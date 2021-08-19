Уход аргентинца Лионеля Месси из испанской «Барселоны» — клуба, в котором аргентинец выступал с 13 лет, — окончательно захлопнул дверь в прошлое классического футбола. Того футбола, который ещё не был настолько перекормлен деньгами, а для игроков честью был вызов в национальную сборную. Почему мировой футбол настолько изменился за 20 лет, при чём тут Месси и Неймар и как убивают деньгами российский футбол?

Иван Шилов ИА REGNUM Мяч

Ящик Пандоры взломан

Первой крупной ласточкой превалирования капитала над духом игры стал переход бразильского футболиста Неймара во французский клуб «Пари Сен-Жермен». В 2017 году в связи с трансфером футболиста из «Барселоны» в ПСЖ многие эксперты усомнились в эффективности так называемого финансового фэйр-плей — системы, в рамках которой футбольные клубы не должны тратить больше, чем они заработали. В прессе появилась информация и о том, что Неймар самостоятельно выкупил свой трансфер у «Барселоны» за 222 млн евро, чтобы перейти к парижанам в обход финансовых ограничений.

Так или иначе, но трансфер бразильца во Францию состоялся — и разом обвалил систему ценников на игроков по всему миру. Ряд футбольных агентов и специалистов признавали: переход Неймара, по сути, открыл ящик Пандоры, и клубы мгновенно повысили ценник на своих футболистов. Так, если до этого громкого трансфера игрок мог стоить условные восемь млн евро, то после перехода бразильца ценник на такого футболиста поднялся до 12−13 млн — что, безусловно, в какой-то мере развязывало руки футбольным агентам и охочим до денег владельцам клубов, продающих игроков.

Всё могут короли

Согласно изначальной идее, финансовый фэйр-плей был призван ужесточить сверхприбыль и гигантские траты крупных футбольных клубов, а также привести к относительному денежному равенству. В двух словах и очень грубо говоря, схема выглядела так: клуб не может платить за покупку футболистов больше денег, чем он заработал на продаже своих игроков. Однако на деле крупные футбольные клубы постоянно ищут способы обхода ФФП посредством заключения различных хитрых спонсорских контрактов, завышенных сумм договоров, а также — как демонстрирует история с Неймаром — даже возможности покупки у клуба самого себя.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

Несмотря на попытки хитрить, футбольные функционеры всё равно находят способ наказать «обманщиков». Так, от манипуляций с ФФП санкции в виде неучастия в еврокубках и штрафов уже были наложены на «Манчестер Сити», «Рому», «Интер», «Монако», «Ростов», «Краснодар» и других.

Грянувшая в начале 2021 года пандемия коронавируса немного изменила этот подход и в какой-то мере развязала руки более мелким клубам: в УЕФА объявили о временном смягчении финансового фэйр-плей. По словам футбольных функционеров, клубы потеряли крайне много финансовых средств из-за мирового локдауна, вследствие чего их необходимо было поддержать.

Последний звоночек

Ещё один гвоздь в гроб «старого доброго футбола» внесла история с Лионелем Месси — и отчасти в ней был повинен тот самый финансовый фэйр-плей, призванный, напротив, сократить влияние денег в футболе. Аргентинец фактически попал под ограничение испанской Ла Лиги в рамках ФФП: даже пойдя на сокращение зарплаты наполовину, он не вписался в предписания по потолку зарплат для футболистов и покинул стан каталонцев.

От слёз Месси, пролитых на церемонии прощания с клубом и ретранслированных всеми мировыми СМИ, не осталось и следа по приезде в Париж. Сперва аргентинец радостно махал с балкона своим парижским почитателям, пришедшим его поприветствовать, а затем с улыбкой принял участие в пресс-конференции, посвящённой его переходу. Неудивительно: согласно информации спортивных СМИ, Месси будет получать около 40 млн евро чистыми за один сезон, а сам контракт подписан на два года с возможностью пролонгации ещё на год.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Провал лимита на легионеров

В России влияние бесконечного потока денег в полной мере ощутили на себе отечественные футболисты. Этому способствовало введение лимита на легионеров — системы ограничения участия футболистов-иностранцев в российском футбольном первенстве. Данная система переживала по своей формуле те или иные изменения в течение последних лет, и по состоянию на сегодняшний день она звучит так: в заявке каждого клуба Российской премьер-лиги может быть максимум восемь иностранных игроков (формула «8+17» — восемь легионеров и 17 российских футболистов).

