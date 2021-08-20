В дни 30-летия ГКЧП вновь ожили события последнего года Советского Союза. Исчезнувшую, но живущую по-прежнему в сердцах страну тогда пытались спасти, причём не только путчисты. Обсуждались новые формы единого государства, которое, конечно, уже не являлось бы СССР, но могло сохранить географические границы. Представим, что такое государство удалось бы создать, и оно в целом повторило постсоветский путь стран бывшего СССР. Исключим междоусобицы и войны, вызванные национализмом, которых, очевидно, было уже не избежать. И рассмотрим только один аспект — демографию.

Демография

Население СССР в 1990 году превышало 290 млн человек. По республикам соотношение было таким, в тыс. человек: РСФСР — 148 543; Украина — 51 944; Белорусская ССР — 10 260; Республика Узбекистан — 20 708; Казахская ССР — 16 793; Республика Грузия — 5464; Азербайджанская Республика — 7137; Литовская Республика — 3728; Республика Молдавия — 4367; Латвийская Республика — 2681; Республика Киргизия — 4422; Республика Таджикистан — 5358; Республика Армения — 3376; Туркменская ССР — 3714; Эстонская Республика — 1582.

Население стран бывшего СССР в 2020 году (или в соседние 2019 и 2021 годы), в тыс. человек: Россия — 146 745; Украина — 41 732; Белоруссия — 9410; Узбекистан — 34 036; Казахстан — 18 632; Грузия — 3716; Азербайджан — 10 073; Литва — 2794; Молдавия — 3546; Латвия — 1908; Киргизия — 6389; Таджикистан — 9504; Армения — 2959; Туркмения — 6031; Эстония — 1330. Без учёта остались Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия. Всего в 2020 году все постсоветские государства, как подсчитали некоторые источники, населяло почти 299 млн человек. Однако цифры могут быть не точными, поскольку из-за миграционных процессов одного гражданина могут учитывать сразу в двух странах.

Prince Roy Занятия в детском саду. Душанбе

Что мы видим? При примерном сохранении общей численности сильно изменилась структура. В то время как некоторые страны сильно теряли население, в других произошёл бэби-бум. Особенно успешен Таджикистан, практически удвоившийся. Россия с небольшим снижением численности оказалась в середине. За 30 лет совокупное население Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении увеличилось в полтора раза — с 50 995 тыс. человек до 74 592 тыс. человек.

Более точной картину рисует статистика рождаемости. За год в Узбекистане появляется на свет более 800 тыс. детей, в Таджикистане — почти 300 тысяч, в Киргизии — более 170 тысяч. В России в 2020 году родились 1 млн 435 тыс. детей. Демограф-эксперт Алексей Ракшасообщал, что рождаемость в четырёх странах Туркестана — в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и Туркменистане — в 2020 году выше, чем в России. При этом в 1950 году в четырех республиках рождалось в девять раз меньше детей, чем в РСФСР.

Но даже этот временный паритет не совсем справедлив. Врачи роддомов Москвы и Подмосковья в частных беседах рассказывают о высокой доле рожениц из бывших союзных республик. Некоторые из них имеют иностранное гражданство, другие — российское. И даже с гражданством РФ зачастую живут у себя на родине, приезжая лишь за медицинской процедурой, перед которой оформляют в столице временную регистрацию. Причём ситуация сохраняется много лет, и раньше на эту тему говорили охотнее. Телеканал НТВ в 2012 году свою статистику вывел в заголовок сюжета: «Интересное положение: две трети рожениц в Москве — мигрантки». РИА Новости в 2010 году сдержанно сообщило о 30%. Свежих данных нет, однако не исключено, что нам уже сейчас активно «помогают» выправлять демографическую ситуацию.

В объединённом идеологией СССР численность населения росла повсеместно, сейчас же очевиден перекос. Рассчитывать, что в республиках Туркестана, окажись они в новом образовании, также случилось бы «либеральное перевоспитание» и снижение рождаемости, не приходится. Хотя бы на примере мусульманских регионов в составе современной России, которые тоже показывают уверенный рост численности населения. Вместе могут развиваться только равные, поэтому дальнейшее предугадать нетрудно — одни этносы попросту заместят другие или растворят их в себе.

Kremlin.ru В роддоме

Пока статистика Росстата неумолима — в РФ продолжает снижаться рождаемость. В первом полугодии 2021 года в России родились 678,1 тыс. детей, что меньше, чем в январе — июне 2020 года, когда появились на свет 680 тыс. 974 малышей. В начале августа президент Владимир Путин дал правительству поручение изменить демографическую ситуацию. Глава государства отметил, что должен быть достигнут «выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года». Ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.

Казалось бы, в России запущены масштабные меры поддержки семей, почему они не дают эффекта? Ответ на поверхности — социальные выплаты работают, но именно как социальные выплаты. То есть снижают нуждаемость и остроту проблем в этой сфере. Чтобы добиться роста рождаемости, нужны другие, более неординарные решения, глубоко проникающие в причины кризисной ситуации. Способно ли на них правительство? Пока оснований на это рассчитывать нет.