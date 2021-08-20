Проблема безработицы и доходов, как и соотношения трудозатрат к зарплатам, без преувеличения, является одной из главных в мире. Пандемия и вовсе поставила с ног на голову рынок труда. Хотя той самой обещанной глобальной роботизации производства в мире не произошло. Возможно, не произошло пока, ведь процесс дорогостоящий. Возможно, всё еще впереди, ведь бизнес активно задирает цены на все что можно и, казалось бы, на всё что нельзя, что в теории могло бы вызвать подозрения о предстоящих инвестициях в развитие технологий, но в реальности же выглядит попыткой отбить потери за пандемийный год и заработать в этом. Причем отбить потери любой ценой, несмотря на оказываемую национальными государствами финансовую поддержку. При всем при этом реальная экономика испытывает нехватку кадров, что наталкивает международных экспертов на мысли о том, что работодатели будут вынуждены повышать зарплаты. Представители Boston Consulting Group (BCG), как сообщает издание «Коммерсантъ», считают, что в перспективе мировой рынок труда может оказаться рынком соискателя, а не работодателя: компании будут вынуждены повышать зарплатные предложения и совершенствовать условия труда, в конкурентной борьбе за соискателей. По той простой причине, что из-за пандемии мировой рынок труда, по подсчетам американских экспертов, потерял 200 млн человек экономически активного населения, которые перестали работать либо по собственной инициативе — в силу превышения размера новых социальных пособий над размером зарплат, либо вынужденно — в силу необходимости ухода за родственниками и детьми, поскольку во время пандемии многие государственные социальные институты перестали работать.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

За этот сложный пандемийный период изменился и взгляд на условия работы. 92% респондентов заявили, что ожидают от работодателей большей гибкости в определении места работы, а 76% — в расписании рабочих часов, до половины опрошенных откажутся от рабочего предложения, если компания не разделяет их взгляды по отношению к устойчивому развитию, а около трети участников отметили, что учитывают этот фактор с самого начала процесса поиска новой работы. Помимо того, часть работников посчитала, что в условиях пандемии работать по старым условиям невозможно, и временно ушла с рынка труда, ожидая роста зарплат или реорганизации занятости. А дистанционный режим занятости не оказался, как ожидалось, более комфортным: 41% опрошенных BCG работников заявили об ухудшении самочувствия за последний год, и только 23% посчитали его улучшившимся. Успешность найма сотрудников, резюмирует агентство, будет зависеть не только от предложения высоких зарплат, но и социальных благ, а также удовлетворения требований соискателя к корпоративной культуре и ценностям. Однако стоит отметить, что анализ международного агентства строится на данных американского и усредненного мирового рынков труда, и речь в первую очередь идет о специалистах в возрасте 30−35 лет.

Судя по данным опроса компании CIPHR, опубликованным изданием «Российская газета», британские работодатели либо ничего не слышали о прогнозах Boston Consulting Group, либо не сталкивались с обозначенными проблемами. Во всяком случае, у них иной взгляд на занятость сотрудников: 68% из 150 опрошенных в Великобритании компаний задумались над снижением «удаленщикам» заработных плат по сравнению с офисными работниками при том, что ранее из-за массового перехода на дистанционный режим работы в разгар пандемии 86% работодателей или сократили, или приостановили, или вовсе отменили так называемые «географические надбавки» — выплаты, зависящие от расходов на проживание в том или ином районе страны. Причем снизить зарплату за работу из дома хотят и для британских госслужащих. Как заявил газете Daily Mail один из членов кабинета министров страны, пишет издание, несправедливо, когда люди, сидящие дома, получают столько же, сколько их коллеги, которые ежедневно тратят деньги на путь до офиса и обратно. Де-факто они, по его мнению, получили прибавку к зарплате. Примечательно, что британские ведомства пока самостоятельно решают, как и когда возвращать людей в офисы, и сотрудники ряда организаций без труда и принуждения возвращаются к прежнему режиму работы.

