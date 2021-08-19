По японской логике, судьбу Курил определит только воля Путина
Сознательно не спешил комментировать заявления в интервью ГТРК «Владивосток» вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева о том, что «сегодня все в России понимают: Курильские острова были и остаются нашей землей, но этой земле необходим больший масштаб освоения, чтобы вопросов о ее принадлежности не возникало». Ибо хотел дождаться вообще-то предсказуемой реакции из Японии, где эти территории еще в 2009 году… законодательно включены в состав японского государства.
Реакция не замедлила себя ждать. Один из крупнейших информационных порталов страны Yahoo News Japan сообщил японцам, что Трутнев не скрывал планы российского руководства, заявив буквально следующее: «Осваивать Курилы нужно обязательно, чтобы закончить эти разговоры (притязания Японии на южные Курилы, так называемые «северные территории» — ИноСМИ). Я уверен, что в течение ближайших пяти лет мы ясно почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов. Мы их просто освоим».
Традиционного в таких случаях протеста японского МИД пока не последовало. Объяснения могут быть разные.
Мне вспоминается доверительная беседа несколько лет назад с известным японским политологом, который поведал, что японское правительство не обращает особого внимания на заявления российских чиновников, даже высокопоставленных, ибо считает их направленными на внутреннюю российскую аудиторию. А потому-де в расчет принимаются только слова президента РФ Владимира Путина. В качестве примера приводилось высказывание тогдашнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, адресованное его ближайшему окружению, о важности слов о «северных территориях» только «друга Владимира», который-де всерьез склонен вести дело к подписанию мирного договора с Японией. Едва ли нужно разъяснять, что для японского правительства «мирный договор» — это эвфемизм сдачи Москвой всех южных Курил с их богатейшими рыболовными угодьями.
Однако в Японии не могут не понимать и того, что чиновник в ранге вице-премьера и полномочного представителя президента РФ едва ли может делать затрагивающие международные отношения заявления, противоречащие позиции главы государства.
Судя по опубликованным откликам японцев на слова Юрия Трутнева, к ним отнеслись в Стране восходящего солнца всерьез. Мнения разделились: одни предлагают смириться как стране, проигравшей войну, другие зовут к ядерному вооружению Японии с тем, чтобы, как говорили наши предки, «воевать Курилы».
Ниже публикуются комментарии японцев в переводе ИноСМИ:
shin: «Поскольку теперь ясно, что в подходах к территориальной проблеме мы расходимся не только с российским правительством, но уже и с российским народом, то острова нам сейчас не вернуть.
Среди россиян много таких, кто благожелательно относится к Японии, но теперь их голос не слышен. Нужно дистанцироваться от русских так же, как мы дистанцируемся от южных корейцев.
Всякое экономической сотрудничество с Россией прекратить! Защитим наши острова!»
don:«Хоть частично, но Япония может победить. Нам нужно атомное оружие и мощный флот. Нельзя разрешать вытирать об нас ноги!»
sta:«Хотите покончить с территориальной проблемой с Японией? А как России быть с территориальной проблемой с Украиной из-за Крыма? Ведь она быстро тоже не решится. Отнятое военной силой и вернуть себе можно только военной силой!»
sta:«Забудьте о северных островах. Уже 75 лет прошло после окончания войны, а движения по ним никакого. Никакой выгоды от них для нас нет. На Хоккайдо надо поставить системы ПРО Aegis и усилить наш флот, чтобы русские не пришли хотя бы на Хоккайдо. И все. И никакого экономического сотрудничества с Россией».
yotchin: «В горбачевские времена можно было вернуть хотя бы два острова. Нет, мы уперлись в четыре. А теперь Россия экономически усилилась и вообще никаких перспектив возврата островов нет!
Логика непонятная: развитием северных островов Россия ставит точку в территориальной проблеме?
Да эта проблема будет существовать столько, сколько будут существовать северные территории, развитые или не развитые!
Никакого мирного договора с Россией до возврата островов!»
ayn: «Уже много раз повторено: Япония должна твердо проводить в отношении России жесткую санкционную политику Запада. Никакого послабления Москве. Наша «особая» позиция по сотрудничеству с Россией вызывает у наших западных партнеров презрение. Она вредна нашей стране».
bap:«Посмотрите: северо-восток Хоккайдо в полном запустении. Население уменьшается, люди бегут. Так почему нам не использовать совместно с русскими морские богатства северных территорий? Так-то будет лучше!»
mid: «К сожалению, Россия владеет северными территориями уже дольше, чем ими владела Япония (в эпоху Мэйдзи). Там уже родилось несколько поколений русских. Надо бы как-то осложнить их жизнь на островах, но у Японии по этому поводу нет ни идей, ни возможностей».
m_e:«Пока мы остаемся вассалами Америки, Россия ни за что не ослабит линию противостояния с нами.
Нельзя верить сладким обещаниям русских. Мы остаемся врагами!»
sai: «Пора прекращать эти глупые мечты и разговоры правых о возврате нам островов. Россия возвращать их ни капельки не хочет, а наши правители и депутаты бороться за их возвращение ни капельки не могут!»
ahp: «А чего мы так кичимся! У нас уже нет ни экономики, ни технологий! Да не нужны мы больше России! И это уже очевидно для всех!»
jee:«Только и умеем, что ныть: «Россия страшная, Китай и Южная Корея ужасные! Дорогая Америка, спаси!». И вот рыдаем, молимся покровителю детей буддийскому божеству Дзидзо! Как дети!»
uee:«Мы, проигравшие в войне, должны молчать! Победителей не судят!»
si:«Япония потерпела в войне поражение и ничего говорить она не может! Северные территории принадлежат России! И в этом нет никаких сомнений!»