Сознательно не спешил комментировать заявления в интервью ГТРК «Владивосток» вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева о том, что «сегодня все в России понимают: Курильские острова были и остаются нашей землей, но этой земле необходим больший масштаб освоения, чтобы вопросов о ее принадлежности не возникало». Ибо хотел дождаться вообще-то предсказуемой реакции из Японии, где эти территории еще в 2009 году… законодательно включены в состав японского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Реакция не замедлила себя ждать. Один из крупнейших информационных порталов страны Yahoo News Japan сообщил японцам, что Трутнев не скрывал планы российского руководства, заявив буквально следующее: «Осваивать Курилы нужно обязательно, чтобы закончить эти разговоры (притязания Японии на южные Курилы, так называемые «северные территории» — ИноСМИ). Я уверен, что в течение ближайших пяти лет мы ясно почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов. Мы их просто освоим».

«Заявления Трутнева являются первой декларацией российского руководства относительно своих планов «поставить точку» в проблеме принадлежности северных островов за счет их масштабного экономического развития.

Российский вице-премьер еще раз со всей ясностью заявил: «Южные Курилы — это российская земля». Таким образом, можно сделать вывод, что демонстрацией своего намерения ускорить «россиизацию» северных территорий Россия стремится усилить свое давление на Японию в сторону «расшатывания» ее позиции по территориальной проблеме», — цитирует японское издание ИноСМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Трутнев

Традиционного в таких случаях протеста японского МИД пока не последовало. Объяснения могут быть разные.

Мне вспоминается доверительная беседа несколько лет назад с известным японским политологом, который поведал, что японское правительство не обращает особого внимания на заявления российских чиновников, даже высокопоставленных, ибо считает их направленными на внутреннюю российскую аудиторию. А потому-де в расчет принимаются только слова президента РФ Владимира Путина. В качестве примера приводилось высказывание тогдашнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, адресованное его ближайшему окружению, о важности слов о «северных территориях» только «друга Владимира», который-де всерьез склонен вести дело к подписанию мирного договора с Японией. Едва ли нужно разъяснять, что для японского правительства «мирный договор» — это эвфемизм сдачи Москвой всех южных Курил с их богатейшими рыболовными угодьями.

Однако в Японии не могут не понимать и того, что чиновник в ранге вице-премьера и полномочного представителя президента РФ едва ли может делать затрагивающие международные отношения заявления, противоречащие позиции главы государства.

Судя по опубликованным откликам японцев на слова Юрия Трутнева, к ним отнеслись в Стране восходящего солнца всерьез. Мнения разделились: одни предлагают смириться как стране, проигравшей войну, другие зовут к ядерному вооружению Японии с тем, чтобы, как говорили наши предки, «воевать Курилы».

Ниже публикуются комментарии японцев в переводе ИноСМИ:

shin: «Поскольку теперь ясно, что в подходах к территориальной проблеме мы расходимся не только с российским правительством, но уже и с российским народом, то острова нам сейчас не вернуть.

Среди россиян много таких, кто благожелательно относится к Японии, но теперь их голос не слышен. Нужно дистанцироваться от русских так же, как мы дистанцируемся от южных корейцев.

Андрей Шапран ИА REGNUM Южно-Курильск. Кунашир

Всякое экономической сотрудничество с Россией прекратить! Защитим наши острова!»

don:«Хоть частично, но Япония может победить. Нам нужно атомное оружие и мощный флот. Нельзя разрешать вытирать об нас ноги!»

sta:«Хотите покончить с территориальной проблемой с Японией? А как России быть с территориальной проблемой с Украиной из-за Крыма? Ведь она быстро тоже не решится. Отнятое военной силой и вернуть себе можно только военной силой!»

sta:«Забудьте о северных островах. Уже 75 лет прошло после окончания войны, а движения по ним никакого. Никакой выгоды от них для нас нет. На Хоккайдо надо поставить системы ПРО Aegis и усилить наш флот, чтобы русские не пришли хотя бы на Хоккайдо. И все. И никакого экономического сотрудничества с Россией».

yotchin: «В горбачевские времена можно было вернуть хотя бы два острова. Нет, мы уперлись в четыре. А теперь Россия экономически усилилась и вообще никаких перспектив возврата островов нет!

Логика непонятная: развитием северных островов Россия ставит точку в территориальной проблеме?

Да эта проблема будет существовать столько, сколько будут существовать северные территории, развитые или не развитые!

Никакого мирного договора с Россией до возврата островов!»

ayn: «Уже много раз повторено: Япония должна твердо проводить в отношении России жесткую санкционную политику Запада. Никакого послабления Москве. Наша «особая» позиция по сотрудничеству с Россией вызывает у наших западных партнеров презрение. Она вредна нашей стране».

bap:«Посмотрите: северо-восток Хоккайдо в полном запустении. Население уменьшается, люди бегут. Так почему нам не использовать совместно с русскими морские богатства северных территорий? Так-то будет лучше!»

mid: «К сожалению, Россия владеет северными территориями уже дольше, чем ими владела Япония (в эпоху Мэйдзи). Там уже родилось несколько поколений русских. Надо бы как-то осложнить их жизнь на островах, но у Японии по этому поводу нет ни идей, ни возможностей».

Japan.kantei.go.jp Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга

m_e:«Пока мы остаемся вассалами Америки, Россия ни за что не ослабит линию противостояния с нами.

Нельзя верить сладким обещаниям русских. Мы остаемся врагами!»

sai: «Пора прекращать эти глупые мечты и разговоры правых о возврате нам островов. Россия возвращать их ни капельки не хочет, а наши правители и депутаты бороться за их возвращение ни капельки не могут!»

ahp: «А чего мы так кичимся! У нас уже нет ни экономики, ни технологий! Да не нужны мы больше России! И это уже очевидно для всех!»

jee:«Только и умеем, что ныть: «Россия страшная, Китай и Южная Корея ужасные! Дорогая Америка, спаси!». И вот рыдаем, молимся покровителю детей буддийскому божеству Дзидзо! Как дети!»

uee:«Мы, проигравшие в войне, должны молчать! Победителей не судят!»

si:«Япония потерпела в войне поражение и ничего говорить она не может! Северные территории принадлежат России! И в этом нет никаких сомнений!»