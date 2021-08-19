Заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что политическая сила намерена в случае победы на сентябрьских выборах в Госдуму первым делом принять законопроект о снижении пенсионного возраста в России, стало поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 19 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

»Выборы, конечно, всегда сопрягаются с внезапным желанием депутатов заняться интересами простых людей. Ну и пускай, хоть так, лучше, чем ничего. Решение КПРФ взяться за самую болезненную реформу для российского народа — это стратегическая верная инициатива», — пишет Иван Е.

Многие пользователи позитивно отнеслись к подобным намерениям лидера Коммунистической партии Российской Федерации. Люди убеждены, что пенсионная реформа носит откровенный антинародный характер и должна быть отменена.

«КПРФ молодцы, надеюсь, что смогут продвинуть законопроект и вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Интересно, кто будет партию власти поддерживать после изменений в Конституции и пенсионной реформы?» — задаётся вопросом Владимир С.

Duma.gov.ru Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в Госдуме.

Некоторые комментаторы отмечают, что вслед за отменой поднятия возраста выхода на пенсию в стране могут последовать и другие, более радикальные изменения.

«В таком случае придётся весь Совфед разогнать, а всех членов осудить как «врагов народа», кроме того, все заграничные счета и недвижимость этих «врагов народа» нужно будет экспроприировать», — предполагает Владимир Л.

Часть людей считает, что Зюганов, как и партия под его руководством, при должном желании могли бы не допустить принятия пенсионной реформы в России, но теперь же они пытаются откатить ситуацию назад.

«Популисты. Что народу душу греет, то они и говорят. Только почему они не остановили пенсионную реформу? Были все шансы поднять народную волну, но решили не шуметь. Сейчас же электорат привлекают плюшкой», — отмечает Александр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что власть имущие не дадут людям вернуть себе рычаги управления своей страной, поэтому надежда только на помощь свыше.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

«Финансовым воротилам мира надо, чтобы мы работали до самой смерти, как скот, да ещё и были чипированными. Зюганов ничего не сможет, как и Путин ничего не смог. Нам может помочь только чудо!» — считает Светлана М.

Нашлись и те, кто убеждены, что российскому народу остался один шанс отменить пенсионную реформу, отдать свой голос за тех кандидатов, которые выступают с позиции интересов простых людей.

«Все боятся выборов: и власть, и народ, и политики, и чиновники. Боятся событий после выборов. Да и мы в смятении, голосовать или бойкотировать. Одни агитируют за бойкот, потому что нет смысла играть с напёрсточниками, другие за КПРФ, третьи за микроскопические партии. А ведь выборы судьбоносные могут оказаться. Как мы больше можем повлиять на ситуацию: голосованием или бойкотом? В том и другом случае мы руководствуемся тем, что так хотим выразить свое суждение и изменить положение в стране. Но как будет эффективнее? Что скажем детям? Мол, мы брезгливо не стали пачкать руки в игре с напёрсточниками? Оценят ли дети такую позицию остаться чистенькими, не попытавшись ничего изменить мирным путём? Думается, надо идти голосовать на избирательные участки. Голосовать, за кого считаете нужным», — поделилась своим мнением Лариса Ч.

Напомним, 18 августа лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил на пресс-конференции, что политическая сила намерена в случае победы на сентябрьских выборах в Госдуму первым делом принять законопроект о снижении пенсионного возраста в России.