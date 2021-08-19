32% жителей Украины сожалеют о распаде СССР. Об этом говорится в результатах опроса, опубликованныхм 19 августа социологическим центром «Рейтинг». Больше всего о распаде Советского Союза сожалеют жители юго-восточных областей Украины, а также представители старшего поколения. 61% опрошенных придерживаются иной точки зрения. 52% опрошенных считают, что СССР нейтрально повлиял на Украину, 23% считают, что Советский Союз негативно повлиял на Украину. 18% считают, что позитивно. Кроме того, 43% считают, что в СССР уровень жизни был выше, и мнение стольких же противоположно.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Фреска в на станции Киевская в метро Москвы

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Результаты социологического опроса обсудили читатели телеграм-каналов «Леся из СТРАНЫ» и «Украина 24/7». Среди комментирующих встречались те, кто крайне негативно отзывался об Советском Союзе, опираясь на украинскую пропаганду о том, что УССР якобы была «оккупирована». Некоторые отметили, что были как положительные, так и отрицательные моменты, но Украина вне СССР не получила бы того (речь об инфраструктуре), что страна получила от СССР.

«Что жалеть, надо обратно империю собрать, и будет зашибись», — отреагировал Serg.

«Насколько можно быть уверенным, что люди отвечали искренне и не боясь, что данные людей, сожалевших о распаде СССР, не передадут, например, националистам?» — спросил Anybody.

«Опросы нужно правильно делать и спрашивать от 50+ — тех, кто реально помнит СССР, а не уже его развал со всеми бедами и нищетой», — считает Alisa Fox.

«Жалеете ли вы, что из социалистического строя попали в рабовладельческо-олигархический? Так точнее вопрос звучал бы!» — написал Данила Б.

Подпольная листовка Интердвижения Донбасса против независимости Украины, 1991 год

«В далёком 1991 году тогдашние националисты (сепаратисты) кричали, что сейчас Украина выйдет из СССР, перестанет кормить Россию и заживёт, как вторая Франция. Прошло уже больше четверти века, а Франция так и не наступила. Видимо, проскочили поворот на Францию», — иронизирует MoonSpell 13 .

«Хоть и не жила в СССР, но сужу о том времени по рассказам родных. Тоже жалею, что он распался. Да и в целом по городу видно, что тогда лучше время было, а сейчас заводы, которые тогда давали 20 тыс. рабочий мест, лежат в руинах. И фильмы тогда лучше были. И отношение к людям. В общем жаль… Кто хочет видеть плохое — видит лишь плохое. Да, СССР «рождался в крови», но, слава Богу, и войну пережили, и первого человека в космос запустили, и в целом были сильным дружным государством. И уж точно люди не платили за коммуналку по ползарплаты и не работали по 12−16 часов в день, и на море мои дедушка с бабушкой, слава Богу, каждый год ездили, и квартиру им дали. А сейчас ты государству не нужен, крутись как хочешь. В больницу тоже без тысяч не приходи», — добавила одна из читательниц.

«Ну на развитие Украины он (СССР — М. Р.) точно плохо не влиял», — пишет gum.

(сс) Нацгвардія України День независимости Украины в 2020 году

«Не бывает полностью минус или плюс. Репрессии, голод и т. д. — это, конечно, нелюдское. Но… построены ГЭС, атомные [электростанции], заводы, спецам раздавали квартиры. Я сам сейчас в такой живу, от бати осталась. Учеба была на уровне — это плюс. И сами вряд ли бы это сделали. Нынешняя Украина тому пример… крадут…[обманывают], но прошлое в прошлом…» — отметил Александр.

Отметим, подобный опрос 18 августа среди своей аудитории проводил оппозиционный украинский телеканала «Наш». Зрителям телеканала предлагалось ответить на вопрос «Что делать с советским прошлым?». 84% ответили, что нужно это прошлое «ценить и брать из него лучшее», 10% ответили — «было и было, давайте строить будущее», и 6% считают, что нужно окончательно «перевернуть эту страницу». Проголосовали 35 тысяч человек.

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