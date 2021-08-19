Вошедший в генплан Череповца еще в 1960-х годах мост через Шексну начали проектировать лишь в 2007 году, когда мэром города стал Олег Кувшинников. Сейчас Олег Александрович уже губернатор, а строительство шестиполосного моста с длиной мостового перехода 2 километра, судовым пролетом в 180 и высотой пилонов в 90 метров, стоимостью 15 миллиардов рублей в разгаре. Мост введут в строй в августе 2022 года, и это станет событием для города, области, соседних регионов и всего Северо-Запада России.

Пресс-служба губернатора Вологодской области Олег Кувшинников на строительной площадке Архангельского моста

На вопросы ИА REGNUM ответил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Владимир Станулевич: Олег Александрович, а зачем в Череповце второй мост? Что он даст городу, области и соседним регионам?

Олег Кувшинников: Сегодня город Череповец стал крупнейшим узлом в инфраструктурном каркасе страны, участвующим в транспортных связях северных и восточных регионов Российской Федерации с южными и западными.

Город стоит на пересечении федеральной автотрассы А-114 Вологда — Тихвин с прямым выходом на Ленинградскую область и город Санкт-Петербург на западе, а на севере и востоке связан с федеральными трассами А-119 Вологда — Медвежьегорск и М-8 Москва — Архангельск с выходом на Архангельскую область и Республику Карелия. С Москвой и центральными регионами страны существует прямое транспортное сообщение.

При этом одним из основных сдерживающих факторов развития городских агломераций сегодня является отставание транспортной инфраструктуры от потребностей жителей и гостей региона, требований современного бизнеса. Для Череповецкой городской агломерации и её ядра — города Череповца — ключевым инфраструктурным проектом в дорожной сфере является строительство второго моста.

Существующий Октябрьский мост через реку Шексну, открытый в 1981 году, работает на пределе пропускной способности, имеет высокую степень износа. Он обеспечивает транспортную доступность к местам работы для более 50 тысяч человек. Уже в 2020 году уровень загрузки моста в час пик превышен почти вдвое.

Новый мост позволит связать между собой две федеральные трассы (М-8 на Москву и А-114 на Санкт-Петербург), что «сократит» расстояние между регионами на 120 км. Кроме того, Архангельский мост завершит создание транспортного кольца города Череповца, связав между собой четыре крупных района, обеспечит организацию кольцевого движения общественного транспорта и выведет транзит из центра города.

С вводом моста значительно изменится и логистика маятниковой миграции Череповецкой городской агломерации, сократится время движения работников на наши крупнейшие промышленные предприятия — «Северсталь» и «ФосАгро». Значительная их часть проживает в Заречье и Зашекснинском районе. С вводом в эксплуатацию нового моста для них и всех жителей города появится новый, более оптимальный маршрут.

С учетом будущих изменений транспортных потоков еще несколько лет назад мы приступили к реконструкции путепровода, который соединяет Заречье с Северным районом. После открытия моста транспортная нагрузка на этом направлении значительно возрастет, при этом пропорционально снизится в других частях города. Следующим шагом мы приступили к строительству совершенно нового объекта — Северного обхода города. Его главная задача — вывести значительную долю транспорта, который следует на наши промышленные площадки, за пределы городских улиц. Первый этап, от поста ГИБДД на въезде в город до Ясной Поляны, уже стартовал. Также в самое ближайшее время начнутся работы по продолжению Шекснинского проспекта до Южного шоссе. Ранее мы расширили проспект до шести полос, а сейчас фактически строим новый участок длиной 1,5 километра, чтобы сомкнуть эти важные магистрали.

Все эти объекты будут завершены к августу следующего года и станут частью большого транспортного кольца, которое замкнется с запуском нового моста.

Пресс-служба губернатора Вологодской области Панорама Архангельского моста с Заречной стороны

Владимир Станулевич: Почему мост назван Архангельским?

Олег Кувшинников: В сентябре 2019 года наряду с выборами губернатора Вологодской области жителям города Череповца было также предложено сделать еще один важный выбор — названия будущего моста.

При подготовке голосования в мэрию города поступило более 500 вариантов, из которых были отобраны восемь наиболее часто встречающихся: Архангельский, Верещагинский, Зареченский, Матуринский, Милютинский, Череповецкий, Шекснинский и Южный.

Свыше 26,5 тысячи голосов горожане отдали названию Архангельский. Следом за ним, с 18 тысячами голосов, идет Зареченский. И замкнул тройку лидеров Милютинский, набрав чуть меньше 8 тысяч голосов. Всего проголосовали более 73 тысяч человек.

