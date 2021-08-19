Известие о том, что решение о замене бумажного паспорта смарт-картой в РФ должно быть принято российскими властями до конца 2021 года, широко обсуждают в интернете. Особенно много комментариев написали читатели на сайте иркутского СМИirk.ru.

Ufms-gov.ru Паспорт гражданина России

«Теперь песня Укупника «Я перед ЗАГСом съем свой паспорт» станет неактуальна», — иронизирует Vaniuscha.

«Я вспоминаю УЭК — универсальную электронную карту, объединяющую в себе банковскую карточку, полис, паспорт и СНИЛС. Какая была реклама, какое рвение! Так и не получил её. Деньги потратили, а проект закрыли. Как обычно в этой стране происходит. Ну посмотрим, как пойдёт в этот раз», — поддерживает дискуссию kalin266.

«А давайте зададим вопрос Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ: как решается проблема с кибермошенничеством? Есть гарантия, что эти «цифровые» документы не попадут в руки злоумышленников? Нет ответа? Тогда я против этих «цифровых» доков!» — отмечает Александр Иванович.

«Протестуны опасаются что с развитием цифровизации гадить в интернете станет значительно сложней. Ведь за ложь и ненависть спросить могут», — замечает читатель, подписавшийся псевдонимом Без разницы.

«А почему этим занимается министерство? Кто им дал такое право? Где же наши господа депутаты?» — задается вопросом Сибирский бродяга.

Duma.gov.ru Государственная Дума РФ

«Группа крови — на рукаве, мой порядковый номер — на рукаве (с)», — проводит параллель с известной строчкой из песни Виктора Цоя mamin-sibiryak.

«Должно быть три варианта: или бумажный, или цифровой и кто захочет — тот и другой. Третий вариант для тех, кто озабочен удалением паспорта по сбою в системе или злому умыслу», — замечает Поправят_меня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости поменять бумажный паспорт на смарт-карту заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По его словам, также стоит задача дать жителям России копию цифрового паспорта, которая может быть показана в виде QR-кода на телефоне.

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