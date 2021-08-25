Белгородцы регулярно жалуются руководителю области на состояние медицины. Для многих попасть к узкому специалисту в поликлинике — почти невыполнимая задача. Власти пытаются решить вопрос нехватки врачей служебным жильём, правда, не до конца ясен механизм дальнейшей приватизации квартир. Не уменьшается и количество вопросов с обеспечением лекарствами. Всё это в очередной раз жители высказали лично врио губернатора Вячеславу Гладкову, который дважды за сутки посетил поликлинику №6 Белгорода.

Дарья Драй ИА REGNUM Тонометр

«Специально не брал с собой ни журналистов, ни помощников, поэтому не успел снять. Вы мне давно говорили, дорогие подписчики, что нужно съездить и посмотреть своими глазами. Поехал, больше часа разговаривал с окружившими меня людьми. Они жаловались на очереди, невозможность записаться к врачу, проблемы с лекарствами. Так точно не должно быть! Главное моё усилие сейчас направлено на то, чтобы заполнить вакантные ставки. Нужно уже сейчас трудоустраивать людей, наши пациенты этого категорически ждут. Нужно решить и вопрос оперативной замены выходящего из строя оборудования, разобраться в причинах поломок. Проблем много, здравоохранение на сегодня самый острый вопрос. Буду рассказывать о тех шагах, которые принимаю», — написал 19 августа Вячеслав Гладков.

Пользователи спрашивают, почему чиновники отказываются признавать очевидные проблемы и действительно их решать, а предпочитают рапортовать, что всё нормально и люди «глупости пишут»?

«Уверена, что если бы Вы проехались по всем местам, где Вы были, один, увидели и услышали бы совсем другое, чем Вам было представлено местными чиновниками», — пишет Елена Г.

«Да, поездки без предупреждения ещё больше оголяют проблемы того, с чем Вам приходится работать, потому что в основном начальство и чиновники на местах стараются закрыть и скрыть проблемы, тем самым пряча свою непрофессиональность и, по сути, непригодность», — считает Лиза Г.

Belzdrav.ru Поликлиническое отделение №6 в Белгороде

«Уже пишу много раз — разгоните замов-бездельников. Пусть они ежедневно, как Вы, отчитываются о результатах работы за сутки», — предлагает Ирина.

«Люди в области про поликлиники пишут чуть ли не каждый день. Может, есть у этого всего фамилия, имя и отчество? Например, министр здравоохранения области. Может, его нужно почаще вызывать с докладом: «Что сделано? Что планируем? Какая обстановка сейчас?» — поддерживает Александр В.

«Проблем много в медицине по всей области. Вам надо было в первую очередь на это обратить внимание, а не на спорткомплекы, не повышать и награждать тех, кто причастен к верхам здравоохранения, а увольнять, гнать «поганой метлой». Вам люди без конца пишут, жалуются и крики о помощи были в соцсетях, и только сейчас Вы обращаете внимание на самую больную тему в области, не перед выборами ли уж?!» — возмущается Лена Д.

«Только райцентры не бросайте с медперсоналом. В области срам. Такие деньги на всё сейчас выделяются, одна госпрограмма за другой, но в стационаре нет нормальных коек даже. Лежать в стационаре областной и местной ЦРБ это небо и земля», — просит Robert Z.

Многие пользователи уверены, что «всё сделано для того, чтобы люди шли в платные поликлиники».

«Ничего личного, просто бизнес. Не просто врачей не хватает, а не хватает квалифицированных врачей. Посмотрите городские группы — люди пишут, что лечиться нужно ехать куда-нибудь, только не здесь. Лечиться в наших поликлиниках — игра на выживание», — Екатерина П.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Когда через дорогу от поликлиник находятся платные частные клиники и частные лаборатории, ожидать бесплатного лечения не приходится. В каждом магазине «Оптика» можно встретить врача-окулиста, который подберёт нам очки, а сколько врачей-окулистов работает в поликлиниках?» — вторит Сергей С.

«Пока сами чиновники не начнут лечиться по месту жительства, порядка не будет! Вспомните, как было в советское время, мог ли кто представить, чтобы давление или насморк кто-либо поехал лечить вне региона или страны? Конечно, нет. Советская медицина была самая лучшая. Так что, чиновники, начните с себя, и всем станет лучше», — уверена Наталья В.