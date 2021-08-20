Вонючий, удушающий, смертельный — так характеризуют жители Рязани воздух в городе. О каких бы успехах региона ни рассказал на своей странице в социальной сети губернатор Николай Любимов, пользователи ежедневно просят его разобраться с запахом в областном центре.

Дарья Антонова ИА REGNUM В противогазе

Вот глава региона посетил Спасский район, где осмотрел современный животноводческий комплекс молочного направления и пообещал «поддерживать бизнес, который вкладывает ресурсы в развитие производства в районах».

«Увеличить производство свежего воздуха там в планах нет?» — спрашивает Алёна Х.

«Рязань который год задыхается от чудовищных выбросов. Люди звонят, пишут, выходят на пикеты. Не верится, что источник не установлен. Что это? Какие причины отсутствия реагирования и устранения причин этой вони? Неужели деньги дороже здоровья?» — удивляется Иван Д.

«Пообщался с жителями Спасского района, он меняется в лучшую сторону. Благоустроена площадь Победы с мемориалом павшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Панино приведена в порядок территория Дома культуры. Сам ДК сохранен, здесь проводятся праздники, концерты, занятия для детей и взрослых», — пишет губернатор.

«А Рязань вот не меняется. Которую неделю пахнет не пойми чем. Дышать невозможно», — замечает Елена З.

«В Рязани тоже всё меняется, если раньше воняло только в Дашках, то теперь воняет по всему городу. Прогресс однако…» — возражает Василий П.

«Когда начнём дышать чистым воздухом?» — интересуется Алёнка С.

«Гордость нашего края — питомник редких видов журавлей в Окском заповеднике. Здесь содержатся все семь видов, обитающих в России. Но главная задача специалистов — восстановление редких птиц: стерха и японского журавля», — рассказывает Николай Любимов.

Kremlin.ru Николай Любимов

«Гордость нашего края — город Рязань! Аж слёзы наворачиваются на глазах. Вот как только окно откроешь. Так сразу слёзы из глаз», — парирует Антон П.

«Дикость какая-то. Город задыхается — губернатор постит про журавлей!» — сердится Екатерина И.

«Большое уважение людям, помогающим журавлям! Хотелось бы, чтобы Николай Викторович также полюбил прекрасных рязанских голубей, ибо от страшных выбросов они ходят чуть живые. И, да, ноябрь скоро, а это трагический для них месяц. Сколько их погибло в прошлом году… Позор этой власти, имитирующей любовь к журавлям, игнорируя законные требования людей касательно безопасности воздуха», — считает Светлана Е.

«Народ, кто там шарит в петициях! Создайте уже обращение к Путину о содействии переезда всей администрации Рязани на Южный промузел, раз они так защищают РНПЗ [Рязанский нефтеперерабатывающий завод] и т. д., мол, они хорошие налоги перечисляют городу, бла-бла-бла… Вот пусть и переезжают к ним под бок», — просит Алексей Г.

(сс) Максим Шанин Здание правительства Рязанской области

Обсуждение проектов на инвестиционном форуме. «Деловая атмосфера это, конечно, хорошо. А обычная? В нашем городе нечем дышать!» — напоминает Алла С.

Представлена Стратегия развития отрасли культуры Рязанской области. «Всё это здорово! Когда будет комментарий по состоянию воздуха в Рязани лично от губернатора. Решите проблему!» — пользователи поддерживают лайками Анну Х.

На странице губернатора региональное министерство природопользования отвечает, что «реагирует на все жалобы рязанцев о неприятном запахе, анализирует их и учитывает при подготовке информации в федеральные службы в сфере природопользования».

«Мы принимаем участие в мониторинге атмосферного воздуха. Отбор проб осуществляется в автоматическом режиме стационарными постами экологической лабораторией. Данные с постов поступают и хранятся на сервере. Стационарные посты расположены в мкр. Канищево, Дашково-Песочне, в районе Рязанского кремля. Информация обо всех превышениях ПДК в атмосферном воздухе еженедельно размещается на нашем сайте, находится в общем доступе, а также регулярно направляется нами в Роспотребнадзор и в Росприроднадзор», — поясняет ведомство.

«Сколько лет вам ещё потребуется на анализ и подготовку? Где ваша совесть?» — обращается к ведомству Ольга К.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Выбросы

«У нас плохо с воздухом. Примите уже меры. И даже если власти ничего не могут поделать с предприятиями, подлежащими федеральному надзору, то нужны официальные оперативные оповещения о выбросах и превышениях пдк, чтобы мы могли закрыть окна и не выходить на улицу, либо не возвращаться в город, это небезопасно. Какие ещё нужны действия, чтобы занялись проблемой, а не отписками?» — отмечает Татьяна К.

«Вот сижу и думаю, зачем нам все эти экологические службы, которые ничего не находят. А если ничего не находят, то воздух должен быть чистый! Но он грязный, значит, кто-то недорабатывает или кто-то кого-то покрывает, тут вот и смущает, что этот вопрос не очень волнует ни губернатора, ни мэра, ни других чиновников», — сокрушается Вадим К.