Существование лимита на легионеров, как говорят специалисты, значительно расслабило российских футболистов, что неизбежно привело к падению уровня нашего футбола как в рамках национальных сборных, так и в рамках участия отечественных клубов в еврокубках. По сути, в рамках существования лимита некоторые российские футболисты понимают, что место в основном составе за ними гарантировано, особенно если отсутствует жёсткая конкуренция за позицию, и их мотивация снижается. Также лимит на легионеров привнёс в российский футбол манипуляции как с ценником на отечественных игроков, так и с уровнем их зарплат: в рамках жёсткого лимита и клубы-продавцы, и игроки могут выбивать из клубов-покупателей побольше денег, поскольку возрастает ценность «паспортистов».

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты расстраиваются пропущенному голу

Впрочем, некоторое время назад издание Daily Storm опубликовало документы, которые, как предполагается, Российский футбольный союз разослал в клубы. В рамках комплекса предложений фигурирует отмена лимита на легионеров, что, по мнению функционеров, приведёт к повышению конкуренции «паспортистов» за позицию в клубе, оздоровлению внутрироссийского рынка и отсутствию завышенных цен на игроков, а также отмены завышенных зарплат для «паспортистов».

Королевство кривых

Перекармливание футбольного рынка деньгами привело к тому, что на склоне своих карьер многие именитые футболисты начали переезжать в ряд неевропейских клубов. Так, в арабских командах в своё время поиграли Фабио Каннаваро, Рикарду Куарежма, Давид Трезеге, Лука Тони и многие другие. Аналогичная ситуация сложилась и в американской MLS, куда успели съездить Кака, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Давид Вилья, Андреа Пирло и Дидье Дрогба.

(сс) DonSimon Футболист Дидье Дрогба подписывает футбольный мяч

Что-то похожее долгие годы складывалось и в футбольной Суперлиге Китая: там нацеленность функционеров на развитие популярности футбола и повышение имиджа китайского футбола в целом привело к притоку иностранных футболистов, для которых потолок зарплат отсутствовал, а частные и государственные компании массово вкладывались в этот вид спорта, имея при этом колоссальные налоговые послабления. При этом параллельно в стране существовал и довольно жёсткий лимит на легионеров по системе «4+1» (четыре иностранца из любой страны плюс одно льготное место для игрока из Азии).

Всё изменилось в 2021 году, когда в Китае приняли решение о реформе данной системы, что привело к оттоку иностранных игроков, ранее «клюнувших» на большой заработок. Если в 2016 году в Китай уехали Халк, Тейшейра, Джексон Мартинес и другие футболисты, а спустя год игроками Суперлиги стали Оскар и Аксель Витцель, то в 2021 году некоторые спортсмены начали уезжать в обратном направлении. Это неудивительно: согласно реформам, устанавливается лимит на зарплату для легионеров в размере до трёх млн евро, а также вводится общий потолок зарплат — 600 млн юаней (около 75 млн евро) на всю команду, и 10 миллионов из этой суммы — на иностранцев. При этом в такой общей канве, согласно концепции, учитываются все расходы на заработную плату игроков, в том числе и бонусы. В случае нарушения последнего ограничения китайский клуб может лишиться до 24 очков в турнирной таблице, а игрок может получить ограничение на участие в китайском футбольном первенстве.

(сс) Эдгар Брещанов. soccer.ru Сборная Бельгии по футболу

УЕФА продолжает бороться

Европейский футбол также встревожен упомянутыми механизмами обхода правил ФФП, и, согласно информации британского издания The Times, уже в сентябре 2021 года футбольное ведомство предложит ряд изменений в структуру финансового фэйр-плей.

Сообщается, что УЕФА планирует установить зарплатный «потолок», соответствующий 70% от дохода клуба. В случае перерасхода лимита клубу придётся заплатить налог на роскошь: за каждый потраченный выше нормы один евро владельцы команды заплатят ещё один евро сверху, а в случае превышения такого порога на 20% и более придётся раскошелиться на полтора-два евро сверху. Полученные в результате средства планируется тратить на помощь более мелким клубам со скромными финансовыми доходами. При этом в случае фиксации нарушений в течение трёх сезонов клуб и вовсе могут дисквалифицировать из еврокубков.