Павел Редин ИА Красная Весна Удаленная работа

Удивляет, что, несмотря опять же на прогноз американской BCG, американская же Google намерена сократить зарплату дистанционных сотрудников, но изменения коснутся только тех, кто работает за пределами того города, где находится их офис. Похожий принцип оплаты труда планируют применять Facebook и Twitter. Правда, власти ряда небольших городов в США решили извлечь свою выгоду из такой ситуации, предлагая денежные вознаграждения тем, кто готов переехать: «удаленщикам», поселившимся, например, в Северо-Западном Арканзасе, предлагают до 20 тысяч долларов. А вот ситуация в Германии хотя и не вполне, но близка к прогнозу: как отмечает издание Handelsblatt, немецкие финансисты, в отличие, к примеру, от своих американских коллег, вовсе не стремятся к полноценному возрождению офисной жизни. Хотя «удаленка» не прописана в трудовых контрактах, многие шефы идут навстречу подчиненным и официально предоставляют им гибридный или полностью дистанционный график работы. По данным Института экономических исследований в Мюнхене, сейчас лишь каждый четвертый сотрудник полностью или частично работает из дома. По мнению эксперта института Жана-Виктора Алипура, пока граждан не приходится стимулировать для возврата в офисы: для большинства мотивацией является живое общение с коллегами. Но есть и исключения: некоторые работодатели заманивают засидевшихся дома сотрудников переездом в новые здания с собственными тренажерными залами и даже пабами. Во Франции же, по мнению адвоката Фредерика Калино, которое «Российская газета» публикует со ссылкой на издание Le Poin, теоретически переход на стопроцентную удаленную работу может сказаться на разнице в уровне зарплат, но на практике полностью удаленная работа может удовлетворить часть работодателей, у которых отпадет надобность в аренде офисных помещений.

Стоит напомнить как в ноябре прошлого года издание Lenta.ru со ссылкой на BBC News сообщало о том, что крупнейший финансовый конгломерат Германии — Deutsche Bank — предлагал ввести новый налог для сотрудников, которые работают на «удаленке». Размер налога аналитики банка рекомендовали установить на уровне 5%, а собранные средства направлять на поддержку работников, у которых нет возможности оставаться дома. Было подсчитано, что для США, где средняя зарплата сотрудника на «удаленке» составляет 55 тысяч долларов в год, налог в 5% будет равен 10 дол. за рабочий день, что сравнимо с суммой, затрачиваемой сотрудником на дорогу до работы и обратно, а также на питание в течение дня. В Великобритании при зарплате «удаленщика» в 35 тыс. фунтов стерлингов в год отчисления по налогу могут составить 7,5 дол. в рабочий день. Стратег банка Люк Темплман объяснял, что налог надо вводить в любом случае, но пандемия коронавируса сделала проблему более очевидной. Нынешняя ситуация, как он тогда отмечал, идет на пользу тем, кто работает из дома, но угрожает доходам и здоровью остальных сотрудников. По словам Темплмана, «удаленщики» вносят в экономику меньший вклад, но получают больше выгоды. В первую очередь, считает он, выгоду от налога должны получить беднейшие работники. В США это те, кто получает меньше 30 тысяч долларов в год, в Германии — меньше 12,5 тысячи евро в год. Для них следует ввести специальные гранты.

(сс) mwitt1337 Офисные работники

Судя по всему, в мире идея немецкого конгломерата не осталась незамеченной. Новые зарплатные стратегии, о которых, согласно опросу компании CIPHR, задумались компании в Великобритании и ряд других иностранных организаций, по своей сути недалеки от предлагавшегося Deutsche Bank налогообложения. Намерены ли эти компании просто сэкономить на зарплатах своих сотрудников или распорядиться вырученными таким образом деньгами в пользу бедных, вопрос пока открытый. Но, возможно, им придется еще столкнуться с сопротивлением со стороны сотрудников, которые также могут подсчитать собственные расходы от своего рода организации «офиса» у себя на дому, особенно на фоне роста цен на энергоресурсы.

