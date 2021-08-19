Заявление главы Минцифры Максута Шадаева о том, что власти планируют принять решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты до конца 2021 года, но процедура не будет обязательной, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 19 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровой террор

»Сначала чипируют паспорт, но потом выясниться, что люди — глупые, паспорта теряют, значит, надо чипировать их внутрь тела», — пишет Олег Е.

Многие пользователи оказались напуганы данными планами российского правительства. Люди беспокоятся, что они попадут под абсолютный контроль государственной машины, без права полноценной свободной жизни.

«Вот вам и внедрение тотального цифрового контроля. Скоро людей загонят в электронный концлагерь! Дадут лопату в руки и заставят копать себе могилу. Сотню лет жили с паспортами и никого ничего не волновало, а после пандемии чиновники как с цепи сорвались, хотят лишить людей воли», — поделилась своим мнением Татьяна М.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные современные новшества сделают жизнь российского народа намного более комфортной.

«А чем вам не нравится идея карты? Удобно же ведь: все документы на одной карточке, не надо таскать кучу всего! Это прогресс, и ему надо следовать!» — считает Илья З.

Часть людей считает, что замена паспорта его цифровой версией пугает людей в силу того, что данные граждан могут попасть в руки злоумышленников.

«Если бы не постоянные рассказы о взломах да мошенничествах с чужими данными и оформлением на них кредитов и т.д., мошенническими обзвонами по проданным базам данных, то, может, и восприняли бы эту новость как высокотехнологичную разработку для граждан. Но порядка и законов нормальных в интернет-сфере не наблюдается, а с головой выдавать свои данные в смартпаспорте всем как-то страшно», — отмечает Виктория Ц.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США В цифровом мире

Ряд пользователей указывает на то, что физическая версия паспорта является намного более надёжным и безопасным документом.

«Не должно быть такого никогда. Дабы избежать мошенничества, подпись должна ставиться только лично и в присутствии свидетелей. Никаких сделок в принципе не должно быть без прямого участия собственника. Отпечатки пальцев вообще непонятно зачем нужны, ведь эта карточка должна идентифицировать личность, а не использоваться для базы отпечатков», — написал Дмитрий Е.

Нашлись и те, кто убеждены, что добровольность и необязательность перехода с физических паспортов на цифровые в российских реалиях легко обернётся для населения откровенно принудительной заменой.

«Всё будет так, как с прививкой: «добровольно», но принудительно. Кого вы слушаете? Власть? Тут всё очевидно. Вас никто спрашивать не станет: придёте паспорт менять, а альтернативы чипу не будет», — предполагает Светлана М.

Напомним, 18 августа глава Минцифры Максут Шадаев заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что власти планируют принять решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты до конца 2021 года, но процедура не будет обязательной.