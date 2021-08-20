Самурайское приключение Ghost of Tsushima обрело второе дыхание. Наделав немало шума в 2020 году, высоко оценённая игра от Sucker Punch получила «режиссёрскую версию» с новым контентом, множеством исправлений и полной поддержкой всех главных особенностей консоли PlayStation 5. Получится ли у разработчиков заманить геймеров историей Дзина Сакаи во второй раз — читайте в материале.

Ghost of Tsushima

Релиз Ghost of Tsushima: Director’s Cut состоялся сегодня, 20 августа. Рядовые геймеры пока не успели прогуляться по обновлённой Цусиме, однако профильная пресса уже оценила игру по достоинству. Согласно данным агрегатора Metacritic, критики поставили «режиссёрской версии» 88 баллов из 100 возможных — для сравнения: такой же оценки удостоены Sekiro: Shadows Die Twice, Assassin's Creed Brotherhood и оригинальная Crash Team Racing.

Больше всего критики хвалят дополнение «Остров Икки», которое позиционировалось как главное нововведение «режиссёрской версии». По словам рецензентов, оно удивит игроков как масштабом, так и глубиной проработки.

«Остров Ики» проработан на совесть, в нём много нового оригинального контента, который не ощущается высосанным из пальца. Видно, что разработчики подошли к созданию дополнения со всей ответственностью, чтобы подарить поклонникам еще несколько десятков часов наслаждения любимой игрой», — GameMag.

Цитата из видео на YouTube Геймплей Ghost of Tsushima

«Дополнение с островом Икки предоставляет игрокам ещё больше того, чем они наслаждались во время оригинального релиза. Новое приключение отправляет Дзина Сакаи в путешествие, полное размышлений и примирения, со множеством прекрасных запоминающихся моментов и новыми очень крутыми предметами снаряжения», — Press Start Australia.

«Остров Икки» определённо стоит своих денег. Дополнение предоставляет Дзину ещё один внушительный фрагмент красочного японского пейзажа для изучения и при этом позволяет игрокам как следует покопаться в прошлом протагониста. Просто фантастический набор сюжетных миссий и побочных заданий сделает эту экскурсию незабываемой. А если прибавить к этому и основную кампанию Ghost of Tsushima, то игра совершенно точно становится обязательной к покупке», — Push Square.

Некоторые критики также отметили, что версия игры для PlayStation 5 дарит совершенно новые ощущения от геймплея — во многом благодаря использованию контроллера DualSense.

«Версия для PlayStation 5 позволяет с головой окунуться в мир игры, а функции геймпада DualSense делают экшен куда более энергичным. Это самая лучшая версия игры Sucker Punch», — Carole Quintaine.

«Тех функций, что были добавлены — 3D-звук и поддержка DualSense, — уже достаточно, чтобы оправдать цену дополнения для тех, кто уже владеет оригинальной игрой», — GameSpew.

«Режиссёрская версия Ghost of Tsushima улучшает все технические аспекты игры на PlayStation 5. Не только в плане визуала, но и на техническом уровне: с быстрыми загрузками и замечательными фишками контроллера DualSense. Теперь игра выглядит великолепно в 4К-разрешении, однако внешних улучшений всё ещё не так много», — TierraGamer.

Цитата из видео на YouTube Геймплей Ghost of Tsushima

О том, что «режиссёрской версии» проекта не хватает визуальных изменений, пишут и другие издания.

«Наше главное разочарование заключается в отсутствии каких-либо важных визуальных апгрейдов для этой версии», — пишет Vandal.

Однако критики сходятся в одном — выпуск «режиссёрской версии» стал не просто очередной попыткой собрать деньги с фанатов, а серьёзным расширением и без того достойной игры и обладателя десятка престижных наград. Дополнению не хватает серьёзных геймплейных нововведений, но вместо этого оно предлагает увлекательную историю, которая позволяет лучше разобраться в характере протагониста. Теперь остаётся лишь дождаться оценок от геймеров — которые, как это обычно бывает, сильно отличаются от мнения критиков. Впрочем, вспоминая, как тепло приняли оригинальную Ghost of Tsushima, разработчикам из Sucker Punch нечего страшиться.