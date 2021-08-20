Проправительственные польские издания после того, как Вашингтон на деле стал реализовывать решение о выводе своих военных из Афганистана, заговорили о том, что Польше нужен «план Б». Как заявил в интервью порталу Niezalezna профессор Збигнев Левицкий, неконтролируемый уход американцев из Афганистана показал, что «Соединенные Штаты не вполне надежны», и они способны предпринимать действия «в интересах своей внутренней политики, за которые могут заплатить отдельные государства, что слишком тесно связаны с Вашингтоном и считали альянс с ним стабильным и безопасным. Это может иметь большие последствия для будущей политики очень многих стран, которые, так сказать, «кладут все яйца в одну корзину». И к этому придется отнестись очень серьезно, включая, конечно, Польшу! Я не говорю, что не стоит связываться с США, но надо иметь «план Б» на случай «если».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Однако прежде правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) необходимо определиться с тем, является ли ситуация настолько серьезной, чтобы начать разрабатывать «план Б» в принципе. Мнения в экспертном сообществе, которое обслуживает PiS, по этому вопросу разделились. Есть влиятельные советники и консультанты, которые продолжают уверять руководство «Права и Справедливости» в том, что приход Джо Байдена в Белый дом и его курс — это аномалия. Что на очередных выборах в Конгресс республиканцы могут одержать победу и взять под свой контроль палату представителей, чтобы оттуда начать корректировать внешнюю политику США, а затем и вовсе президентом станет такой человек, который обратится к наследию Трампа. И все вернется на круги своя, Польша вновь окажется «стратегическим партнером» Вашингтона в ситуации, когда он будет противостоять Германии, что также приведет к сдерживанию России. Вместе с тем хватает и тех, кто уверен, что даже тот или иной республиканец, который сменит Байдена, не будет оспаривать его внешнеполитическую повестку, а значит, продолжится формирование «концерта держав» и выстраивание глобального антикитайского блока, в котором Польша будет на третьих-четвертых ролях.

(сс) Matt Johnson Джо Байден

Отсюда рост интереса к суждениям той части польского экспертного сообщества, которая предлагает рассмотреть перспективу выживания Польши во внеблоковом состоянии (ее самыми заметными приверженцами являются политологи Яцек Бартощак и Марек Будзиш). Это своего рода «реалистичная школа», предлагающая не руководствоваться представлениями об альянсах ценностей, а обращать внимание на состояние вооруженных сил, экономический и демографический потенциал и национальные интересы как своей страны, так и потенциальных союзников и противников. В этом контексте внимание предлагается сосредоточить на утверждении нового места Польши в региональном пространстве бывшей Речи Посполитой и Центральной Европы. Это означает, что Варшава должна резко нарастить расходы на вооружение, причем не делать ставку исключительно на продукцию американского военно-промышленного комплекса. Превратиться из «импортера безопасности» в «экспортера безопасности», пояснив возможным потребителям ее (например, Украине и Литве), что союзнические обязательства Польши имеют свою цену и не являются чем-то раз и навсегда гарантированным. Главным геополитическим конкурентом в данном концепции видится Россия, которой нужно обязательно «противостоять», в том числе выстраиванием системы сдерживания из различных стран региона.

Заинтересует ли этот подход, опровергающий базовые постулаты польской политики последних лет о важности американских гарантий Польше в сфере безопасности, безальтернативности пребывания страны в НАТО и Европейском союзе, правящую партию? Пока сказать сложно, но подвижки в данном направлении есть. Хотя понятно, что желающие «пересидеть» Байдена тоже имеют свои убедительные аргументы. Дело в том, что «план Трампа», на возобновление реализации которого рассчитывают его польские сторонники, выглядит довольно соблазнительным для Варшавы. В интервью правительственному Польскому агентству печати (PAP) его на днях описал профессор Антонио Хосе Тело из Военной академии в Лиссабоне. По его мнению, Трамп рассматривал возможность выработки прагматичного соглашения с Пекином, которое, не вдаваясь в идеологические вопросы, позволило бы создать коалицию из двух самых сильных стран в мире. С этой точки зрения «проект «Северный поток — 2» должен был быть для американцев неблагоприятным» явлением. То есть одним ударом решались сразу две проблемы в видении «Права и Справедливости» — серьезные сложности начались бы у Германии и России.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

Но крайне сомнительно, что Вашингтон в принципе пошел бы на открытие сразу двух фронтов, российского и немецкого. Как тогда, так и сейчас. Для Варшавы это означает, что ее «план Б» должен учитывать возможность опоры в региональных раскладах на Берлин и/или Москву. С ходу опровергать разворот на российском направлении оснований пока нет. На днях посольство Польши в России опубликовало в своем Twitter фотографию пообщавшихся в Москве польского посла Кшиштофа Краевского и китайского посла Чжан Ханьхуэя, сопроводив ее интригующей надписью: «Геополитика и дипломатия: интересная встреча». Что бы все это значило?