С большим отрывом победителем стал мост Архангельский. Это выбор череповчан. Они высказали свое мнение, и я его поддерживаю. Кроме того, дополнительным голосованием горожане определяли вариант и художественное решение подсветки будущего моста. Большинством голосов на официальном сайте города победила монохромная статичная подсветка, которая и будет реализована.

Владимир Станулевич: Строительство моста начиналось авантюрно — за счет областного бюджета, которого было явно недостаточно. Кто начал стройку таким образом?

Олег Кувшинников: Строительство нового моста было запланировано еще в генеральных планах развития города Череповца от 1968 и 1988 годов с расчетным сроком ввода 1995 и 2005 годов соответственно.

Когда я работал мэром Череповца, понимал: необходимость в строительстве моста острая. Город растет, расширяется, и если не начать строить мост, то город просто задохнется в пробках. Поэтому, когда президент на нашей встрече спросил меня, что в первую очередь необходимо жителям региона, я ответил: мост в Череповце и обход города Вологды. Обход мы уже построили, мост сдадим через год. Я благодарен Владимиру Владимировичу за поддержку.

Но до федеральных денег тогда еще было далеко, поэтому я лично принял решение начать строить мост здесь и сейчас за средства областного бюджета. Был подготовлен и в дальнейшем по итогам конкурсных процедур заключен долгосрочный контракт на период с 2019 по 2025 год. Общая стоимость работ — свыше 16,5 млрд рублей.

Благодаря поддержке Министерства транспорта России, Федерального дорожного агентства в 2019 году на строительство моста удалось привлечь финансирование в объеме 3,14 млрд рублей: федеральные средства — 2,9 млрд рублей, областные — 247 млн рублей.

Сегодня благодаря совместной слаженной работе правительства Вологодской области с Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральным дорожным агентством за период с 2019 по 2021 год общий объем финансирования строительно-монтажных работ на объекте составляет 13,8 млрд рублей, большая часть из которых — это федеральная поддержка.

Изначально мы планировали завершить строительство в ноябре 2025 года. Однако за счет своевременного выделения средств нам удалось приблизить сроки сдачи моста сразу на три года — до августа 2022. И сегодня у меня нет никаких сомнений, что к этому времени проект будет завершен.

Пресс-служба губернатора Вологодской области Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников здоровается с мостостроителями как в эпоху коронавируса

Владимир Станулевич: Как идет стройка?

Олег Кувшинников: Скажу сразу, что техническое открытие Архангельского моста запланировано на 1 августа 2022 года, а торжественно откроем мост 14 августа.

Совсем недавно, 5 августа, мы были в Череповце и дали старт подъему и началу сборки первого блока центрального пролетного руслового строения строящегося моста. Монтаж идет с двух сторон от опоры №7 и от опоры №8 укрупненными блоками навстречу друг другу. Они будут собираться из отдельных конструктивных элементов пролета на сборочном стапеле на берегу.

Всего пролетных блоков 17 — по восемь с каждого берега и один центральный блок. Строители обещают сомкнуть пролетные строения уже в этом году. Первый блок руслового пролета поднят и смонтирован. Он весит 70 тонн, ширина его — 30 метров, а длина — 10 метров. И чтобы такую серьезную конструкцию поднять, изготовлены специальные агрегаты. Честно говоря, когда находишься на объекте и видишь масштаб этих работ, захватывает дух. Поражают грандиозный размах, а также техника, материалы и технологии, которые применяются при строительстве моста.

Завершится монтаж в середине судоходного пролета объединением двух частей пролетного строения замковым блоком. В операции по подготовке и проведению навесной сборки пролетного строения принимают участие больше 20 высококвалифицированных специалистов.

Пресс-служба губернатора Вологодской области Подъем блока центрального пролета Архангельского моста

Владимир Станулевич: Что Вы посоветуете тем руководителям регионов, которые не строят необходимые мосты?

Олег Кувшинников: Не стоит бояться больших и серьезных проектов. Время стремительно идет вперед, растут города, развивается инфраструктура, строятся жилые кварталы. Мосты, путепроводы и дороги — это как раз тот инфраструктурный каркас, который создает фундамент дальнейшего экономического и социального развития, становится катализатором деловой и инвестиционной активности.

Не нужно бояться браться за такие проекты. Необходимо взять ответственность на себя, лично и внимательно контролировать ход работ. В конце концов, такие грандиозные объекты остаются в истории. Уверен, что новый мост в Череповце начнет новую страницу в жизни города и будет верой и правдой служить многим поколениям череповчан.