит беспокоиться по поводу того, куда Россия отправляет свои войска, до тех пор, пока цель миссии «не дружить с террористами, а защищаться от них».

«Ну и пусть. Они больше чем приветствуются, чтобы защитить кого угодно, кого они хотят, от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — считает @cimarron_kid.

Боец «Талибан» (запрещенная в РФ организация). Афганистан

«Если уж сравнивать, это может быть не так уж и плохо. Я не думаю, что они планируют оккупировать его. Это больше не их идеология. Это больше похоже на контртеррористическую деятельность на практике. Это очевидно», — прокомментировал @cpicco.

Среди пользователей есть те, кому безразличны военные планы России.

«Пусть Москва потратить тонну денег на еще одни военные приключения, меня это устраивает», — написал @GhostCheetah71.

«Меня устраивает, пусть сами разбираются с ним», — предложил @bravingham.

Ряд пользователей отметил, что Таджикистан не входит в состав России, поэтому они не поняли, что российские войска там делают. В комментариях отметили, что Россия сделает все возможное для защиты стран-союзников.

«Он — часть СНГ, которое обязывает Россию защищать эти страны по договору», — объяснил @MorekWhen.

«Россия не идет в Афганистан. Они помогают странам Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Туркмения) защитить свои границы с Афганистаном. Они по другую сторону границы!» — прокомментировал @senajm.

«Это не должно быть удивительно. Бывшие страны СССР в Центральной Азии находятся под влиянием России. Россия чувствует себя обязанной защитить эти нации от возможной угрозы со стороны террористов», — считает @kartacali94.

Тем, кто считает, что Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Афганистане, потому что она с ним не граничит, ответили, что США никогда не волновало то, что они находятся на другом континенте.

«Меня это устраивает. Россия буквально сосед Центральной Азии. США находятся через океан», — напомнил @WillSil 98 .

Dennis2775 Пулеметная точка. Афганистан

«Имеет смысл, не так ли? На карту посмотрите», — написал @camster02813.

Комментаторы назвали это самыми разумным решением, потому что Россия в очередной раз действует, а Запад бежит и боится.

«Тем временем Запад непрерывно давит на Пакистан за его провал в Афганистане», — отметил @FarhatI74734620.

Некоторые пользователи выразили свое беспокойство о судьбе Афганистана при вводе туда российских войск и посоветовали США навсегда уйти из страны.

«Америке нужно бежать и не возвращаться», — посоветовал @ASAP_RADKE.

«Тут есть плохая тенденция, оставление России во главе чего-то обычно ведёт к ещё большим проблемам», — считает @robtes1063.