В России, напомним, переход в разгар пандемии на дистанционный режим работы сопровождался, наоборот, введением изменений в трудовое законодательство, предполагающих ряд компенсаций сотрудникам тех или иных расходов, например, по использованию оборудования или платы за интернет. Всё, конечно, индивидуально и зависит от условий работы, но тем не менее эти самые законодательные изменения запрещают снижать зарплату работникам, работающим дистанционно. На сегодняшний же день, как указывает «Российская газета» со ссылкой на данные Минтруда, в стране удаленно трудится каждый двадцатый сотрудник. Опрос HeadHunter показывает другие цифры: 11% «удаленщиков» и 13% — в гибридном формате. По мнению экспертов, средняя зарплата у тех, кто работает из дома и в офисе, существенно не отличается. Росстат называет сумму в неполные 59 тысяч рублей, удаленные вакансии можно найти с окладами от 47 до 108 тыс. рублей в месяц, большинство предложений на уровне 55−65 тыс. рублей. При этом, как подчеркнул эксперт издания, при неправомерном одностороннем снижении зарплаты со стороны работодателя работник может обратиться в трудовую инспекцию. Работодателю в таком случае грозит штраф в размере до 80 тыс рублей, а при повторном нарушении — до 200 тыс рублей. Если, конечно, зарплата белая и заключен трудовой, а не гражданско-правовой договор. Правда, другие эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что сейчас распространена практика по трудоустройству новых сотрудников на дистанционный режим работы с установлением меньшей зарплаты, но и предусматривающий частичную занятость. При этом многим соискателям удобнее именно этот вариант, чем работа в офисе с полной занятостью. Что касается самого по себе отношения сторон к работе на дому, то, как рассказал изданию один из представителей российской ИТ-компании, и работодатели, и сотрудники, уже почти полтора года работающие в удаленном режиме, нашли множество плюсов в таком формате и возвращать всех обратно в офисы не торопятся. Причем для сотрудников сохранены все корпоративные программы. Между тем также отмечается, что наиболее пострадавшими от дистанционного режима работы оказались жители крупных городов: фактор физической близости к офису перестал играть решающую роль, а конкуренция за вакансию за счет удаленных кандидатов из других городов заметно возросла.

Дарья Драй ИА REGNUM На работу

Banki.ru приводят данные опроса сервиса SuperJob, согласно которым при выборе работы россияне в первую очередь учитывают уровень зарплаты (принципиально важен для 59% опрошенных), на втором месте — степень адекватности руководства (для 38%), на третьем — стабильность компании (для 35%). Примечательно, что только 13% подчеркнули, что хотели бы иметь гарантии сохранения баланса работы и личной жизни. Примечательно, потому как главной повесткой в России является демографическая ситуация. 10% опрошенных считают значимыми интересные рабочие задачи и достойный компенсационный пакет (ДМС, оплата питания, проезда и т. п.) Высокий уровень оплаты труда чаще важен для россиян, уже имеющих доход свыше 80 тыс. рублей (71% опрошенных). Размер заработной платы на первом месте у всех, но у мужчин — чаще, чем у женщин (63% и 56% соответственно). Опрос проводился 28 июля — 14 августа 2021 года. Было опрошено 1,6 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет во всех федеральных округах страны.

В свою очередь издание «Коммерсантъ» указывает, что за первые 6 месяцев этого года уровень безработицы в РФ сократился с 5,8% до 4,8%, а число вакансий выросло как на коммерческих рекрутинговых площадках, так и в государственных службах занятости. Российские соискатели, как и зарубежные, заинтересованы в гибридной занятости, при которой возможность работать из дома должна сочетаться с доступом в офис, где можно проводить встречи или работать два-три дня в неделю. По данным «Работа.ру» и «СберИндекс», которые публикует издание, в первом полугодии повышение спроса на трудовые ресурсы совпало по времени с ускорением инфляции, что привело к росту зарплат в ряде отраслей. Больше всего увеличились объемы выплат в наиболее пострадавших от пандемии отраслях — в сфере общепита и гостиничном бизнесе (на 46,4%), а также в индустрии развлечений (на 23,5%). Третье место по динамике фонда оплаты труда (ФОТ) заняла строительная отрасль, где прирост составил 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По оценке Superjob, максимальный прирост зарплат с начала этого года показала IT-отрасль, где зарплаты в номинальном выражении выросли на 13,8%. Вероятно, заметим, сказалась различного рода поддержка, оказываемая государством компаниям.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

Надо сказать, что это только начало пути по осознанию в практической плоскости проблем, которые принесла пандемия. Дистанционный режим работы сказался не только на расстановке сил на рынке труда, но и в целом меняет структуру потребления. Масштабы, например, той же загрузки общественной транспортной системы и спроса на офисные помещения еще, вероятно, только предстоит оценить.